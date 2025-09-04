Szarvasbőgés 2025: 9 kivételes program szerte az országban, aminek helye van a bakancslistán

A szarvasbőgés az őszi erdők egyik legkülönlegesebb természeti jelensége: a gímszarvas bikák jellegzetes hangot kiadva mérkőznek meg egymással a tehenek kegyeiért. Összegyűjtöttünk néhány eseményt, ahol mi is fültanúi lehetünk a csodának.

Szarvasbőgés Béda-Karapancsán // Duna-Dráva Nemzeti Park (2025. szeptember 6.)

A program egy előadással kezdődik a Fehér Gólya Múzeumban, ahol számos érdekességet megtudhatunk a gímszarvasokról. A bemutató végén pedig a gyakorlatban, a nagyréten található „Harczi-kastélyhoz” vezető túra során is találkozhatunk a különleges eseménnyel.

Szarvasbőgés az Őrjegben // Kiskunsági Nemzeti Park (2025. szeptember 6.)

A Duna egykori medrében kialakult hatalmas mocsárvilág maradványa gazdag vadállománnyal bír, így az erdő éjszakai koncertjébe nagy valószínűséggel a szarvasok jellegzetes szólama is beszüremkedik. Jelentkezés kizárólag online jegyvásárlással lehetséges.

Szarvasbőgés-túrák a Pilisi Parkerdővel (2025. szeptember 8–28.)

Elindult a jelentkezés a Pilisi Parkerdő népszerű szarvasbőgés-túráira, ahol a résztvevők 5+1 helyszínen élhetik át az őszi erdő egyik legkülönlegesebb természeti eseményét: a természetbeli túrák mellett a Budakeszi Vadaspark is záróra utáni szakvezetésekkel készül. Érdemes minél hamarabb online időpontot foglalni, hiszen gyorsan fogynak a helyek.

Szarvasbőgés a Vértesben és a Gerecsében // Agostyán (2025. szeptember 11–12., 14., 16–20., 24., 26.)

Két helyszínen, összesen tizennégy alkalommal indít vezetett szarvasbőgés-túrát a Vérteserdő Zrt., amely interaktív előadással színesíti a programot – a Vértes és a Gerecse növény- és vadvilága mellett szó esik a hivatásos vadászok mindennapi munkájáról, vadvédelemről, erdő- és vadgazdálkodásról is.

Szarvasbőgés a Börzsönyben // Szokolya-Királyrét (2025. szeptember 12.)

Királyrét napközben, főleg egy szép hétvégi napon, zsúfolt kirándulóközpont, ahol nehéz elmerülni a természet csendjében. Ez a túra viszont különleges alkalom arra, hogy más szemmel fedezzük fel a helyet. A szarvasbőgésen túl is várnak izgalmak a résztvevőkre, akik felkapaszkodnak egy régi bánya bejáratához, megnéznek egy kevéssé ismert mellszobrot, és elérik a 13. századi vár helyén álló kilátót is, ahonnan éjszaka is pazar panoráma tárul eléjük.

Kétéjszakás szarvasbőgés-vízitúra Gemencen (2025. szeptember 12–14.)

Egy különleges lehetőség az igazán kalandvágyó és strapabíró természetjáróknak: a Békatutaj szervezésében egy vízitúrás-sátrazós hétvégére szakadhatunk ki a civilizációból. A környezet Gemenc, Európa legnagyobb ártéri erdeje, a szarvasok birodalma, ahol az állatok mellett az evezősök is paradicsomi hangulatú helyekre tévedhetnek.

Szarvasünnep az Aggteleki Nemzeti Parkban (2025. szeptember 13.)

Szakvezető kíséretében fedezhetjük fel az éjszakai erdő ezer hangját, köztük a gímszarvasok bőgésével. A Szádvár csúcsáról minden irányból hallatszik az őszi szimfónia, tiszta időben pedig páratlan kilátás tárul elénk. A túra a Szalamandra Ház udvarán zárul, ahol tábortűz és közös sütögetés várja a résztvevőket – a sütögetnivalót mindenki magának biztosítja.

KayakCrazy szarvasbőgés-kajaktúra // Dunakiliti (2025. szeptember 13–14., 20–21.)

A Szigetközben ősz elején még javában tart a kajakszezon, sőt ilyenkor varázslatos csak igazán a környezet. A nagy hőség elvonul, sárgulnak a falevelek, előbújik a vadvilág – és persze bőgnek a szarvasok. Ha látni és hallani szeretnénk a természetet, maximum hatfős túracsoportokban, profi, tengeri kajakkal utazva, a szeptember a legjobb időpont belevágni a kalandba.

Esti séta szarvasbőgés idején // Körös-Maros Nemzeti Park (2025. szeptember 20.)

A résztvevők délután spektívek segítségével közelebbről is megismerkedhetnek a Sziki-tavak gazdag madárvilágával. A ludak, gémek és récék látványa már önmagában is különleges élményt nyújt, majd amint a fények lassan tompulnak, a túra útvonala a gímszarvasok élőhelye felé vezet. Kis szerencsével akár meg is pillanthatjuk az állatokat a megfigyelőtoronyból.

