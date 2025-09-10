5 színházi premier Budapesten, amit már nagyon várunk az idei évadban

Itt van az ősz, és vele együtt a 2025/26-os színházi évad kezdete is! A fővárosi színházak ezúttal is gondoskodnak róla, hogy újdonságokból semmiképp se szenvedjünk hiányt: jobbnál jobb előadások premierdátumát véshetjük be a naptárunkba. Mutatjuk, mi melyikekre vagyunk már nagyon kíváncsiak!

@LL3t4rgIA // Vígszínház (2025. szeptember 20.)

Erősen indul az évad a Vígszínházban: a teátrum szeptember 20-án ifj. Vidnyánszky Attila rendezését mutatja be, a @LL3t4rgIA garantáltan felbolygatja az állóvizet. Az „éretlen komédia” kamaszainak elegük lett a felnőtt létből, így inkább nemes egyszerűséggel elmenekülnek a felelősségek hada elől. Leonce és Léna történetét Georg Büchner 23 évesen írta meg, a Vígszínház előadása pedig a rendező és Németh Nikolett szövege alapján, a társulat improvizációi mentén igyekszik közelebb hozni egymáshoz boomereket és zoomereket.

Bővebb információ >>

Madame Tartuffe // Pesti Színház (2025. szeptember 27.)

És ha már Víg, természetesen a Pesti Színház sem maradhat le a listáról! A Váci utcában Kincses Réka rendezése nyitja meg a bemutatók sorát: Udvaros Dorottya, Hegedűs D. Géza, Petrik Andrea és még sok más művész játékával érkezik Madame Tartuffe tragikomédiája. A történet főszereplője egy természetgyógyász, aki csodával határos módon kigyógyította magát súlyos gerincbántalmaiból Berlinben, majd áttette székhelyét a Balaton-felvidékre. Barbara, azaz Madame Tartuffe különös képességei láttán sokan felhúzzák a szemöldöküket… De ahogyan a mágikus asszony mondja: „Ahol az ellenállás, ott az út!”

Bővebb információ >>

Lohengrin // Magyar Állami Operaház (2025. november 14.)

Futurisztikus, steampunk filmeket megidéző látvány az Operában? De még mennyire! Idén ősszel Wagner titokzatos lovagjának történetét úgy tekinthetjük meg, mint még soha. Lohengrin, a 19. századi romantika megtestesítője és a gyilkossággal vádolt, meseszép Elsa kalandjai álom és valóság határán mozogva tárnak elénk egy világot, melyben az összeegyeztethetetlen ellentétek olykor sorsokat pecsételnek meg… Almási-Tóth András Lohengrin rendezése mozgóképeket megszégyenítő környezetben elevenedik meg, miközben Richard Wagner páratlan zenéje hallatán nemcsak a Szent Grál őrzőjébe, de még a klasszikus zenébe is beleszeretünk.

Bővebb információ >>

Chicago // Katona József Színház (2025. december 12.)

A Katona József Színház újdonsült igazgatója igazi klasszikust hoz el a Kamrába: Székely Kriszta Chicago-jának először december 12-én szól majd a visszataps. A John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse által jegyzett kasszasiker már sokszor belopta magát a budapesti nézők szívébe, ám biztosak vagyunk benne, hogy Roxie és Velma története a hírnév végeláthatatlan hajhászásáról ezúttal egészen új megvilágításba kerül.

Bővebb információ >>

Angyalok Amerikában – második rész: Peresztrojka // Radnóti Miklós Színház (2026. május 8.)

Ha még nem láttátok, mindenképp nézzétek meg az Angyalok Amerikában első részét a Radnóti Miklós Színházban! Tony Kushner 1990-es évek elején írt, Pulitzer-díjas amerikai eposza a mai napig rengeteg kérdést vet fel társadalmi egyenlőtlenségek, kapitalizmus, identitások, szabadság és hűség dilemmáiról. Az első rész hatalmas sikere után a Nagymező utcai teátrum jövő tavasszal végre a másodikat is színre viszi. A Peresztrojka pontosan ott indul, ahol a Küszöbön az ezredforduló véget ért, azonos szereposztással, Nagy Péter István rendezésében – ám ezúttal az angyalok küszködésére fókuszálva.

Bővebb információ >>

Kihagyhatatlan színházi előadásokat ajánlunk szeptemberre: