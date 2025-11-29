A Broadway látványos világát idéző előadás érkezik az Erkel Színházba idén decemberben

A „Broadway látványos világát idéző” előadásként emlegetett, Álomutazó című darabot a musicalszínházként újjáéledő Erkel tűzi műsorára idén decemberben.

Az Álomutazó egy szívmelengető, mégis futurisztikus történet, amelyben egy túlhajszolt világban már bűnnek számít az álmodozás, a nyolc órás alvást pedig az Agyturbó nevű találmány váltotta fel. A sztori kis hőse, Tomi – aki sosem tapasztalta meg a mézes tej, a puha takaró vagy az esti mese varázsát – barátjával, a Báránnyal együtt indul küldetésre, hogy visszacsempéssze az emberek életébe az álmokat, a pihenést és a gyerekkori meghittséget.

A kaland nemcsak a világot akarja helyrerázni, hanem Tomi saját vágyait és félelmeit is felszínre hozza: leghőbb vágya, hogy újra együtt lehessen a család karácsonykor – de azért álmai közt szerepel egy pihe-puha ágy, egy alvósállat és egy bögre mézes tej is.

Varázslatos utazás a gyermekkorba

Az előadásban felcsendülő dalok egytől egyik slágerek, a történet pedig rendkívül tanulságos és aktuális mindenki számára. Arról szól, hogy ma, amikor annyi minden van a világban, amit be kell fogadnunk, hogy mindig a maximumot kell nyújtanunk, mennyire elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal, az álmainkkal.

Nem meglepő hát, hogy ezzel a mesével a profi szórakoztatáson túl az alkotók azt is szeretnék, hogy az előadás után a felnőttek egy kicsit elgondolkozzanak, lelassuljanak és újra úgy tudjanak álmodozni és álmodni, mint gyerekkorukban.

Úttörő megoldások és izgalmas szereposztás

Az Erkel elsőként készítette el a szereposztás-bejelentő filmet mesterséges intelligencia segítségével, amivel úttörő szerepet vállalt a színházi innováció történetében. A választás nem csupán technológiai újítás, hanem szimbolikus gesztus is, tökéletesen illeszkedik az Álomutazó világához, ahol a mesterséges intelligencia uralja az élet minden pillanatát, és még a pislogás is hatékonyságellenes bűntettnek számít.

A mesemusicalt Vinnai András írta, a dalok szövegét Orbán Tamás, zenéjét Rakonczai Viktor jegyzi. A darabot az Erkel Színházban Juronics Tamás állítja színpadra rendezőként és koreográfusként egyaránt, a szereposztásban pedig olyan elismert művészek neveivel találkozhatunk, mint Szabó Győző, Stohl András és Vágó Bernadett.

