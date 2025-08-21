Káprázatos meglepetéseket csempészett Budapest legváratlanabb pontjaira a 20 éves zenepalota

A Müpa idén nyáron a főváros utcára is elhozza a zene örömét, nem is akárhogy: a születésnapos intézmény frissítő Zenezuhany-installációkkal és még egy lenyűgöző tűzfalfestménnyel is kedveskedik a budapestieknek.

Most igazán megéri lelassulni

A Művészetek Palotája szentül hiszi, itt az idő, hogy megálljunk egy pillanatra és elmerüljünk a hangok csodálatos világában. Ezért aztán a Müpa a főváros két buszmegállójában, a Blaha Lujza téren és a Széll Kálmán téren egy-egy Zenezuhanyt állított fel a járókelők legnagyobb örömére.

A különleges installációknál könnyed ütemek és klasszikus darabok közül válogathatunk, hogy két átszállás között mesés dallamokkal frissíthessük fel magunkat. A zeneszámokat egytől-egyig a Müpában vették fel, a különleges technológiának köszönhetően pedig csak akkor hallhatóak, ha valóban megállunk a zuhanyrózsa alatt, ezzel törve meg a hétköznapok rohanását.

Lenyűgöző installáció idézi meg az ikonikus épületet

Az I. kerületet is érdemes útba ejteni, hiszen a Krisztina körút 30. alatti épület is páratlan alkotást tár a figyelmes szemek elé.

A mintegy 220 négyzetméteres tűzfalfestmény egészen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremig repít bennünket, miközben egy cseppet a gyermeki énünket is előhívja. Üdítő színfolt a város életében, ami ráadásul még erőteljes vizuális üzenetet is közvetít!

A Zenezuhanyok és a Színes Város Csoport tűzfalfestménye augusztus 31-ig hirdeti a lelassulás és a kultúra szépségét, a Duna-parti épület pompás látványával fűszerezve.

A Zenezuhanyokról bővebb információ ide kattintva, a tűzfalfestményről pedig ide kattintva érhető el.

Kiemelt kép forrása: Müpa

Krisztinaváros egész évben elvarázsol: