5 izgalmas kiállítás, ha kultúrát csempésznétek a decemberi napokba

Nincs is jobb kulturális élmény a hideg, sötét hónapokban, mint egy kiállítás felfedezése, a felhozatalra pedig most sem lehet panaszunk.

Michael – The HIStory kiállítás (2026. február 1-ig)

Lépjetek be a poptörténelem legfényesebb fejezetébe, és éljétek át újra Michael Jackson varázsát, hiszen a pop királyának öröksége Budapestre érkezett! A belváros szívében több mint 100 eredeti relikvia, életnagyságú szobrok, interaktív koncertélmény és virtuális túra várja a látogatókat, emellett pedig felfedezhetitek Neverlandet és megismerhetitek a legendás videók világát és a kulisszatitkokat, amelyek bemutatják az embert a legenda mögött. Ismerjétek meg a világ legtöbb Guinness-rekorddal rendelkező popsztárját, aki a Thrillerrel valósággal megváltoztatta a zenetörténelmet.

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái // Szépművészeti Múzeum (2026. május 25-ig)

A kiállítás több mint egy évezred történetét tárja a látogatók elé, középpontban a világ egyik legismertebb régészeti felfedezésével, a kínai terrakotta hadsereggel. A tárlat végigkíséri a Csin állam felemelkedését és Kína első császárának, Csin Si Huang-tinak a korszakát, bepillantást engedve a birodalom mindennapjaiba, hadseregének felépítésébe és az uralkodó öröklét utáni vágyának lenyűgöző tárgyi emlékeibe. A több mint 150 műtárgy között tíz eredeti terrakotta katona is látható, amelyek Senhszi tartomány rangos múzeumaiból érkeztek Budapestre.

Budapest – Kalandváros // Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (2026. január 17-ig nyitvatartási időben)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria legújabb, izgalmas kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

Kordás Galéria // Kordás Galéria (nyitvatartási időben)

Budapest művészeti palettáját új színfolttal gazdagítja a frissen megnyílt Kordás Galéria, amely a Ráday utcától néhány lépésre, a csendes Biblia utcában talált otthonra. A különleges tér a művész közel húszéves visszavonulását követően először mutatja be új, mintegy 30 friss festményét, mellettük pedig Kordás ikonikus korai művei is ingyenesen megtekinthetők. A galériában látható régi és új munkák más-más korszakot képviselnek, mégis összeköti őket Kordás jellegzetes, térbeliséget sejtető, dinamikus festői nyelve, amely már az első pillanatban magával ragadja a látogatót.

Mozgó Múzeum // több helyszínen (2026. január végéig)

Idén télen igazi nosztalgiautazás veszi kezdetét a fővárosban: a járművek szerelmesei teljeskörűen restaurált oldtimer autóbuszokon kalandozhatnak, miközben megismerik a különleges járművek és legendás gyártójuk történetét. A Közlekedési Múzeum programjának hála idén decemberben és 2026 januárjában teljes fokozatra kapcsol Budapesten a retró-mánia. Az egykor méhészbuszként használt járművek szédületes élményutazásra invitálnak: felbúgnak a Csepel-motorok, az 50 perces út során megismerhetjük az Ikarus-gyár évszázados titkait, a főváros pedig olyan arcát mutatja, amire nem adódik minden nap lehetőség. A menetrendről és a menetjegyekről a www.mozgomuzeum.hu oldalon olvashattok.

