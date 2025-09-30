6 felejthetetlen filmfesztivál és filmes program Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén ősszel

Októberben és novemberben új és klasszikus filmek garmadája vár benneteket! Filmfesztiválok, filmzenei koncert és improvizációs filmest színes művészeti felhozatalával kapcsolódhattok ki egyedülálló környezetben, Budapesten.

Szlovén Filmnapok // Toldi mozi (2025. október 2-4.)

Az immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Szlovén Filmnapok keretében ismét zseniális filmalkotásokat láthattok október 2. és 4. között. A rendezvénynek a Bajcsy-Zsilinszky úton található Toldi mozi ad otthont, ahol három szlovén kortárs film vetítésére is sor kerül. A repertoárban szerepel a Berlinalén FIPRESCI-díjat nyert Van valami a levegőben, az Ez rablás! című vígjáték, illetve a sokszor díjazott A játszótér a miénk címet viselő alkotás is.

15. Mozinet Filmnapok // Puskin mozi (2025. október 3-5.)

Október 3. és 5. között szélesre tárja kapuit a Puskin mozi: három napon át hét film premier előtti vetítésére válthat jegyet a közönség a 15. Mozinet Filmnapok keretében. A filmfesztiválon megtekinthető lesz az Azúr ösvény, az Árva, a Vermiglio – A hegy asszonya, az Arco, az Alpha, a Csendes barát, valamint A szeretet, ami megmarad című film. A fesztiválkedvenceken kívül természetesen izgalmas beszélgetések és kísérőprogramok is lesznek.

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2025. október 9-19.)

A Szemrevaló Filmfesztivál tizenegy napos rendezvényén október 9. és 19. között változatos témák kerülnek főszerepbe: a filmhét a német nyelvterületről származó legfrissebb alkotásokat vonultatja fel a filmek szerelmesei előtt. A Teréz körúti Művész mozi termeiben ebből az alkalomból 10 alkotást tekinthet meg a nagyérdemű, melyek között szerepel a Marielle mindent tud, az Oscar-nevezett Páva – Valódi vagyok?, a Frieda ügye, a Miroirs No 3., de a program része a Gépek tánca is.

11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál – SPEFI // Eötvös10 Művelődési Ház (2025. október 16.)

A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál idén öt napon át, október 16-án, valamint november 7. és 10. között vonultat fel filmremekeket. A fesztivál középpontjában a fogyatékossággal élők történetei, belső világa és művészete áll, amit animációs-, dokumentum- és játékfilmek hoznak közelebb az Eötvös10 közönségéhez. A világ különböző országaiból érkező alkotások mellett panelbeszélgetések és animációs programok is színesítik az eseményt.

Filmrendezők Viadala // Momentán Improvizációs Színház (2025. október 31.)

Október 31-én ismét színpadra áll a Momentán Társulat, hogy egy szórakoztató, improvizációs est keretében idézze meg a filmek és a filmrendezés világát, ráadásul halloweeni kiadásban! A téma adott: nincs olyan, akiknek legalább egyszer ne jutott volna eszébe, hogy filmrendező legyen. Ennek apropóján a társulat tagjai filmrendezők bőrébe bújnak, a négy különböző filmjelenet közül – a közönség segítségével -, végül csak egy marad, amihez befejezést improvizálnak.

Harry Potter filmzenei koncert // MVM Dome (2025. november 16.)

Nehéz olyan elhivatott Harry Potter-rajongót találni, aki ősszel ne nézne meg legalább egy filmet az ikonikus sorozatból. Nekik jó hír, hogy a hagyományos TV helyett ezúttal óriásvásznon, élőzenei kísérettel adózhatnak az élménynek november 16-án az MVM Dome-ban. A sorozat első része, a Harry Potter és a bölcsek köve kerül ezen a napon vetítésre, a zenei kíséretet pedig a zseniális Budafoki Dohnányi Zenekar szolgáltatja Ernst van Tiel karmester vezénylésével.

