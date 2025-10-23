10 varázslatos arborétum szerte az országban, ahol szemkápráztató őszi csodavilág vár

Aranyló lombok alatt, kárminba borult cserjék mellett andalogva élhetitek át igazán mindazt, amit annyi költő próbált már szavakba önteni: az ősz semmihez sem fogható, lehengerlő varázsát. Sétálgassatok hát hazánk legszebb arborétumaiban, melyek most őszi pompába burkolózva nyújtanak végtelen inspirációt és tanúskodnak a természet leírhatatlan szépségéről!

Sárvári Arborétum

Sárvárra nem csak pihentető wellness-élményekért érdemes ellátogatni: a pompás településen, a Nádasdy-vár szomszédságában található hazánk egyik legidősebb botanikai gyűjteménye is. A Sárvári Arborétum tájképét csaknem 200 éves platánok, fekete fenyők, tiszafák, japán akácok sokasága határozza meg, de kocsányos tölgyekből sincs hiány a majd’ öt évszázados növényparadicsomban. Nyugat-Magyarország gyöngyszeme igazi ritkaságokat rejt, ősszel vétek lenne kihagyni!

9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A | Webodal

Sellyei Arborétum

A Baranya vármegyei Sellye népszerű úti célja a történelmi látványosságok iránt érdeklődő felfedezőknek. A Draskovich-kastélyt körülvevő 7,65 hektáros arborétum pedig még a természetbarátokat is a településre csábítja! Ősszel több mint 240 lombhullató borul aranyba a Sellyei Arborétumban, és száznál is több örökzöld fajtában gyönyörködhettek a színes lombok között. Bár a jelenleg kollégiumként működő kastély látogatókat nem fogad, az arborétum tárt kapukkal vár mindenkit, még jegyet sem kell váltani.

7960 Sellye, Kastélypark | Facebook

Kecskeméti Arborétum

A Kiskunság fővárosának ingyenesen látogatható arborétuma busszal és autóval is könnyen megközelíthető Kecskemétről. Területe három fő részre, véderdősávra, tölgygyűjteményre és egy gyűjteményes részre osztható, utóbbit 14 ösvényen keresztül sétálhatjátok végig. A mesés kis ösvényeken több, mint 800-féle fásszárú növény között barangolhattok, a vízinövényekkel benépesített kerti tó megcsodálása után pedig a hangulatosan kialakított pihenőhelyen szusszanhattok egyet – miközben az ősz legszebb színei ejtenek ámulatba.

6000 Kecskemét, Nyíri út 48. | Weboldal

Alcsúti Arborétum

A Budapesttől mindössze 40 km-re található Alcsúti Arborétumban mind az aktív kikapcsolódás szerelmesei, mind pedig a természetben feltöltődni vágyók megtalálhatják a számításaikat, bármilyen évszakról is legyen szó. A Csaplári-erdő ölelte helyszínen ősszel a színesedő falevelek látványában gyönyörködve fedezhetitek fel a kert látnivalóit, régmúlt, romantikus romoktól kezdve, a kápolnán át egészen az arborétum szívében található Klotild-szigetig.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2. | Weboldal

Szegedi Füvészkert

Ha őszi hangulatba kerülnétek, ki ne hagyjátok a Szegedi Füvészkertet! A Szegedi Tudományegyetemhez tartozó füvészkert az évek során, sok-sok szakember áldozatos munkájának köszönhetően egyedülálló és minden igényt kielégítő városi nevezetességgé vált. Az egyre csak fejlődő, gazdagodó gyűjtemény az év minden szakában élményt nyújt az ide érkezőknek – november 8-án például hagyományos japán ünnepi eseményen gyönyörködhettek a lombszíneződésben.

6726 Szeged, Lövölde út 42. | Weboldal

Agostyáni Arborétum

Tatától néhány kilométerre, a Bocsájtó-völgyben találhattok rá a Gerecse páratlan gyöngyszemére, a 30,5 hektáron elterülő Agostyáni Arborétumra. A terület több százféle fafajnak ad otthont, többek között mamutfenyőknek, mocsári ciprusoknak, nyíreknek, vasfáknak, juharoknak és diófáknak. Az arborétum legmegkapóbb látványossága az Árendás-patak felduzzasztásával létrehozott völgybéli tó, mely őszi lombok ölelésében még szebb, mint valaha. A bűvös növénygyűjteményt megközelíthetitek gyalog, biciklivel, autóval, de akár tömegközlekedéssel is – a legjobb, hogy az arborétum még kutyával is látogatható!

2835 Tata-Agostyán, hrsz.: 01134 | Facebook

Püspökszentlászlói Arborétum

Hosszúheténytől egy karnyújtásnyira fekszik, és akár egy hangulatos őszi sétával is könnyen megközelíthető Püspökszentlászló. Az egyutcás település az év bármely szakában lenyűgöző látvánnyal ajándékozza meg a kirándulókat, akiket most az őszi ruhát öltött Püspökszentlászlói Arborétum csábít a Mecsek szívébe. Az arborétumban a világ minden részéről származó fa- és cserjefajtából több mint nyolcvanat közelebbről is szemügyre vehettek – a kirándulás alkalmával ne hagyjátok ki az arborétum rejtette további kincseket, a kastélyt és a kápolnát se!

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló utca | Weboldal

Gödöllői Arbo-Park

Gödöllő felújított, csodás színekben tündöklő arborétumában akár egy teljes napot is el lehet tölteni, hiszen a keresztül-kasul futó vadregényes ösvények mellett interaktív táblák, szabadtéri fitneszgépek, hullámpadok, kisvasút és egy erdészeti tematikájú játszótér is várja a természetbe vágyókat. A város központjától autóval pár percre lévő arborétumot 1902-ben alapították, majd rövid időn belül Magyarország legnevesebb növénykertjévé nőtte ki magát. Az arborétum jelenlegi területe 350 hektár, aminek majdnem 90%-án erdészeti kutatásokat végeznek, a maradék, így is hatalmas parkos terület pedig babakocsival vagy kutyával is könnyen látogatható.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Szarvasi Arborétum

Magyarország legnagyobb arborétumában perzsa varázsfák, hikoridiók, páfrányfenyők, japán juharok és végzetfák is szebbnél szebb őszi színekben pompáznak – és akkor még nem is beszéltünk a csodás famatuzsálemekről, tölgyekről, mamutfenyőkről… Szarvas ékszerdoboza, a „Pepi-kert” 82 hektáron terül el, 1600 fa- és cserjefajával az ország egyik legjelentősebb fagyűjteményét teszi ki. A pompás tájkertben körtúrák és vezetett séták során is felfedezhetitek annak sokszínű növény- és állatvilágát, sőt még a Titkok kertjének rejtélyei is elbűvölnek, ha Szarvasra látogattok.

5540 Szarvas, I. külkerület 9. | Weboldal

Budai Arborétum

Ha a főváros legszebb őszi színfoltjait keresitek, látogassatok el a XI. kerületi Budai Arborétumba, ahol az évszak melegséget árasztó színei lépten-nyomon ott vannak minden sarkon! A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez tartozó kertben a színpompás természeten kívül a mindent beterítő csend is legalább annyira élvezetes: itt teljes nyugalomban időzhettek, miközben akár közel 2250 növényfajjal is megismerkedhettek.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

Tökéletes úti célok, ha rövidebb kiruccanást terveztek: