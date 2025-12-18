Szenzációs szünidő: 7+1 zseniális program Budapesten, amivel élménydús lesz a téli vakáció

Közeledik a várva várt téli szünet, ami csak egyet jelenthet: itt az ideje vadonatúj élményekkel feltöltődni az egész családnak! Cikkünkben olyan programokat ajánlunk, amik garantáltan emlékezetessé teszik az év végi szünidőt.

Téli expedíció a Csodák Palotájában

A Csodák Palotája a téli szünetben is különleges élményeket kínál a gyerekeknek és a kíváncsi felnőtteknek. December 20. és január 4. között vár a Tudományos Jégkuckó, ahol a hó, a jég és a tudomány világa kel életre játékos feladatokon, jeges kísérleteken és látványos felfedezéseken keresztül, míg a Téli Expedíció egészen január végéig tart nyitva. A Csopa ezen kívül négy emeletnyi interaktív térrel várja az érdeklődőket, ahol naponta négy látványos tudományos show gondoskodik az élményekről. A Richter Gedeon laborban pedig fehér köpenyben és védőszemüvegben, igazi kutatóként próbálhatják ki magukat a látogatók.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Színház gyerekeknek: Kolibri Színház

A Kolibri Színház és a Kolibri Fészek idén is gazdag, ünnepi hangulatú műsorral várja a családokat a téli szünetben. A legkisebbektől a kisiskolásokig mindenki találhat kedvére való előadást – klasszikus mesékkel, kedves karakterekkel és sok-sok közös élménnyel. A téli szünetben többek között A bagoly, aki félt a sötétben, A boldog herceg, a Tekergő és a Tücsöklakodalom című előadásokat tekinthetitek meg, de Micimackó, Kippkopp és Tipptopp, valamint Bogyó és Babóca kalandjainak is részesei lehettek.

Kolibri Színház: 1061 Budapest, Jókai tér 10. | Kolibri Fészek: 1062 Budapest, Andrássy út 74. | Weboldal

Téli csodavilág a Városligetben: Happy Wonderland (2026. január 4-ig)

Idén is csillogó-villogó téli csodavilág költözött a Városliget szívébe, hogy a legizgalmasabb játékokkal, szenzációs attrakciókkal és édes nyalánkságokkal csempésszen nevetést a hűvös napokba. A Happy Wonderland egyenesen Németországból érkezett a Városligeti Műjégpálya mellé, és egy olyan különlegességet varázsolt oda, ami kicsik és nagyok szívét is megdobogtatja: az ország egyetlen adventi vidámparkját. Az ingyenes belépés mellett a Happy Wonderland többek között kihagyhatatlan játékokkal és ínycsiklandó téli finomságokkal hívogat egészen január 4-ig.

1146 Budapest, Városliget | Weboldal

Ha a téli mesevilágban inkább otthon merülnétek el:

Varázslatos jégvilág: Budapest Park KoriPark (2026. február 1-ig)

Már kipróbálhatjátok a nyár ikonikus koncerthelyszínéből varázslatos téli birodalommá avanzsált Budapest Parkot: idén ráadásul minden eddiginél nagyobb, 2200 négyzetméteres korcsolyapályával és az eddigi évekhez képest számos újdonsággal várnak a szervezők. A téli szezon természetesen a zenéről is szól majd – a Budapest KoriPark számtalan bulival, DJ-szettel és családi programmal várja a látogatókat. A szezon során tematikus jégdiszkóval, menő b2b szettekkel, House Piknikkel, valamint karácsonyi filmzenés csúszással és a Pöttömkert téli kistestvérével, a PöttömParty-val is találkozhattok.

1095 Budapest, Fábián Juli tér 1. | Weboldal

Téli csillagleső kaland a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

A Svábhegyi Csillagvizsgáló Budapest egyik legizgalmasabb családi programhelyszíne a téli szünetben is. A csillagvizsgálóban mindenki közelebb kerül a csillagokhoz: családos asztromatinék napmegfigyeléssel és kísérletekkel, esti óriástávcsöves észlelések, meteoritvizsgálat és bolygószimatoló labor vár titeket. Az év végi ajándékutalványok egy éven át felhasználható csillagászati programokat kínálnak, a frissen megnyílt webshop pedig különleges csillagászati ajándékokkal segít hazavinni az élményt.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Interaktív kalandok nagyobbaknak: Time Heist

A Time Heist izgalmas beltéri programot kínál a szürke téli napokra. A helyszínen rengeteg szuper szabadulószoba vár, amelyek nemcsak a logikát, hanem a csapatmunkát is próbára teszik – ideális társasági élményt nyújtva barátoknak és családoknak egyaránt. Legutóbb két vadonatúj szobával gazdagodott a felhozatal: a Rejtély Rt. és a Horror Stories kalandjaival bővült a kínálat. Előbbiben egy kísértetjárta kastélyban folyik a nyomozás, ahol bűnözők nyomába eredhettek és eltűnt személyek után kutathattok, az utóbbi szobában pedig egy elhagyatott elmegyógyintézet sötét titkai és torz kísérletei várnak.

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Varázslatos előadások: Nemzeti Színház

A téli szünet kiváló alkalom arra, hogy családdal vagy barátokkal együtt elmerüljetek a színház semmihez sem hasonlítható világában. A kicsivel nagyobbaknak a Nemzeti Színház kínál az év végén varázslatos előadásokat. A Halász Józsi című produkció humorral és szívvel idézi fel a régi világot, a Tizenkét varjú meséje kicsiknek és nagyoknak hoz ünnepi csodát. A Candide energikus, fiatalos lendülettel kérdez rá a világ bolondságaira, az Olasz szalmakalap fergeteges komédiája pedig garantált nevetést ígér. A Liliom érzelmes, lírai története a szerelem és a megváltás erejéről szól.

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

+1 Káprázatos fénykiállítások az országban: Story of Lights (2026. február 1-ig)

Az ország legnagyobb fénykiállítása, a Story of Lights idén öt városban, 400 fényinstallációval, 1,2 millió izzóval és 40 kilométernyi fényfüzérrel kápráztatja el a fények szerelmeseit. A fénydekorációk kivétel nélkül a helyszínek nevezetességeire reflektálnak – megcsodálhatjátok így a fényekben úszó fertődi Esterházy-kastélyt, Erzsébet királyné fénykertjét Gödöllőn, de barangolhattok a zalaegerszegi fényfaluban, a pécsi fényerdőben, de felfedezhetitek a szolnoki vadaspark fényállatait is. A kiállítások februárig várják a látogatókat, így lesz lehetőség akár több helyszín meglátogatására is.

Helyszínek: Gödöllő, Fertőd, Pécs, Szolnok, Zalaegerszeg | Weboldal

