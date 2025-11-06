Ingyenes fesztiválon, a föld alatt ünnepelhetjük Budapest születésnapját novemberben

A budapestiek legnagyobb örömére idén újra megrendezésre kerül a Metrófesztivál, mely három napon át pezsdíti fel zenével, tánccal és közös énekléssel a metróállomásokat.

Újra különleges helyszíneken ünnepel a város

November 14. és 16. között a metrómegállók koncertteremmé válnak, a budapestiek pedig a különböző városrészek művészeti iskolái, kórusai, zenekarai és tánccsoportjai előadásait élvezve ünnepelhetik a főváros születésnapját: két év után visszatér a nagysikerű Metrófesztivált! Lesz bőven mit ünnepelni, hiszen idén egyszerre emlékezünk Buda, Pest és Óbuda egyesítésére, valamint Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulójára – a jeles eseményeket a főváros pedig kulturális meglepetéssel koronázza meg.

A Metrófesztivál ideje alatt a várakozást fantasztikus dallamok édesítik meg: lesz szimfonikus filmzenekoncert, mazsorett-bemutató, néptánc, sőt még egy hegedűszólón is elámulhatunk a rendhagyó, ingyenes születésnapi összejövetelen. A vájtfülű utasokat a Fővám térnél, a Nagyvárad térnél és Újbuda városközpontnál, az aluljárók színes forgatagában várják a kulturális kalandok – érdemes lesz hát útba ejteni őket, megtörve a mindennapok rohanását.

A különleges zenei fesztivál programlistája ide kattintva, a Városháza Facebook-oldalán érhető el.

A főváros csak úgy hemzseg az ingyenes programoktól idén novemberben: