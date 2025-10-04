Exkluzív pihenés vár a lombok között, bakancslistás látnivalóktól csupán egy karnyújtásnyira

Az Egertől csupán 10 km-re fekvő Noszvaj valóságos pihenőparadicsommá nőtte ki magát. A feltöltődéshez pedig mi mást is választanánk ősszel, mint lombházakat! Jó hír, hogy van egy erdei szálláshely, ahol minden adott a gondtalan kikapcsolódáshoz – pont, mint egy négycsillagos szállodában.

A Budapesttől mindössze másfél órára található Treehouses Noszvaj erdei házikói – legyen szó a Superior, a Kilátó Lombházról, vagy a Cabinról – az ősz beköszöntével ejtenek csak igazán ámulatba. Itt a város zajától távol, madárcsicsergés közepette gyönyörködhettek a természet kincseiben, miközben semmi másra nem kell koncentrálnotok, csak a nagybetűs pihenésre.

Csodás élmények a lombok árnyékában

A divatos faházakban már az ébredés pillanatától kezdve átadhatjátok magatokat a kényeztetésnek: reggel friss zöldségekkel, ropogós pékárukkal, kencékkel és minden földi jóval megpakolt box érkezik, egyenesen az ajtótok elé. A nap további részében finn panoráma- és infraszauna, pezsgőfürdő, minibár, pihenőágyak és személyre szabott masszázskezelések is hozzájárulnak a testi-lelki feltöltődéshez.

Legújabb dobásuk, a Kilátó Torony pedig 10 méter magasan, egyedülálló környezetben kínál exkluzív, pihentető élményeket. A tetőteraszos pezsgőfürdő habjaiban lubickolva úgy koccinthattok, mint még soha. Az, hogy mindezt a síkfőkúti tavak csodás látképe mellől élvezhetitek, már csak hab a tortán!

Ha pedig inkább aktív pihenésre szavaznátok, kalandozhattok a Bükk túraútvonalain, tanösvényein, felfedezhetitek a környék történelmi kincseit, melyhez választhattok favázas, design elektromos bicikliket is a Treehouses jóvoltából. Egerszalók, Szilvásvárad, Demjén és a környék kisebb-nagyobb települései is csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket!

Ha kedvetek támad, még piknikezéssel is egybeköthetitek az e-bike túrát vagy akár a teraszozást: a Treehouses jól megpakolt piknikkosara pompás falatokkal – péksüteményekkel, szalámikkal, ínyenc csipegetnivalókkal és szomjoltókkal – koronázza meg a noszvaji kikapcsolódást.

A szállástól átsétálhattok az Attila-forráshoz is, ahol a jó levegőt és a csodás látványt receptre is felírhatnák. A lombházaktól még szervezett erdei vadlesre is indulhattok, ha testközelből szereznétek különleges szabadtéri élményeket. A közeli Tisza-tó is kötelező őszi úti cél a természetbarátoknak, pláne, ha két kerékre pattannának.

Történelmi és gasztronómiai utazás

Kulturális programlehetőségekből sincs hiány: Heves ékköve, a közeli De La Motte-kastély angolparkjával, díszes freskóival és rokokó festményeivel varázsol el, Noszvaj híres-neves, tufába vájt barlanglakásai pedig egészen különleges élményt kínálnak.

A gasztronómiai élményekről egy sor remek étterem is gondoskodik, a lombházaktól csupán egy karnyújtásnyira. A Rozmaring Étterem, a SVÉT-tag Trakta és Csernus Imre Csendülő névre keresztelt vendéglátóhelye mind-mind egyedülálló kulináris kalandokkal fűszerezik a noszvaji idillt. Kövön sütött pizzák, újhullámos finomságok… Csak győzzetek válogatni a finomabbnál finomabb fogások közül, melyeket a helyi alapanyagok tesznek igazán különlegessé! A borok szerelmesei ki ne hagyják a bakancslistás pincetúrákat, melyhez a Szomolyai úti pincesor impozáns borászatai biztosítanak tökéletes helyszínt.

Mivel a fákkal körülvett, két fős lombházak abszolút a felnőttek igényei szerint lettek kialakítva, a gyerekeket és a kiskedvenceket ezúttal kénytelenek lesztek otthon hagyni.

A Treehouses Noszvaj akkor is tökéletes választás, ha kettesben töltenétek el pár romantikus napot, pazar környezetben, madárcsicsergéssel kísérve, és akkor is, ha csendes, őszi elvonulásra vágynátok. Az biztos, hogy szívetekbe zárjátok a lehengerlő lombházakat és már a hazatérés pillanatában felteszitek a kérdést: mikor jövünk újra?

