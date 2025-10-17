Borsodi barangoló: 7 varázslatos látnivaló vadregényes őszi kiránduláshoz

Hazánk természeti kincsekben rendkívül gazdag, az őszi tájak mesés látványával szinte alig lehet betelni. Az ország északi részét járva fantasztikus kirándulásokban, mesés borsodi látnivalókban lehet részünk, hiszen az őszi színekbe forduló táj páratlan élményeket ígér.

Ménes-völgy

Az Aggteleki Nemzeti Park részét képező Ménes-völgyben kirándulva az Aggteleki-karszt meredek lejtőinek és sűrű erdőségeinek köszönhetően úgy érezhetjük, mintha a Kárpátokban járnánk. A Ménes-völgy Szögliget és Derenk között terül el, területét a Ménes-patak szeli ketté, amely Derenk település alatt egy pár hektáros tavat is táplál. A festői szépségű tavat délről buja bükkös, északról erdeifenyő-liget és meseszép füves tisztás szegélyezi. A terület elnevezése kapcsán fontos megemlíteni, hogy az Aggteleki Nemzeti Park tudhatja magáénak hazánk legnagyobb hucul törzstenyészetét: a közel 200 egyedet számláló ménes megtekintésére a völgytől nem messze, Jósvafő közelében nyílik lehetőség.

Mélyvölgyi viadukt

Ha Lillafüreden járunk, szinte kihagyhatatlan program, hogy felpattanjunk a Lillafüredi Állami Erdei Vasútra, amely Miskolc és Garadna települések között közlekedik és a Bükk varázslatos tájain kalauzol végig bennünket, érintve olyan izgalmas látnivalókat, mint a mesébe illő Hámori-tó, a Mélyvölgyi viadukt vagy a Lillafüredi Pisztrángtelep. A két hegy között húzódó 64 méter hosszú és 20 méter magas viadukton átzakatolni egyedülálló élmény, ahol az érintetlen erdő és az ezer színben izzó természet látványa maradandó élményeket ígér. A kisvasút aktuális menetrendjéről ezen a linken tájékozódhatunk.

Gabriellánum, Szendrőlád

A Bódva-völgyben, Szendrőlád és Edelény települések között fekszik a visszafogott Gabriellánum, melyet sokan Csillagvizsgálóként vagy Szőkevárként ismernek. Az épületet Berzeviczy György, bölcselet- és teológusdoktor emeltette a 19. század végén, nevét pedig feleségéről, Csáky-Pallavicini Gabrielláról kapta. A várhoz tartozik egy mesés angolkert és egy urasági pince is, mely a várral egyetemben az idők során többszöri felújításon esett át. Az épület számos korabeli berendezési tárgyat és festményt rejt, amelyeket kivétel nélkül igyekeznek megőrizni az utókornak.

Pista bácsi tájháza, Szögliget

Szögliget egyik nem mindennapi, már-már rendhagyó látványossága az a 19. században épült parasztház, mely egyúttal a néhai házigazdának, Pista bácsinak is a szülőháza volt. Az elmúlt évig maga a házigazda, Pista bácsi vezette körbe az érdeklődőket a tájházban és mesélt a kiállításon található korabeli használati tárgyakról és berendezésekről. Pista bácsi tájháza különleges emléklenyomata a korabeli időknek, amelyet kívülről megcsodálva visszarepülhetünk az időben és némi ízelítőt kaphatunk abból, milyen is volt a régi parasztházak szerkezete, milyen építészeti stílus volt akkoriban jellemző.

3762 Szögliget, Petőfi Sándor utca 11. | Weboldal

Szent András-templom, Tornaszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye északi részén található Tornaszentandrás községe, ahol előzetes bejelentkezés után belülről is megcsodálhatjuk a páratlan ikerszentélyes Szent András-templomot. A katolikus épületet a 12. században emelték a Bódva folyó bal partján, festői környezetben. A történelem folyamán többször is felújították, illetve átépítették, ennek köszönhető, hogy különböző stílusjegyek, köztük gótikus és barokk elemek is megtalálhatóak benne. A templomot északról a pár száz főt számláló község öleli körbe, a távolban a tornai hegyeket és Torna várának csodás sziluettjét pillanthatjuk meg.

3765 Tornaszentandrás, Szabadság út 23. | Weboldal

Szelce-völgy

Az Aggteleki Nemzeti Park fényes ékköve a bámulatos Szelce-völgy, amelyet bebarangolva megtekinthetjük az Aggteleki-karszt legjavát. Kirándulásunk során mesés karsztpatakok, tágas legelők és vadregényes területek keresztezik utunkat, az éles kanyarokkal és szűk pásztákkal rendelkező völgyet közrefogó erdőség látványa pedig ősszel különösen emlékezetes. A Szelce-völgy túraútvonala rendkívül változatos, a domborzatot és a növényzetet tekintve igazán sokszínű, így időről időre mindenképp érdemes megállni és befogadni az ottani természet egyedi hangulatát.

Szinpetri

Ha páratlan panorámára vágyunk, érdemes elkalandoznunk a Szin és Szinpetri között található dombra, ahonnan ősszel a gyakran ködfátyolba burkolózó monumentális Pitics-hegy és az alant elterülő Szinpetri látképe garantáltan ámulatba ejt. A közel 456 méter magas hegy a Galyaság legmagasabb pontja, mondanunk sem kell talán, hogy ősszel pedig magára ölti ezer színben pompázó legszebb ruháját, lenyűgöző hátteret festve ezzel a kis borsodi községnek. A Szinpetriben való kiruccanás alkalmával nem szabad megfeledkezni a település nevezetességeiről, a világ legnagyobb könyvének helyet adó vízimalomról, az utcákat szegélyező népi stílust őrző barátságos házakról, valamint a település határában található, kőből kirakott foltos szalamandráról.

