5 szenzációs budapesti reggeliző, ahol francia melegszendviccsel indíthatjátok az őszi reggeleket

A melegszendvics igazi őszi „comfort food”, az évszak egyik kedvenc éhségűzője. De ismeritek a klasszikus melegszendvics egy fokkal előkelőbb, francia verzióját is? Itt az idő, hogy megízleljétek a lassú villásreggelik koronázatlan királya és királynője adta roppanós, besamelben úszó mámort! Íme, 5 budapesti reggeliző, ahol isteni Croque-szendvicsek is szerepelnek a menün.

KicsiZso Reggeliző Kávézó

Ha a legfinomabb francia melegszendvicsről van szó, a KicsiZso biztosan nem hiányozhat a listáról! Az idén 10. születésnapját ünneplő brunch-paradicsom kínálatában előkelő helyet foglal el a Croque, a reggeliző ikonikus finomsága már sokak szívét ejtette rabul. Persze, mint mindent, ezt is a KicsiZso-s csavar teszi igazán különlegessé: a klasszikus, mustáros besamel helyett cheddarmártás került bele, az ínycsiklandó szendvics tetején pedig sajtchips díszeleg. A legjobb, hogy a KicsiZsoban három különböző Croque-költemény közül is válogathattok, hiszen az étlapon a klasszikus mellett még egy nápolyi csípős szalámis-scamorzás és egy elképesztő, BBQ marhaszegyes melegszendvics is helyet kapott! Ha pedig unjátok a tükörtojást, az ikonikus budai reggelizőben buggyantott tojással is kérhetitek a franciás szendvicseteket.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11. | Weboldal

Escake

A Németvölgyi úton található Escake étlapja telis-tele van finomsággal, ember legyen a talpán, aki választani tud a mennyei fogások közül. Segítünk a döntésben: indítsatok valamelyik Croque-variációval! A jól ismert Monsieur és a tükörtojással megkoronázott Madame mellett még – a vegáknak kedvezve – Croque Mademoiselle-t vagy kecskesajttal megbolondított Croque Chèvre-t is rendelhettek. A hegyvidéki ékszerdobozban ráadásul a franciás melegszendvicsek kovászos kenyérből készülnek – kívül-belül minden jóval megpakolva!

1126 Budapest, Németvölgyi út 36-38. | Facebook

Budapest Baristas

A Budapest Baristas pesti és budai egységében is tudják, hogy egy jó reggeliző kínálata nem lehet teljes Croque-szendvicsek nélkül. A nyalánkságok itt füstölt besamellel készülnek, a Croque Madame-ra pedig rendhagyó módon buggyantott tojás kerül. De ez még nem minden: a Budapest Baristas az ínyenceket lazacos-kaviáros Croque Salmon-nal, a sajtimádókat pedig Croque Fromage-zsal veszi le a lábáról! És akkor még nem is beszéltünk a szarvasgombaolajról…

1053 Budapest, Múzeum körút 15. | 1027 Budapest. Kacsa utca 11. | Weboldal

STIKA

A Dob utcában otthonra lelt belvárosi reggeliző, a STIKA signature fogásai között ínycsiklandó melegszendvicsre bukkanhattok: a Monsieur STIKA egy valóságos ikon, kovászos kenyérből készítve, sonkával, olvadós goudával, besamellel és tükörtojásokkal jól megpakolva. A franciás reggeliélményt utána pedig édes bundáskenyér teszi igazán autentikussá – ki tudna ellenállni a vaníliafagyis, gyümölcsös, juharsziruppal nyakon öntött french toastnak?

1072 Budapest, Dob utca 46/a | Weboldal

À la Maison Grande

Az À la Maison Grande már több mint egy évtizede kínál mennyei fogásokat a belváros szívében, mindezt páratlan enteriőrben. A kifinomult reggeliző étlapján már a kezdetek óta szerepelnek Croque-ok, melyeket ráadásul „all day breakfast” keretein belül élvezhettek. Külön említésre méltó, hogy a franciás brunchozó egy kis olasz csavart is csempészett a szendvicsekbe: a kovászos kenyérbe az À la Maison Grande-nál besamelmártás mellett mozzarella, provolone sajt és prosciutto cotto kerül. Igazi klasszikus, amit minden brunchimádónak ki kell próbálnia!

1052 Budapest, Szervita tér 3. | Weboldal

