Különös atmoszféra lengi körül a tokaji borvidék titokzatos kápolnáját

A tokaji borvidék tetején egy bájos, rejtélyes kápolna őrzi magányosan a szőlőültetvényeket. A különös, eldugott templom semmihez sem fogható nyugalmat áraszt: aki már járt itt, egykönnyen nem felejti el, és esküszik a hely lélekgyógyító, feltöltő erejére. Járjatok utána, ti tapasztaltok-e hasonlót!

Akár a 37-es, akár a 38-as főútról kanyarodtok le, pár száz méterre egy meseszép, eldugott kápolnára bukkanhattok Tarcal közelében. A Szent Terézről elnevezett templomhoz végig betonút visz fel, melynek végén parkoló várja az ide látogatókat – ha viszont ránk hallgattok, inkább tegyétek le az autót, és sétáljatok fel a szőlőültetvények között.

Felérve a felújított, remek állapotban lévő kápolnából lenyűgöző látkép tárul a szemetek elé: megcsodálhatjátok a tokaji borvidék hófedte tájait és Szerencs környékét is.

Bár a dermesztő hidegben aligha fogtok falatozni a templom mellett lévő asztaloknál, és a környék borait sem biztos, hogy most fogjátok élvezni, érdemes erre venni az irányt egy téli kirándulás alkalmával. A templom romantikus, nyugodt környezete ugyanis a hó csendességében még különlegesebb hangulatot kínál: a helyszín háborítatlan békéjében ilyenkor talán a legjobb elmélyülni.

A kis kápolnát nyitvatartási időben belülről is megtekinthetitek. Ha szerencsétek van, találkozhattok a hely gondnokával is, akinél jobb idegenvezetőt keresve sem találhattok – amellett, hogy szíve-lelke benne van a templom gondozásában, rengeteg érdekességet is megoszt veletek, miközben körbevezet titeket a környéken.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal , illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

A kápolna felfedezése után érdemes a Zemlépi-hegység felé venni az irányt: