40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. október 8-12.

Megannyi izgalmas program vár rátok október második hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Őszi Margó // Nemzeti Táncszínház (2025. október 9–12.)

A hazai és nemzetközi könyvpiac friss ínyencségei várják az irodalom rajongóit az Őszi Margón, ahol számos szerző dedikálást is vállal, valamint izgalmas pódiumbeszélgetéseken vesz részt. Október 9. és 12. között a Nemzeti Táncszínház épületében a külföldi sztárírók mellett találkozhatunk többek között Háy Jánossal, Rakovszky Zsuzsával, Szilasi Lászlóval és Tisza Katával is. Szintén a Margón adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó díjat.

360 Design Budapest // Budai Várnegyed (2025. október 9–19.)

Október 9. és 19. között hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenesen látogatható 360 Design Budapest, ahol a hazai és regionális design legjava kerül bemutatásra. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára, továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek. A színes kiállítást programok is kísérik, melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2025. október 9-19.)

A Szemrevaló Filmfesztivál tizenegy napos rendezvényén október 9. és 19. között változatos témák kerülnek főszerepbe: a filmhét a német nyelvterületről származó legfrissebb alkotásokat vonultatja fel a filmek szerelmesei előtt. A Teréz körúti Művész mozi termeiben ebből az alkalomból 10 alkotást tekinthet meg a nagyérdemű, melyek között szerepel a Marielle mindent tud, az Oscar-nevezett Páva – Valódi vagyok?, a Frieda ügye, a Miroirs No 3., de a program része a Gépek tánca is.

Liszt Ünnep // több helyszínen (2025. október 9-22.)

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon, amelyet idén is világsztárok előadásai is színesítenek a több helyszínen – többek között a Müpában és a Magyar Zene Házában – zajló rendezvényen. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz.

12. Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 10-12.)

Októberben immár 12. alkalommal kerül megrendezésre az ínyencek és édesszájúak legjobban várt őszi gasztroeseménye, a Kürtőskalács Fesztivál. Október 10. és 12. között nem kevesebb, mint 10 stand kínálja majd a legfinomabb, hagyományosan készített, faszénparázson sült, frissen gőzölgő kürtőskalácsokat, melyek mellől nem hiányozhatnak a töltött és mentes kürtőskalácsok, az ízlelőbimbókat kényeztető kürtősdesszertek, valamint a Kürtős Fondü sem. A fesztivál felejthetetlen hangulatáról nem kevesebb, mint 3 színpad, 6 helyszín és temérdek program fog gondoskodni a Fővárosi Állat- és Növénykert teljes, illetve a Biodóm kijelölt területén. Mivel október a mellrák elleni küzdelem hónapja a kürtőskalácsok vásárlásával most jótékony célt is szolgálhattok. A Pink Gasztro mellrák elleni kampány keretében a szervezők minden megvásárolt málnás kürtőskalács árának 15%-ával a Mellrákinfó Egyesület munkáját támogatják.

Őszi Old Timer Show (2025. október 11-12.)

Október 11. és 12. között megnyílik az old timer autók szerelmeseinek Mekkája a XIII. kerületben. Az Old Timer Show őszi kiadásán 500 válogatott jármű megtekintésére nyílik lehetőség, amit Magyarországon még nem látott külföldi darabok színesítenek. A kicsiket ráadásul ingyenes gyermekprogramok várják.

Őszi Etyeki Piknik (2025. október 11-12.)

A tavaszi rendezvény sikerére való tekintettel idén ősszel, október 11–12-én is megrendezik az Őszi Etyeki Pikniket, ahol a borok, az ízek és a zene harmóniája találkozik egymással. A szőlőkkel ölelt, gyönyörű település gasztrosétányán számos pincészet ízletes nedűit kóstolhatjuk meg, a színpadon pedig többek között az Analog Balaton, a Parno Graszt, az Aurevoir., a Zanzibár, illetve Kovácsovics Fruzsina és zenekara felel a közönség szórakoztatásáért.

Oktoberfest by Time Out Market x Dreher (2025. október 11-ig)

Itt 7500 liter frissen csapolt Time Out Oktoberfestbier, Hofbrau Premium Lager vár rátok, amelyet a Dreher kizárólag a Time Out Market Budapest számára főz le, az eredeti recept alapján. Ezen túl inycsikladó falatok és játékos kihívások is színesítik az élményt a Corvin Palaceban.

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (vasárnapig)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Spinoza Zsidó Fesztivál (2025. október 7-23.)

A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 7. és 23. között minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott.

World Press Photo kiállítás // Biodóm (egész hónapban)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílt meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biodómban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Tovább a weboldalra >>

Budapesti programok szerdán (2025. október 8.)

Tárlatvezetés az acb Galéria kiállításain

A nagyszerű acb Galéria négy ingyenes tárlattal is várja a látogatókat 2025 őszén – október 8-án ráadásul mindegyikkel egy-egy félórás tárlatvezetés keretében ismerkedhetünk meg mélyebben, ahol maguk az alkotók kalauzolnak végig a saját munkáikon. 18 órától Szivonya Gergő Hotel Paradiso, 18:30-tól Esterházy Marcell Thin Film, 19 órától Gryllus Ábel Invokáció, 19:30-tól pedig Süveges Rita Nyolc perc, amíg ideér a napfény című kiállítása kerül terítékre.

K-Comics World kiállítás – ingyenes tárlatvezetés // Koreai Kulturális Központ

A K-Comics World kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: A Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

További szuper kiállítások Budapesten:

Kodachrome // Time Out Market Budapest

A Kodachrome akusztikus duóként érkezik a Time Out Market színpadára, hogy Paul Simon örökérvényű dalait, mint a „Sound of Silence”, „Mrs. Robinson” vagy a „Scarborough Fair” újra megszólaltassák – Bence Jobbágy és Adrian Méhes előadásában.

Budapesti programok csütörtökön (2025. október 9.)

Stefánia Szoborpark – VIII. Őszi Tárlat megnyitó // Stefánia Palota (2025. október 9.)

Egy-egy tárlat alkalmával közel 50 köztéri szobrot tekinthetnek meg az érdeklődők a Stefánia Szoborparkban – nem lesz ez másként idén ősszel sem, amikor egyaránt találkozhatunk hagyományos és kísérletező, nagy hírű művészek és pályakezdő alkotók által készített művekkel. A megnyitóra, amelyen Orbán Borbála színész, énekművész és Nikodém Norbert jazzgitárművész működnek közre, október 9-én kerül sor.

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Októberben és novemberben izgalmas kóstolóestekkel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Az ítélet: halál – Apertúra

A Leonid Andrejev „A hét akasztott ember története” című elbeszélésből készült színpadi adaptáció aktuálisabb nem is lehetne. A történet szereplői kisemberek, a társadalom különböző rétegeiből. Saját kilátástalan helyzetükből kifolyólag, elkeseredettségükben más kiutat nem látnak, minthogy egy merényletet terveznek a miniszter ellen. Az akciót a titkos rendőrség lefüleli. Milyen sorsra számíthat egy, a hatalom által hazaárulónak kikiáltott állampolgár? Csakis a legbrutálisabb megtorlásra.

Az élet ára – Pénzügyeink pszichológus szemmel

Október folyamán három alkalommal is részt vehetünk Dr. Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus előadásain, amely alkalmak hozzájárulnak az egyéni fejlődéshez és segítenek megtalálni az utat önmagunkhoz. Október 9-én, Az élet ára- Pénzügyeink pszichológusi szemmel című előadás keretében Dr. Limpár Imre vizsgálni fogja, hogy mik a túlköltésünk okai és lehetséges ellenszerei, hogy mik a felhalmozás pszichés mozgatórugói, valamint arra is kitér, hogy hogyan vezetnek meg minket a különböző marketing- és sales trükkökkel nap, mint nap.

Frenk & Bérczesi Robi // Turbina

Bérczesi Róbert és Frenk tizenöt éven keresztül zenélt együtt a Hiperkarma, több száz nagy sikerű koncertet adtak és rengeteg közös élményt gyűjtöttek be ez idő alatt. Mostani műsorukban Frenk- és Hiperkarma számokat, valamint szívükhöz közel álló feldolgozásokat fognak játszani akusztikus gitárjaik kíséretével.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. október 10.)

Beszélő Dobok – Ritmusjátékokkal a világ körül // Magyar Zene Háza

A LISTEN. – Zenei utazás a világ körül időszaki kiállításhoz kapcsolódó interaktív hangszerbemutatón és közösségi zenei workshopon szórakoztató ritmusjátékokat szólaltathattok meg a világ minden tájáról származó ütőhangszerek és egyéb tradicionális hangkeltők segítségével.

Részeg hold, piros talicska és földillatú szerelem – Koncertköltészet Vecsei H. Miklóssal és a Tárkány Művekkel // Várkert Bazár

A költészet ikonikus képei, a részeg ember és a patakban tükröződő hold, a vörös talicska esőcseppekkel és fehér tyúkokkal, vagy az eső áztatta földillatú szerelem, mind a hétköznapi csodák világát idézik. Az előadás során a versek és dallamok mellett a közönség egy közös festmény létrehozásában is részt vehet, amelyből mindenki hazavihet egy darabot emlékül.

Korai Electric + Önismereti Diszkó // Gödör Klub

Részben a 34 éves Korai Öröm és a 8 éves Korai Trancemission zenekarok magvát alkotó zenészeiből álló formáció követi tradicióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellett a doromb és a khöömei difónikus ének ázsiai és egzotikus tájakra repít, melyet a szintetizátorok hangzása bővít kozmikussá és tesz még varázslatosabbá. Utánuk Önismereti Diszkó önmagunk megismerését, befelé figyelést segítő szettekkel.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. október 11.)

II. kerületi kipakoló // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. október 11.)

Október 11-én reggel 8 órakor szélesre tárja ajtajait a Klebelsberg Kultúrkúria a bolhapiacozni vágyók előtt. A II. kerületi kipakoló keretében régóta kerülgetett, már nem használt, de kiváló állapotban lévő darabok cserélnek majd gazdát nem mindennapi környezetben.

Ramazuri // Magyar Zene Háza

A zene világnapja alkalmából, október 11-én a Magyar Zene Háza rendhagyó zenei barangolót szervez. Ezen a napon az épület legkülönbözőbb pontjain lesz lehetőség bábszínházzal, költészettel, filmmel és mesemondással ünnepelni, sőt, a több helyszínt meglátogatók apró ajándékkal is gazdagabbak lesznek!

Murci Fesztivál // Szigetmonostor

Hogy mi is az a murci? Olyan erjedésben lévő újbor, amely a must és a kész bor között helyezkedik el. És persze több is ennél: a közösségi lét szimbóluma, a helyi identitás egyik megtestesítője – legalábbis így van ez Szigetmonostoron, amelynek faluházában mindenkit szívesen látnak október 11-én a Murci Fesztiválon. Az eseményen a különleges ital mellett gyerekprogramok, koncertek, gasztroélmények és kézműves árusok sokasága szavatol a jókedvünkért.

PONT Fesztivál // Múzeumkert

Október 11-én a világ egy újabb szeletét ismerhetjük meg mélyebben a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében: a PONT Fesztivál keretében ezúttal Szerbia kincsei kerülnek terítékre. Lesz kolo táncház és gusle hangszerbemutató – mindkettő igazi kuriózum, hiszen az UNESCO világörökségi listájára is felkerültek –, valamint több családi program és workshop, este pedig a Džumbus Trio – Básits Branka, illetve Bojan Krstić és zenekara felelnek a hangulatért.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Október 11-én élettel telnek meg a pátyi Pincehegy borászatai, hiszen ezek a „Nyitogató”-napok, mikor együttesen tizenhárom egység is kitárja kapuit a látogatók előtt. A környék hangulatos pincéi igazi élményt kínálnak a látogatóknak: az egyes helyszínek által szervezett borkóstolók mellé több esetben is helyi finomságok társulnak, miközben a kandalló otthonos melegséget áraszt, itt-ott pedig muzsikaszó csendül fel.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Szabó Magda-nap // MOM Kulturális Központ

Október 11-én felolvasásokkal, vetítésekkel emlékeznek a 108 éve született, sokszorosan díjazott magyar írónőre, Szabó Magdára. A MOM Kulturális Központban tartott rendezvényen közreműködik többek között Juhász Anna, illetve Pindroch Csaba és Verebes Linda. A Szabó Magda-díjakat is ekkor adják át.

Puerh Rangers + Glark Cable// Barlang, Szentendre

Október 11-én és 12-én lesz az első szentendrei teafesztivál. Ennek keretén belül a Barlangban egy puerh teára épülő zenés utazásra indulhattok Glark Cable és a Puerh Rangers közreműködésével.

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs // Csokonai Rendezvényház

A hazai pop-rock és blues egyik ikonja, Ripoff Raskolnikov, Nagy Szabolcs zongorakíséretével, egy különleges, bensőséges estére készül.

Isolation Budapest // Akvárium Klub

Idén negyedik alkalommal, október 11-én rendezik meg a Müpa, a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub közös fesztiválját – utóbbi szolgál egyben a rendezvény helyszínéül is. A hangsúly ezúttal is a hazai és nemzetközi underground zenei kultúra bemutatása kerül – a soul-, jazz- és indie-szcéna rajongóit olyan fellépők örvendeztetik meg, mint Jordan Rakei, Okay Kaya, Martin Luke Brow, Yellow Days vagy éppen a madridi Hinds.

Transkepler + JaikoGian + Ritmiklift // Gólya

A techno, EBM és szintipop metszéspontjában mozgó, táncolható, sötét tónusú Transkeplert a most épp szünetelő düBel két tagja alapította. Atmoszférikus zenéjükben a mechanikus lüktetés és hideg dallamok találkoznak disztópikus szövegekkel. Utánuk a JaikoGian kísérleti dob-gitár duo, majd a Ritmiklift lép színpadra a Gólyában.

Felső Tízezer – Normális élet újrajátszó // Turbina

Idén tízéves a Felső Tízezer első albuma, a Normális élet, ennek örömére ezen a koncerten a zenekar eljátssza teljes egészében a debütáló anyagot.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. október 12.)

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Múltidéző időutazásra csábít minden régiség iránt érdeklődőt október 12-én az Esztergomi Piac. Ha odáig vagytok a történetekkel teli kincsekért, egyedi darabokért, érdemes lesz nézelődni, alkudozni és hazatérni egy megbecsült, múltbéli kinccsel.

Tovább az eseményre >>

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Az, hogy Terézváros önkormányzatának kiemelten fontos a környezetvédelem és a közösség összetartása, mi sem szemléltethetné jobban, mint a rendszeresen megrendezésre kerülő Terézvárosi lom-mentő bolhapiac. A közösségi esemény következő alkalmára október 12-én kerül sor, ahol ismét lesz lehetőség a belvárosban válogatni az új életre váró holmik közül.

Tovább az eseményre >>

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Ha különleges, egyedi darabokkal frissítenétek fel őszi-téli ruhatáratok, ne hagyjátok ki a Klauzál téri Vásárcsarnokban megrendezésre kerülő Vintage Fashion Marketet, Budapest egyik legizgalmasabb vintage ruhavásárát.

Tovább az eseményre >>

Szüreti családi nap // Várkert Bazár

Mi sem tökéletesebb alkalom az őszi hangolódásra, mint az október 12-én megrendezésre kerülő Szüreti családi nap a Várkert Bazárban! A család apraja-nagyját egész napos ingyenes programokkal, zenével, bábszínházzal, mondókázással, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várják.

Családi nap a Lovardában // Csikós udvar és Lovarda

Egy napra valódi múltidéző élményparkká változik a Csikós udvar és a Lovarda: többek között arcfestés, pónilovaglás, kézműves sarok, makettkiállítás, zenés foglalkozások és huszáros kiképzés várják a kicsiket és nagyokat október 12-én, vasárnap a Budai Vár szívében. A toborzó vagy a harcászati bemutató a történelem rajongói számára lehet izgalmas, míg a kulináris élvezetekről a Főőrség Étterem csapata gondoskodik. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Háztörténeti séta a 125 éves Benczúr Házban

Október 12-én vezetett háztörténeti séta keretében ismerkedhetünk meg a 125 éves Benczúr Ház történelmével. A Szilágyi Maya által vezetett szubjektív barangolás során érdekességeket tudunk meg az építtető Stern famíliáról, a történelmi hatásokról, illetve belekóstolhatunk a különleges, századfordulós hangulatba is.

Candide // Nemzeti Színház

Egy örök érvényű szatíra, mely a mai napig provokál, kizökkent, és kérdések százait veti fel: Voltaire Candide-ja ezúttal a Nemzeti Színházban mutatja meg, mi is az a radikális optimizmus! Na de lehet egyáltalán még optimistának lenni manapság? És különben is, mihez kezdjünk a világgal? Utóbbira főhőseinknek Isztambulban egy bölcs mufti csak annyit mond, ez nem a ti dolgotok. Aztán a különös társaság kertet művel… Alekszandar Popovszki legújabb rendezése októberben három alkalommal is kihívások, kegyetlenségek, na meg persze nevetések közepette keresi azt a bizonyos fényt az emberi létben.

Tovább az esemény weboldalára >>