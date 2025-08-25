Pénztárcabarát finomságokkal és limitált kollekcióval teszi felejthetetlenné a fesztiválozást a Lidl

Hamarosan vége a nyárnak, de egy utolsó Lidl-szett villantás még belefér a Szegedi Ifjúsági Napokon! A Lidl ugyanis nemcsak, hogy ott lesz a FesztMarket fantasztikus kínálatával, hogy a bulizók minőségi ételeket vásárolhassanak megfizethető áron, hanem meglepetéssel is várja azokat a fesztiválozókat, akik az ikonikus Lidl-kollekció egy darabjában érkeznek. (x)

Ha augusztus vége, akkor SZIN – és ha SZIN, akkor Lidl! A diszkontlánc idén is ott lesz a nyár utolsó nagy buliján, méghozzá nem is akármilyen kitelepüléssel: a Lidl FesztMarket kínálatát kifejezetten a bulizók igényeihez igazították, de ami a legjobb, hogy normál bolti árakon lehet vásárolni a fesztivál kellős közepén.

A FesztMarketben több mint 350 termékből válogathatnak a fesztiválozók – többek között friss zöldségeket és gyümölcsöket, helyben sütött pékárukat, készételeket, rágcsákat, üdítőket, és persze a fesztivál sztárjait: a grillhúsokat és -kolbászokat, amiket a Lidl csapata ingyen meg is süt a helyszínen. A vegánoknak és vegetáriánusoknak sem kell aggódniuk: növényi alapú, 100%-ban húsmentes termékek is elérhetőek lesznek a kínálatban.

Dress code: Lidl!

Nem kötelező, de ki ne akarna a Lidl-kollekció darabjaiban fesztiválozni? Az elmúlt években egyre nagyobb trenddé vált Lidl-szetteket idén meg is jutalmazza az áruházlánc: aki az ikonikus kollekció valamely darabjában érkezik – póló, sapka, zokni, táska, bármi játszik –, exkluzív Lidl Plus kupont kap ajándékba!

Annak sem kell aggódnia, aki csak most kapcsol, hogy megszerezze első darabját, vagy úgy érzi, nem teljes a szettje – a FesztMarketben 2500 forint felett vásárlók a Gift Store-ban vehetik át az ajándék merchterméket. Ha pedig minden kötél szakad, a fesztiválüzletben is elérhetőek az ikonikus darabok.

A Lidl továbbá arról is gondoskodik, hogy a fesztiválszettek örök emlékek maradjanak: fotós tükröknél lehet elkészíteni az instakompatibilis fesztiválszelfiket, amivel garantáltan mindenki látni fogja, milyen a stílusos bulizás.

Egy applikáció extra kuponokért

Azokat a fesztiválozókat, akik letöltik a Lidl Plus applikációt és a FesztMarketet kedvenc boltként jelölik meg, további meglepetések várják: extra kuponokra számíthatnak, a szerencsekereket megpörgetve pedig még több ajándék és kedvezmény ütheti a markukat.

Chill vagy challenge?

Aki töltődne kicsit – vagy épp a telefonját töltené fel – az a Lidl chill zónában ezt is megteheti. Itt a kíváncsiak abba is bepillanthatnak, hogy milyen a diszkontláncnál dolgozni: 15 és 20 óra között a Lidl HR-csapata áll készen arra, hogy megválaszolja az érdeklődők kérdéseit, két ügyességi játék pedig azt is bemutatja, hogy milyen menő extra juttatásokat kínál a vállalat a dolgozóinak.

A rengeteg meglepetés és aktivitás mellett persze a Lidl a környezettudatos fesztiválozásra is figyel: szelektív hulladékgyűjtőket helyez el a FesztMarket és az aktivitások mellett, a megmaradó zöldségeket, gyümölcsöket és pékárukat az országos élelmiszermentési program keretein belül karitatív partnerének ajánlja fel.

Aki tehát stílusosan, egy igazán jó bulival akarja zárni a nyarat, és mellette finomat enni pénztárcabarát módon, annak irány a SZIN, és azon belül is a Lidl!

Ha a fesztivál után csobbannátok is egyet a környéken: