Ingyenes belépéssel és vadonatúj játékokkal vár az ország egyetlen adventi vidámparkja

Idén is csillogó-villogó téli csodavilág költözött a Városliget szívébe, hogy a legizgalmasabb játékokkal, szenzációs attrakciókkal és édes nyalánkságokkal csempésszen nevetést a hűvös napokba.

Régi és új kedvencek, szemkápráztató látványosságok ölelésében

A vidámpark hallatán felnőttként is akarva-akaratlanul elmosolyodunk. Ezernyi kedves emléket dédelgetünk róla, legyen szó egy szédületes menetről a hullámvasúton vagy kisebb-nagyobb koccanásokról a dodzsempályán – nemrég pedig új élményekkel gazdagítottuk vidámparkos emlékeinket, ráadásul egy igazán különleges helyszínen.

Amint beléptünk a Happy Wonderland kapuján, tudtuk, hogy az elkövetkező jó pár órában adrenalinból és káprázatos szelfiszpotokból nem lesz hiány.

A téli csodavilág egyenesen Németországból érkezett a Városligeti Műjégpálya mellé, és egy olyan különlegességet varázsolt oda, ami kicsik és nagyok szívét is megdobogtatja: az ország egyetlen adventi vidámparkját.

Visszatértek a nagy kedvencek – alig vártuk, hogy idén is gyönyörködhessünk a főváros téli arcában a White Star óriáskerékről, és hogy újra szélvészként repülhessünk végig a Wilde Maus hullámvasútján.

A Voo Doo Jumper láttán még a legbátrabbaknak is tátva maradt a szájuk, a dodzsemezésre ezúttal pedig még a félősebbek sem tudtak nemet mondani.

Legnagyobb meglepetésünkre számos újdonságra is ráleltünk a neonfényben úszó attrakciók között: az biztos, hogy a szédítő AirPower, az elvarázsolt kastélyokat megidéző FunHouse, a ciklonszerű Jaguar Music Express és a világhírű BreakDancer adta adrenalinbomba minden egyes tokent megér!

Az észveszejtő felvételek önmagukért beszélnek:

A szikrázó játékparadicsomban a legkisebbek is megtalálják a számításaikat, őket villogó járműveken, miniatűr vonaton és mesés körhintán is várják kacagtató élmények a Vajdahunyad várától egy karnyújtásnyira.

Nem csak saját magunk számára tehetjük szebbé az adventi időszakot a Happy Wonderlandben – az óriáskerekezés után mindenképp érdemes útba ejteni az SOS Gyermekfalvak bódéját is.

Külföldi ínyencségek és ikonikus hüttenyalánkságok közül csemegéztünk

A szédítő kalandok közepette persze energiaraktáraink újratöltéséről is gondoskodnunk kellett.

Szinte megszámolni se tudtuk, hányféleképpen lehet hódolni az édes élvezeteknek a Happy Wonderlandben – ezúttal a csokoládéval jól nyakon öntött gyümölcskehely, a pillekönnyű vattacukor, a szupercuki bögrében olvadozó forrócsoki, és az osztrák csemegék koronázatlan királya, a cukrozott mandula mellett tettük le a voksunkat a „hütténél”, de kicsivel odébb majdnem elcsábultunk egy mogyorókrémes crêpe-re is. Legközelebb a kézműves burgerektől roskadozó foodtruck sem marad ki a sorból!

Miután kellőképp feltöltődtünk életre szóló kalandokkal és ínycsiklandó ízekkel, nem maradt más hátra mint, hogy cinkos mosollyal az arcunkon összekacsintsunk és megállapítsuk: a Happy Wonderlandbe január 4-ig még mindenkinek el kell látogatnia!

Happy Wonderland Budapest 1146 Budapest, Városliget (bejárat a Vajdahunyad vára és az Olof Palme sétány felől) Weboldal | Facebook

Ezek is csak rátok várnak a Happy Wonderlandben:

Még több szuper program az adventi időszakra: