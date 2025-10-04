Novemberig látogatható az utolsó ostromlott magyar vár, amelyet legendák öveznek

Kisújbányától és Püspökszentlászlótól nem messze található a Mecsek rejtett ékköve – a Máré-várhoz izgalmas népi legendák és történelmi érdekességek fűződnek, ráadásul kirándulóhelynek sem utolsó.

A borzongató históriák szerelmeseinek igazi csemege a Mecsekben fekvő egykori lovagvár története: a korabeli népi hagyomány szerint egy bizonyos Máré vitéz ifjú feleségével élt a várban, míg testvére, Miklós vitéz a közeli erőd ura volt.

Márét a király háborúba szólította, és mivel felesége egy idő után halottnak hitte, egyre közelebbi kapcsolatba került bátyjával, akitől gyermeke is született.

Ám Máré hosszú évekkel később váratlanul visszatért, és felesége „hűtlenségéért” bosszúból mindkét várat ágyúkkal rommá lőtte. A nő és Miklós odavesztek, a lány életben maradt, de anyja halálában megátkozta.

A legenda szerint azóta a hegy gyomrában rejtőzik, és minden 77. pünkösd hajnalán előjön, hogy a patakban fürödjön, és megfésülje aranyhaját. Csak az szabadíthatja meg az átoktól, aki ekkor egy medvét, egy kígyót és egy varangyos békát is megcsókol.

Lovagvárból rom, majd az utolsó ostromlott vár

Az erődítmény építésének pontos időpontját homály fedi, a történészek mindenesetre a tatárjárás utánra datálják, az első említése pedig 1316-ból származik – ekkor kelt Károly Róbert király oklevele, amely mint „Castrum Mare” említi a várat.

A későbbiekben egyébként valóban megesett egy, a legendához részben hasonlatos testvérviszály: Várady István, a lovagvár akkori ura életét vesztette a mohácsi csatában, amely után fivére, Mihály erőszakkal elfoglalta az erődítményt. Ám legjobb tudásunk szerint a történetben szereplő feleség, Várady Istvánné a mendemondákkal éppen ellentétes utat járt be, és ostrommal visszavetette a várat.

A Máré-várban a későbbi évszázadok során éltek rác-törökök és magyarok, meghódította maga Zrínyi Miklós is, majd valószínűleg a 16. században egy tűzvész következtében lett rom belőle. Így volt ez egészen 1960-ig, amikor megkezdték a feltárását és helyreállítását.

Előtte azonban még egy történelmi esemény zajlott a helyszínen: 1956-ban magyar szabadságharcosok kis csoportja a Máré-várban húzta volna meg magát, ám nem menekülhettek a Várvölgyből tankkal támadó szovjetek elől. Éppen ezért az erődítményt az utolsó ostromlott magyar várnak is nevezik.

Ma a középkori kapun belépve a restaurált falak közötti állandó kiállítás is segít a helyszín történelmének mélyebb megismerésében – többek között animációs film és makettek is helyet kaptak a tárlatban, sőt a miliőhöz tartozó meséknek és legendás lényeknek is jutott egy külön részleg.

A Máré-vár napjainkban kedvelt kirándulóhely, amely késő tavasztól ősz végéig – idén november 2-ig – fogadja a látogatókat, mindennap 9 és 17 óra között. A Vár-völgyben lévő kulcsosház melletti parkolótól induló út körülbelül negyedórás sétát vesz igénybe a létesítményig, amelybe a teljes árú belépő is mindössze 1000 forintba kerül, és ahonnan csodaszép panoráma tárul elénk.

Részletes információkat és további érdekességeket ITT, a vár weboldalán találunk.

