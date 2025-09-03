Ingyenes programsorozat indul a legendás magyar iparművész tiszteletére

Névadója születésének 160. évfordulóját ünnepli a Róth Miksa Emlékház, amely a nyári szünet után ingyenes programokkal és számos újdonsággal nyitja meg újra kapuit szeptember 6-án.

160 éve született Róth Miksa, a világhírű üveg- és mozaikművész, akinek örökségét ha akarjuk sem tudjuk szem elől téveszteni, hiszen munkái ma is színesen ragyognak Budapest legszebb épületein – többek között az Országház, a Magyar Nemzeti Bank és a Zeneakadémia is magukon viselik a keze nyomát.

Ingyenes programok sokasága

Az évforduló központi helyszíne természetesen a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, amely nyári szünet után szeptember 6-án újra megnyitja kapuit, egyúttal elindítja egy éven át tartó programsorozatát.

Az ünnepi napon 10 és 19 óra között ingyenesen látogatható lesz a múzeum, ahol a felújított emeleti terek és a teljesen megújult iparművészeti termek is először mutatkoznak be. Az intézmény új időszaki kiállítótere is rögtön egy izgalmas kamarakiállítással startol, betekintést engedve Róth Miksa alkotói műhelyeinek sokrétű világába.

A nyitónap gazdag programmal várja a látogatókat: lesznek vezetett séták, interaktív idővonal-bemutató, családi alkotóműhely a legkisebbeknek, valamint egy különleges tematikus tárlatvezetés az iparművészeti kulisszatitkokról. A napot a Modern Art Orchestra koncertje zárja, amely Miles Davis legendás jazzalbumát, a Kind of Blue-t idézi meg.

A vezetett programok ingyenesek, ám a családi műhely kivételével regisztrációhoz kötöttek. Aki pedig önállóan fedezné fel a megújult tereket, szabadon barangolhat a kiállítások között.

A részletekről ITT, a múzeum weboldalán tájékozódhatunk, a nyitónapi koncertre pedig ITT vásárolhatunk jegyet.

