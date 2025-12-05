Egy online elérhető hazai galéria, ami segít, hogy a művészet az otthonokba költözzön

Bár sokan vágynak rá, bizony kevesen engedhetik meg maguknak, hogy művészetet vásároljanak. Ezen szeretne változtatni egy hazai online galéria: küldetésük, hogy a művészet mindenkihez eljuthasson, ráadásul aki náluk vásárol, az közvetlenül az alkotót támogatja.

Mielőtt eláruljuk, ki az a magyar művész, akinek a képeit a legtöbben keresik, van egy kérdésünk: te tudod, mi a különbség egy eredeti alkotás és egy nyomat között? Elmondjuk: az ára, meg persze a presztízsértéke. Vagyis, hogy az eredeti az átlagember számára legtöbbször nem elérhető.

Magyarország egyik legkeresettebb művésze

Ez a gondolat azért fontos, mert Eged Enikő – akinek feltehetőleg manapság tényleg többen veszik a képeit, mint bárki másnak Magyarországon – és még több mint 60 művész pont erre alapozva döntött úgy, hogy az artbridge online galérián keresztül nyomatként adja el az alkotásait.

A képek így nem dúsgazdag gyűjtők raktáraiba kerülnek, hanem fiatal párok első lakásának falára, szülők, gyerekek szobájába, és egyedülállók otthonába. Az artbridge-en keresztül a művészet mindenkihez eljuthat, és aki vásárol, közvetlenül a művészt támogatja.

Egy nyomat művészeti értéke kevesebb

Amikor egy artbridge nyomatot vásárolsz, nem egy olcsó pótlékot kapsz. Az a nyomat, amit a falaidra teszel, ugyanazt a művészi döntést, ugyanazt az érzelmet, ugyanazt az egyéniséget jelenti, mint az eredeti.

A képeket magas minőségű papírra nyomtatják, giclée technológiával, ami tökéletes reprodukciós minőséget és 80–100 éves élettartamot biztosít. Egy nyomat művészeti értéke tehát nem kevesebb, ha az eredeti mellé rakjuk – inkább csak az eszmei értékük különbözik.

A művészet demokratizálódása

Az eredeti kép és a nyomata közötti igazi különbség tehát a hozzáférhetőség. Az, hogy ki tudja megfinanszírozni. Az artbridge-en Enikő és más tehetséges magyar vagy nemzetközi alkotók azt vallják: az én művészetemnek az is a célja, hogy a falaidra kerüljön. Hogy neked, aki szereted a művészetet, elérhető legyen.

Ez az igazi demokratizáció – nem a tömeggyártott lakberendezési áruházak termékei, ami sokáig az egyetlen elérhető árú alternatíva volt. Mostanáig.

Számodra is elérhető

Az artbridge olyan nyomatokat kínál, amelyek valódi művészeti értékkel rendelkeznek. A képeken keresztül átélheted, milyen témák foglalkoztatják manapság a művészeket, miben hisznek, és milyen világot képzelnek el maguknak, és ezt az élményt másoknak és odaadhatod.

A művészek pedig közvetlenül jutalékot kapnak a vásárlásodból, így haladhatnak afelé, hogy idejük nagy részét csak az alkotásra kelljen fordítaniuk.

Eged Enikő, Buzás Aliz, Henry Rivers, Sandra Poliakov és még sokan mások már ott vannak. Ami eddig elérhetetlennek tűnt, az most lehetséges. Számolj le az üres falakkal, varázsolj művészetet az otthonodba, és támogass tehetséges magyar és nemzetközi alkotókat!

További információk és vásárlás: artbridge - elérhető művészet Weboldal | Facebook

Ha elmerülnétek más művészek világába: