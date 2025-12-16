Bárányfelhők és slágerek karácsonyra az egész családnak: Csonka András mesél az Álomutazóról

El tudtok képzelni egy olyan világot, amelyben nincsenek álmok, és bűnnek számít a pihenés? Az Erkel Színházban nemsokára mindez valósággá válik – ám aggodalomra semmi ok, hiszen kedves jelenetek, fülbemászó dallamok, Broadway-t idéző látványvilág és neves színészgárda gondoskodik közben az álomszerű kikapcsolódásról. (x)

Idén decemberben varázslatos kaland veszi kezdetét a musicalek újdonsült fellegvárában: az Álomutazó futurisztikus, mégis szívmelengető története az egész családot az Erkelbe csábítja, hogy megmutassa, semmi sem lehet fontosabb az álmodozásnál.

A december 19-én debütáló Álomutazó kapcsán Csonka Andrással beszélgettünk, aki a mesemusicalben Nagyokos robotjelmezét ölti magára – és már alig várja, hogy a többi szereplővel együtt minél többek arcára csalhasson mosolyt az ünnephez közeledve.

Sztárdömping egy futurisztikus csodavilágban

„Látványos, szórakoztató, ugyanakkor fontos gondolatot is tolmácsol” – így foglalná össze a népszerű színész, mire is számíthatunk a darab kapcsán. Juronics Tamás rendezése korábban már több budapesti játszóhelyen is nagy sikert aratott, az Álomutazó bárányfelhős mesevilága idén télen pedig az Erkel deszkáira költözik. A visszatérő szereplőkhöz – Stohl Andráshoz és Szabó Győzőhöz – ezúttal olyan művészek csatlakoznak, mint Nagy Sándor, Vágó Bernadett, Puskás-Dallos Péter és Boglárka, Serbán Attila és Auksz Éva – a teljesség igénye nélkül.

Csonka András szerint a megújult Erkel Színház ideális otthon az Álomutazó számára, hiszen megfelelő mérettel rendelkezik a látványvilág kibontásához, mégis emberközeli, a szereplők igazán közel kerülhetnek a nézőkhöz. A december 19-i premier pedig új színnel bővíti az Erkel palettáját, hiszen ez lesz az első családi musical a repertoárban!

Mesterséges intelligencia vette át az irányítást

„Az Álomutazó tulajdonképpen megelőzte a korát, hiszen a darabban mindent a mesterséges intelligencia irányít. Már nincs álom, nincs alvás, nincs rá idő. Ez egy sokkal ridegebb világ, ahol mindenki csak a teljesítményért és a hatékonyságért él… borzalmas!” – fogalmazott a robotembert alakító színész.

És ha már mesterséges intelligencia: az Erkel valóságos mérföldkövet tett le színházi innováció tekintetében, hiszen elsőként készített el szereposztás-bejelentő kisfilmet MI segítségével. Ez tökéletesen illik az Álomutazó fantáziavilágához, melyben mesterséges intelligencia uralja az élet minden pillanatát, és még a pislogás is hatékonyságellenes bűntettnek számít.

Szerencsére ott van Tomi és a Bárány, akik együttes erővel bebizonyítják, hogy igenis szükség van az álmodozásra – na meg egy pihe-puha ágyra, egy bögre mézes tejre és egy kis lelassulásra. A két jóbarát nem csak a világot szeretné helyrerázni: a kaland során Tomi vágyai és félelmei is felszínre törnek, a kisfiú leghőbb vágya pedig nem más, mint hogy karácsonykor újra együtt lehessen a család.

Szívmelengető üzenetek, nem csak karácsonyra

„Hinni kell az álmokban: ezt kínálja a darab megoldásként. A történet a karácsonyhoz kapcsolódik, de az egymásra figyelés, az, hogy együtt legyen a család, utána is nagyon fontos. Rakonczai Viktor és Orbán Tamás slágergyanús dalainak, a csapatnak, a tehetséges gyerekszereplőknek, a látványos koreográfiának köszönhetően pedig minden adott hozzá, hogy az Álomutazó ne csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is szórakozást nyújtson” – fogalmazott Csonka András.

Ami pedig Nagyokost illeti, számára semmi sem fontosabb a racionalitásnál, a figyelemnél és a precizitásnál… kivéve egy dolgot. Az, hogy milyen különös hobbi képes még egy robot szívét is megdobogtatni, december 19-én kiderül az Erkel Színházban!

Az Álomutazóról bővebb információ az Erkel Színház weboldalán ide kattintva érhető el.

Olvassátok el KULT.EXTRA cikksorozatunk többi részét is >>

Friss csavart kapott egy örök kedvenc: