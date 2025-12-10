30+ mesés adventi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. december 10-14.

Megannyi izgalmas program vár rátok advent harmadik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, vásárról, kiállításról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

3 x j(A)zz! fesztivál // Opus Jazz Club (2025. december 11-13.)

Yvonne Moriel sweetlife kvartettje a kortárs jazz legifjabb arcát mutatja meg. Az other:M:other a free jazzt és a klubzenét köti össze, Verena Zeiner és Ziv Ravitz pedig zongora-dob duóra álmodja meg érzelemteli dalait az idei 3 x j(A)zz! fesztiválon, december 11. és 13. között az Opus Jazz Clubban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepváró forgatag // Hagyományok Háza (2025. december 12-14.)

December 12. és 14. között a Hagyományok Háza ismét megnyitja kapuit azok előtt, akik a karácsonyi készülődést közös élményként szeretnék megélni. Az érdeklődőket adventi koncertek, bábelőadások, kézműves vásár, ajándékkészítő műhelyek, gyermektáncház, mesemondás és mesterségbemutatók várják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Advent a Kastélyban // Gödöllői Királyi Kastély (2025. december 13-14.)

Különleges élményekkel várja a látogatókat december 13–14-én a Gödöllői Királyi Kastély. Az Advent a Kastélyban című programsorozat keretében ünnepi koncertek, bábszínházi előadások, családi múzeumpedagógiai programok és kézműves vásár idézik meg a királyi karácsonyok hangulatát. A kastély fényei, a zenei élmények és Erzsébet királyné varázslatos fénykertje igazi téli mesevilágot teremtenek.

Tovább az esemény weboldalára >>

További szuper programok Gödöllőn:

Advent Óbudán (2025. december 23-ig)

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. november 28. és december 23. között tér vissza a kerület szívébe, ahol a Fő téren élvezhetjük a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Idén többek között a színpadra lép Király Linda és Király Viktor, a Kaláka és Szinetár Dóra. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Tovább az esemény weboldalára >>

Happy Wonderland // Városliget (egész hónapban)

Ha egy igazán különleges ünnepi élményre vágynánk, irány a Happy Wonderland, Magyarország egyetlen adventi vidámparkja, ami idén is varázslatos élményekkel várja a látogatókat a Városligetben, a tó medrének Vajdahunyad vára felőli oldalán. A karácsonyi hangulatot németországi hullámvasutak, a Colossus óriáskerék, a Wilde Maus családi hullámvasút és a dodgem biztosítja, miközben több ezer színes LED-izzó fényjátéka teszi teljessé az élményt. Az attrakciók mind a legszigorúbb német TÜV-ellenőrzésen estek át, így garantáltan biztonságos és feledhetetlen szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok szerdán (2025. december 10.)

Juliko // Lámpás

Juliko egy feltörekvő kölni zenész, aki az angol indie popot bensőséges énekes-dalszerzői hangulattal ötvözi. Dinamikus gitárhangzás, élénk történetmesélés és álomszerű harmóniák a Lámpásban.

Tovább a Facebook-esenényre >>

Párizs, Texas // Bem Mozi

Wim Wenders 1984-ben bemutatott filmdrámája a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-esenényre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. december 11.)

Igazából komédia // Pesti Színház

Robotika és komédia – mégis mi közük lehetne egymáshoz? A Pesti Színházban jóval több, mint gondolnánk: a teátrum legújabb bemutatójában szemtanúi lehetünk egy nem is olyan távoli jövő forgatókönyvének, ahol a tévés szappanoperákat emberek helyett már a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig humorérzék nélküli androidok, jobban mondva „aktoidok” játsszák… Majd jön egy ifjú író, aki a meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az Igazából komédia Szabó Máté rendezésében, Varga-Járó Sárával és Kovács Tamással a főszerepben, december 6-án debütál a Pesti Színházban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Habfürdő // Bem Mozi

Kovásznai György kultikus animációs filmje a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bobby Peru // Manyi

A Bobby Peru zenekar a korai 2000-es évek underground zenei világának életérzését varázsolja vissza. Megfoghatatlan zenei stílus: underground, populáris rock. A Bobby Peru a 2000-es évek elején rendszeres fellépője volt a Gödör Klubnak. A zenekar pár éve ismét összeállt, hogy dalaikkal meséljenek az életről és miegymásról.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Unicumbia // Gödör Klub

Az Unicumbia egy fúziós cumbia zenekar, amely a latin-amerikai kultúrák (Venezuela, Mexikó, Kolumbia) vibráló esszenciáját testesíti meg magyar fűszerezéssel. Latin-Amerika gazdag történelmi gyökereit idéző zenéjükben összefonódnak Afrika ritmusai és az őslakos Amerika szívdobogása.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. december 12.)

Budapest Classical Nights // MagNet Ház

Egy különleges helyszín az Andrássy úton, pezsgőspohár a kézben, miközben világhírű zeneművek és vonósnégyes adja meg az ünnep ritmusát… A Budapest Classical Nights adventi koncertjein úgy töltődhetünk fel idén télen, mint sehol máshol a városban! A MagNet Ház elegáns belső udvarában három koncert is ragyogást csempész az éjszakába, sőt a közönséget ajándékul egy-egy pohár pezsgő is várja: december 12-én Téli harmóniák címmel csendülnek Vivaldi, Mozart és más mesterek művei. Ennél szebb módját elképzelni sem tudnánk a csodavárásnak!

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi muzsika // Hagyományok Háza

A Magyar Állami Népi Együttes a csodaváró adventi időszakból merítette december 12-i koncertjének ihletét. A keresztény kultúrkör számtalan dallamban őrzi meg a várakozás és az ünnepi készülődés élményét. A Hagyományok Házában az emberi hang csengése mellett megszólalnak a pásztorvilág hangszerei is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Peter Quilter: A filmsztár // Bethlen Téri Színház

December 12-én különleges vendégjáték érkezik a Bethlen térre, hogy olyan témák kerülhessenek reflektorfénybe, melyek aktuálisabbak nem is lehetnének. A Pannon Várszínház egyenesen Veszprémből hozza el a „hollywoodi gépezet” és az online világ kacagtató kritikáját – azaz Peter Quilter legújabb komédiáját. A filmsztár c. darab aznap este a Bethlen Téri Színházban kérdőjelezi meg mindazt, amit a közösségi média és az álhírek zűrös kavalkádja napról napra elénk tár: a háromszereplős előadás garantáltan elgondolkodtatja a közönséget, miközben nevettető jelenetekkel is elfeledteti a mindennapok rohanását.

Tovább az esemény weboldalára >>

Karácsonyi álom // Nemzeti Táncszínház

Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat ünnepre hangoló táncszínházi előadását, a Karácsonyi álom – A fény meséje című produkciót decemberben a Nemzeti Táncszínház több alkalommal is műsorára tűzi. A december 12-én debütáló színdarabban a hagyomány és a modernség nem kizárja, hanem kiegészíti egymást.

Tovább az esemény weboldalára >>

Jótékonysági akusztik est az Otthonkában

December 12-én akusztikus előadások keretein belül szerveznek egy adománygyűjtő rendezvényt az Otthonkában, ahol öt különböző fellépő hálálja meg koncerttel az arra járó kedves közönség nagylelkűségét. A rendezvényen összegyült összeget 100%-ban jótékony célokra fordítják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az én Cseh Tamás kazettám // Hunnia

A Blue sPot zenekar évek óta játssza saját dalai mellett Cseh Tamás – Bereményi Géza – Másik János műveit lendületes zenekari feldolgozásban. Ezen az estén, a Hunnia bisztróban egyedi, újragondolt hangzással, eddig még nem játszott dalokat is leporolva lép színpadra a zenekar.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. december 13.)

Adventi szombatok a Millenárison // Széllkapu Park

A Millenáris Széllkapu Parkban az advent különleges arcát mutatja december 13-án, hiszen ezen a szombati napokon ingyenes, családi programokkal, fényfestéssel, kisállat-simogatóval és betlehemmel varázsolnak ünnepi hangulatot a parkba. Az eseményen olyan előadók dallamait élvezhetjük, mint az Alma Együttes, Kalap Jakab és az Octovoice. A jótékonykodás sem marad el, hiszen az AdományParkba leadhatjátok a rászoruló gyerekeknek készített ajándékcsomagjaitokat is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Karácsony a Könyvtárban – ZsebPotterek ünnepi könyvbemutató // ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Csatlakozzatok egy különleges, irodalmi hangulatú ünnepi eseményhez december 13-án az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ahol együtt ünnepelhetitek a ZsebPotterek, avagy kis útmutatók J. K. Rowling Harry Potter-történeteihez című köteteinek megjelenését. Az ingyenesen látogatható esemény keretében csupa izgalmas programra számíthattok: interaktív könyvtári kalandjáték, tudáspróba, workshopok, karácsonyi alkotóklub és ünnepi vásár színesítik a napot. Harry Potter rajongóknak kötelező!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szaloncukor-készítő workshop // Lady Lavender

December 13-án lehetőségünk nyílik rá, hogy profiként forduljunk rá az ünnepekre, a Lady Lavenderben ugyanis egy nemzetközi versenyeken díjazott csokoládémester segítségével tanulhatjuk meg a valódi szaloncukor készítésének alapjait. A tanfolyam része a korlátlan csokikóstolás is.

Tovább az esemény weboldalára >>

KKVKarácsony 2025 // Eötvös10

Mi sem tehetné szebbé az adventi időszakot, mint egy kellemes ünnepi koncert? December 13-án a KKV Kamarakórus tagjai kápráztatják el a közönséget mesés hangjukkal az Eötvös10 Művelődési Házban, megteremtve a karácsony meghitt melegségét. Az ingyenesen látogatható koncerten lehetőségünk nyílik kicsit lelassulni és együtt élvezni a lágy dallamok simogatását.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Legyen ünnep a földön! – Retró teleink világa // Várkert Bazár

A Várkert Bazárban ismét egy fantasztikus szabadtéri kiállítást tekinthetünk meg, ahol 16 világító installációs elem mutatja be a hetvenes-nyolcvanas évek téli időszakát a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből válogatott plakátokon, kártyanaptárokon, árucédulákon, képeslapokon és játékok fotóin keresztül. Az alkotásokon megelevenedik a Mikulás-várás, a fenyőünnepre való készülődés, a retró szilveszteri házibulik hangulata és a farsangi jelmezes felvonulások csodákkal teli világa. Ráadásul december 13-án egy ingyenes tárlatvezetésen is részt vehetünk, ahol még többet megtudhatunk a nem is olyan távoli múltról. A részvétel regisztrációhoz kötött!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Téli varázslat // Kult7

A karácsony varázsa idén is dallamokban ölt testet és december 13-án a Kult7-ben egy páratlan ingyenes ünnepi koncerten vehetünk részt, ahol az opera, az operett és a kuplé legszebb melódiái csendülnek fel. A színpadon megelevenednek a legszebb karácsonyi nóták kezdve a klasszikus áriákon át a vidám énekekig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Örömet hirdetek nektek! // Müpa

Koncertszínházi előadást rendeznek december 13-án a Müpában: Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumában megelevenedik a betlehemi történet Mária, József, a napkeleti bölcsek, az evangélista és az angyalok közreműködésével. A színpadi előadást Igric György szerkesztette és rendezi.

Tovább az esemény weboldalára >>

Vésztő // Apertúra, Gólem Központ

Dokumentumszínházi előadás az 1944-45 között fennállt Rábai-féle vésztői köztársaság történetéről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Takáts Eszter // KAZI

Takáts Eszter a hazai könnyűzenei élet mindig megújulásra képes szereplője, azon kevés női előadók közé tartozik, akik nemcsak szólistaként, hanem dalszerzőként is képesek maradandót alkotni. Az est ünnepi apropója az adventi hangulat szeretetteli megélése, emelése, továbbá Eszter legfrissebb dalainak ősbemutatója, melyek már a következő lemezre készülnek, és jelenleg is íródnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor // Barlang, Szentendre

A páros tagjai duó felállásban játsszák el kedvenc népdalaikat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Totoro // Muzikum

A Totoro zenekar 2022-es Akvárium c. első albuma után érkezik a következő. Az idei év első fele a lemezfelvétel jegyében telt, éppen ezért ez lesz az esztendő első és egyetlen budapesti koncertje.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. december 14.)

Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Hangolódjunk az ünnepekre Budapest egyik legnagyobb díjtalan és fedett karácsonyi vásársorozatával, amelynek a Klauzál téri Vásárcsarnok ad otthont. A Green Market nem pusztán egy vásár, hanem egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy átéljük az advent meghittségét, hiszen a számtalan kézzel készített termék mellett ünnepi koncertek, kézműves foglalkozások és vintage ruhavásár is színesíti a felhozatalt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Karácsonyi varázs: Látogatás Szentendrén

Kulturális kikapcsolódás gyanánt a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében december 14-én a karácsonyi varázsba öltözött, romantikus Szentendre városát lesz lehetőségetek felfedezni. A séta 11 órakor, a szentendrei HÉV-állomástól indul, ezt követően pedig tematikus vezetett séta keretében barangolhatjátok be az ünnepi hangulatot nem nélkülöző Szentendre macskaköves, bájos utcáit, mesebeli adventi vásárát és színes, történetekben gazdag tereit.

Tovább az Facebook-eseményre >>

Királyi karácsony – vezetett séta a budai Várban

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalom a Sétaműhely sétáján megismerni milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

Tovább az eseményre >>

Adventi közös éneklés // Magyar Zene Háza

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Téli tánc // Várkert Bazár

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes december 14-i Téli tánc c. előadásán elfeledett ünnepi hagyományaink, szokásaink élednek újjá a színpadon. A téli ünnepkörről szóló táncesten a szürettől a farsangig tartó időszak tradíciói, illetve a néptánc és a népzene kerül a középpontba a Várkert Bazárban.

Tovább az esemény weboldalára >>