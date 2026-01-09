Ínycsiklandó meglepetés: ikonikus híresség inspirálta a legismertebb magyar étterem új menüjét

Szinte még el sem kezdődött az év, a leghíresebb magyar étterem máris előrukkolt egy újdonsággal – nekünk pedig volt szerencsénk az elsők között tesztelni az emelkedett specialitást. Íme, a „Hírességek menüi” sorozat legfrissebb csillaga, mely február 17-én debütál!

Vannak nevek, melyek mindannyiunk számára ismerősen csengenek. Ilyen például a Gundel: az ikonikus étterem már több, mint 130 éve jelent egyet a magyar gasztronómiával és a szívélyes vendéglátással. Utóbbit számos híresség is tanúsíthatja, hiszen a Palota fala közt jó pár neves személy is megfordult az évek alatt. A királyi és egyházi méltóságok, a politikai vezetők, a művészek, a világsztárok és a szellemi élet meghatározó alakjai pedig egytől-egyig hozzájárultak ahhoz, hogy a Gundelt ma is a főváros kulturális találkozóhelyeként tartsuk számon.

A jeles vendégek gyakran személyre szóló menüsort kaptak, a kultikus vendéglátóhely pedig néhány éve gondolt egy nagyot, és úgy döntött, itt az idő, hogy ezek a mi tányérunkról is visszaköszönjenek. Így született meg a „Hírességek menüi” sorozat, mely küldetése, hogy felelevenítse a legendás történeteket, új fejezetet nyitva a vendéglátóhely életében.

Ezek az ételek nem másolatok, annál jóval különlegesebbek: a fogások egytől-egyig a mai Gundel konyhájának nyelvén szólalnak meg, megőrizve azt a szellemiséget és méltóságot, mely a legendás étterem örökségét itatja át.

A sorozat 2024 nyarán, a II. Erzsébet királynő tiszteletére összeállított „Négykoronás menüvel” debütált, idén télen pedig újabb híresség inspirálta menüsorral bővül.

II. János Pál pápa emlékét idézi a Gundel Étterem

A méltóságmenü ezúttal nem máshoz, mint II. János Pál pápa magyarországi látogatásához kapcsolódik. Amikor a szentatya 1996-ban, a Pannonhalmi Bencés Főapátság alapításának ezredik évfordulója alkalmából hazánkba érkezett, a Gundel akkori csapatát érte a megtiszteltetés, hogy elkészítse az egyházi méltóság ebédjét és vacsoráját.

A feladat nem mindennapi kihívást jelentett, hiszen a szezonális alapanyagokból összeállított fogássornak egyszerre kellett igazodnia a pápa böjti rendjéhez, és hordoznia a Gundelre jellemző emelkedettséget. II. János Pál pápa csupán egy dolgot kért: olyan ételek készítsenek, melyek láttán még a bencés szerzetestanulók sem ijednek meg.

Hasonló kihívással nézett szembe Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef is, amikor a sokat emlegetett történetből kiindulva újraalkották a menüt – immár kortárs formában, de hasonlóan letisztult ízekkel, kímélő fogásokkal.

Terítéken a történelem és a kortárs újraalkotás

A „böjti tételsor” még a legnagyobb húsimádók körében is osztatlan sikert aratott: a zöldséghangsúlyos finomságok különleges ízekkel és textúrákkal kecsegtetnek, miközben látvány szempontjából is viszik a prímet.

A II. János Pál pápa ihlette méltóságmenü sztárja számunkra az előételként, vajon pirított erdei gombákkal kínált briós volt. Szerencsére a csontokból készült mártás még böjt alatt is engedélyezett, így a különlegességet borjú jus koronázta meg – bizonyára nélküle is mennyei, de kár lett volna lehagyni!

Még szinte fel sem ocsúdtunk a puha kalács és a finomabbnál finomabb gombák találkozása adta ízélményből, és kanalunkon már köményes leves illatozott. A gyomorbarát fogás, mely éttermi menüsorról csak szökőévente köszön vissza, váratlan csavarral debütált: az otthon ízét buggyantott fürjtojás tette igazán rendhagyóvá.

A méltóságmenü főfogása – roston sült fogas Gundel módra – színpompás zöldségeivel igazi felüdülés volt a szemnek a januári zimankóban. Mondanunk sem kell, íz szempontjából sem okozott csalódást: a katonás rendben álló burgonyakompozíciók, a leheletvékony retekszeletek, a roppanós zöldborsószemek és az édeskés sárgarépák frissítő egyvelege tökéletesen passzolt a hal natúr ízvilágához.

Ami pedig a desszertet illeti, a „Pannonhalmok” elnevezés egy kedves csemegét takar, melyet az ikonikus somlói inspirált. A vaníliás-csokoládés-diós gömböcskéket aranypelyhekkel hintették meg – igazán stílusos befejezés, pláne, amikor hóesés teszi varázslatossá a főváros látványát az ablak túloldalán.

Az étterem a különleges menüsorral ismét bebizonyította, hogy Gundel Károly öröksége a mi közös büszkeségünk. És ahogy Wolf András fogalmazott: a Gundel mindenkié – a pápáé is.

A méltóságmenü február 17-től válik elérhetővé a Gundel Étteremben, regisztrációhoz kötötten, két-, három- és négyfogásos változatban, hogy saját étkezési ritmusotok és érdeklődésetek szerint fedezhessétek fel a különleges gasztronómiai történetet.

A Gundel 2021 óta az Eventrend Group tagja, a cégcsoport több mint három évtizedes tapasztalattal üzemeltet neves vendéglátóhelyeket – napjainkban 25-öt, valamint szervez rendezvényeket, nyújt catering szolgáltatást. Az Eventrend Group büszkén őrzi, építi, gazdagítja a Gundel Étterem mellett például a New York Kávéház és a Városliget Café örökségét is.

Gundel Étterem 1146 Budapest, Gundel Károly út 14. Weboldal | Facebook

