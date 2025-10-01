9 bakancslistás program októberre és novemberre, ahol megelevenedik az őszi varázs

A igazi ősz beköszöntével sem vonul pihenőre a növény- és állatvilág, amely számos csodával örvendezteti meg a természetbarátokat októberben és novemberben. Mutatjuk, melyek azok a programok és természeti jelenségek, amiket érdemes felírni a bakancslistánkra 2025 őszén!

Őszi élménykenuzás a Kányavári-sziget körül (októberben több alkalommal)

Két-három órát felölelő, könnyed, délelőtti vagy délutáni kenutúrákra regisztrálhatunk október szinte minden napján a Kis-Balatonon, ahol az ország egyik legvarázslatosabb pontját, a Kányavári-szigetet vehetjük szemügyre. A környék állatvilága is hihetetlenül gazdag: gémfélék, rétihéják, sasok, függőcinegék, ludak, kormoránok, kócsagok, különböző halak vagy éppen fürdőző szarvasok, őzek, vaddisznók kerülhetnek a látóterünkbe a program során.

Madárles őszi ösvényeken // Apátfalva (2025. október 3.)

A román határ mellett fekvő Körös-Maros Nemzeti Parkban híresen gazdag madárvilág található – október 3-án megbizonyosodhatunk erről a saját szemünkkel is. És persze a saját fülünkkel, hiszen gyakran madárdaltól zeng az Apátfalva határában fekvő terület, ahol az anyagnyerő gödrök környékén számos fajt figyelhetünk meg távcsővel. A séta során ellátogatunk a Maros-partra is, és rövid bemutatót kapunk a folyó medrében talált ősi csontleletekről.

Állatok Világnapja a Hortobágyi Vadasparkban (2025. október 4–5.)

Október 4-én, az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc halálának évfordulóján ünnepeljük az Állatok Világnapját, a Hortobágyi Vadaspark pedig „rádupláz” a jeles napra: szombaton és vasárnap is 11:30-kor és 13:30-kor szakvezetéssel és látványetetéssel kedveskednek a látogatóknak, akik a vadasparki belépőjegy megváltása után ingyenesen vehetnek részt a programon. A vadasparkban többek között szürke farkas, aranysakál, őstulok, vadmacska, pelikán és réti sas él.

Őszi túra a Szent György-hegyen // Raposka (2025. október 12.)

A közkedvelt Szent György-hegyi túra több irányból is megvalósítható – október 12-én Raposka felől hódíthatjuk meg a magaslatot. A sárkányölőről elnevezett hegynek ez az oldala egy kicsit könnyebb túrát kínál: egészen pontosan 7 kilométeres táv vár ránk 240 méter szintkülönbséggel, amely körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. Útközben érintjük a „jégbarlangot”, a Kaán Károly turistaházat, a bazanitorgonákat, végül a tető után a bányánál lyukadunk ki.

Őszi gombafesztivál // Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest (2025. október 18–19.)

A természet csodáiért általában túrával „adózik” az ember, most viszont el sem kell hagynunk Budapest belvárosát: különleges gombák érkeznek a Magyar Természettudományi Múzeumba október 18–19-én, ahol megismerhetjük, kézbe vehetjük és mikroszkópok segítségével tanulmányozhatjuk a leggyakoribb mérgező és ehető fajtákat. Sőt, a szervezők arra biztatnak, hogy vigyünk mi is vadon termő gombákat magunkkal, amelyeket a helyszínen meghatároznak és kiállítanak – a nevünk pedig felkerül a kiállítás „dicsőségtáblájára”.

Darvak nyomában // Fehér-tó, Szeged (2025. október 25.)

Az őszi madárvonulás egyik leglátványosabb eseménye a darvak útja, amelynek során hatalmas csapataik repülnek át hazánkon. A Hortobágy után a szegedi Fehér-tó is kiemelt jelentőségű pihenő- és gyülekezőhelyük, amint arról október 25-én személyesen is megbizonyosodhatunk: a darvak naplementekor hangos krúgatással vonulnak be az éjszakázóhelyül szolgáló halastavakra, látványos alkonyati kavalkádot teremtve. A program részeként a Szalakóta Látogatóközpontban egy, a darvak életét bemutató filmet is vetítenek.

Őszi túra az eltűnt Duna-meder nyomában // Ócsa (2025. október 25.)

Ócsa környékének története számos izgalmat rejt: a jégkorszakban a Duna kanyargott erre, a közelebbi múltban pedig kiterjedt turjánvidék terült el, amelynek mára csak apró részletei maradtak fenn – ezek egyike az ócsai Öreg-turján. A lápvidék flórája és faunája a legkülönlegesebbek közé tartozik hazánkban, hiszen számos ritkaságnak számító növény- és állatfajra bukkanhatunk. Az október 25-i, körülbelül 4 órás túra során érintjük a tájképi megjelenésében szintén egyedülálló Öreg-hegyi pincesort is.

Darvak és vadludak Dinnyésen (2025. október 25., november 8., 22.)

Hamarosan bámulatos madárvonulásnak lehetünk szemtanúi, ugyanis a darvak elhagyják hazánkat, míg a vadludak seregei visszatérnek az északi tundrákról. Dinnyésen az ősz folyamán három alkalommal is megcsodálhatjuk ezt a fenséges természeti jelenséget. Október 25-én madármegfigyelő túra keretében nézhetjük a darvak távozását, a ludak érkezését és ha szerencsénk van, még nagy lilikeket is láthatunk. November 8-án szintén madármegfigyelést szerveznek a Dinnyési-fertőnél, illetve az északi sármányok gyűrűzését is bemutatják. November 22-én pedig a sötétség leple alatt tanulmányozhatjuk a vadludakat.

Tatai Vadlúd Sokadalom (2025. november 29.)

A november 29-i Tatai Vadlúd Sokadalom nemcsak amiatt különleges, mert hazánk egyik legnagyobb természetvédelmi fesztiváljaként hivatkozhatunk rá, de idén nemzetközi reflektorfénybe is kerül. November végén ugyanis Tatán tartják a Ramsari Városok Polgármestereinek 4. Kerekasztal Találkozóját, amelynek az idén jubiláló fesztivál is része lesz. A világ minden tájáról érkeznek majd képviselők, hogy megosszák tapasztalataikat a vizes élőhelyek megőrzésének kérdéseiről, amely a madárvonulás ünnepének is központi eleme. A fesztivált madármegfigyelő túrák, érdekes ismeretterjesztő előadások és családi programok teszik felejthetetlenné.

