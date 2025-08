35+ feledhetetlen hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. augusztus 6-10.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok Budapesten, legyen szó sétáról, táncról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos augusztus első napjaiban sem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Sziget Fesztivál // Hajógyári-sziget (2025. augusztus 6-11.)

A Sziget Fesztivál idén augusztus 6-án nyitja meg kapuit, amikor is kezdetét veszi a hatnapos programkavalkád és a felejthetetlen élmények garmadája. Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 6. és 11. között a Hajógyári-sziget idén is megtelik élettel és színekkel, jobbnál jobb koncertekkel és izgalmas kísérőprogramokkal. Az idei szezon legnagyobb sztárjai között köszönthetjük ASAP Rockyt, Shawn Mendest, Rilést, Anymát, de színpadra lép majd Beton.Hofi és az Analog Balaton is.

Don Pasquale // Magyar Állami Operaház (2025. augusztus 7., 9.)

Az Operaház nyáron sem hagy muzikális csemegék nélkül: augusztus 7-től a zeneirodalom egyik legnépszerűbb bohózatát tűzi műsorra az Andrássy úti hangvilla. Donizetti kacagtató vígoperája filmvígjátékokat megszégyenítő helyzetkomikummal, színpompás jelmezekkel és sziporkázó humorral gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról – és akkor még nem is beszéltünk a lehengerlő zenéről. Káel Csaba rendezése a Don Pasquale örökérvényűségére fókuszál: a látványos szituációk mélyén rejlő drámai tartalmak, a magánytól való félelem és a szerelem sokféle arcának hangsúlyozásával.

Tribute Beach 2025 // Gárdony (2025. augusztus 7-10.)

Nappal strandolás, laza sörözés, fröccsözgetés, délután akusztikus bandákra melegítés, utána pedig a nagyszínpadon a legkiválóbb tribute bandákra bulizhattok a Surfcampingben.

Kashmir Fesztivál a Népszínház utcában (2025. augusztus 9-10.)

A Népszínház utca immár ötödik alkalommal ad otthont háromnapos gasztrokulturális eseményének, a Kashmir Fesztiválnak, mely során a környék multikulturális karakterét bemutató, különleges zenés-táncos produkciók és mennyei ízkavalkád kalauzol egzotikus vidékekre anélkül, hogy repülőjegyet váltanátok. Az ingyenesen látogatható koncertek, indiai és pakisztáni táncbemutatók, ezenkívül családbarát programok is várnak. benneteket augusztus 9-én és 10-én.

Hullócsillagok Éjszakája // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2025. augusztus 9-10.)

Mint minden év augusztusában idén is megérkeznek Perseidák, varázslatossá téve az augusztusi égboltot. A Svábhegyi Csillagvizsgáló programjának keretében megtudhattok mindent, amit erről a különleges meterorzáporról tudni érdemes, de nem marad majd el az égbolt távcsövekkel való fürkészése sem.

Egy hét a csillagok alatt // több helyszínen (2025. augusztus 9-16.)

Augusztus 9-én kezdetét veszi Magyarország legnagyobb csillagászati programsorozata, amelynek középpontjában az ez idő alatt megérkező Perseida meteorraj áll. Budapesten is több helyszínen készülnek a csillagokhoz, csillaghulláshoz kapcsolódó programokkal, amelyek varázslatos fénypontjai lesznek a hétnek.

Budapesti programok szerdán (2025. augusztus 6.)

SUP jóga a tavon // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Augusztusban is hódít az egyre népszerűbb mozgásforma, a SUP jóga! A nyár utolsó hónapjában szerdánként tesztelhetitek egyensúlyérzéketeket, miközben a deszkákon egyensúlyoztok és élvezitek a Városligeti csónakázótó hullámait.

Salsa Matiné // Gozsdu udvar

Egy kimerítő napot mivel mással lehetne megkoronázni, mint egy pörgős salsázással? A különböző stílusok a klasszikus és modern salsában keveredve, jó hangulattal fűszerezve kínálnak felejthetetlen élményt augusztusban minden szerda este.

Budapesti programok csütörtökön (2025. augusztus 7.)

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak érdemes lesz ellátogatniuk a Parlamenthez augusztusban is, hiszen a csütörtöki napokon tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek. Öveket becsatolni, csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Duna szimfónia – Frank Wildhorn és barátai musicalgála // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Augusztus 7-én, csütörtökön a Margitszigeti Szabadtéri Színpad varázslatos musicalgálának ad otthont. Ezen az augusztusi estén Frank Wildhorn, a többszörös Grammy-, Tony és Emmy-díjra jelölt világhírű amerikai zeneszerző és barátai adnak nagyívű koncertet a New York-i Broadway sikerszerzőjének ikonikus musicaljeiből. Az est során a Duna szimfónia magyarországi ősbemutatójára is sor kerül: a monumentális zenemű az Európát átszelő folyóról, a partjain élő népekről, közös kultúránkról és történelmünkről mesél és nyújt páratlan zenei élményt a nézőknek.

Hobbiprojekt // KAZI

A Hobbiprojekt formáció visszafogott hangszereléssel, dalba foglalva keresi az élet nagy kérdéseire a válaszokat augusztus 7-én is a KAZI-ban. A koncertre a belépés ingyenes.

Jimi Hendrix by Message to Hendrix, Rolling Stones by The GetNos // STENK

Rocklegendák élednek újra a STENK színpadán. Ezen a nyári estén két ikonikus zenekar előtt tisztelegnek hazai tribute bandák. A Message to Hendrix a Jimi Hendrix-életérzést a The GetNos pedig a Rolling Stones legnagyobb slágereit hozza el nektek.

Táncház a csillagos ég alatt // Budapest Park

Augusztus 7-én a Budapest Park táncterei a folk- és népzene ritmusoktól lesznek hangosak a Táncház a csillagos ég alatt program során. Nem telhet el nyár enélkül a felejthetetlennek ígérkező program nélkül!

VI. Kobuci Táncház

Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Kobuci Táncház, ahová nagy szeretettel várnak fiatalokat és időseket, tánctudással és tánctudással nem rendelkezőket. Augusztus 7-én a talpalávalóról és a jó hangulatról ezúttal a Rézeleje Fanfárosok, valamint az Erdőfű Zenekar gondoskodik.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 8.)

A Nemzetközi Cigány Dal Napja // Benczúr Ház

A legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján ismét megrendezik a Nemzetközi Cigány Dal Napját, amely a sokszínűséget ünnepli cigány és nemcigány művészek részvételével. Az augusztus 8-i ingyenes koncertsorozat fellépői között szerepel a Muzsikás Együttes, a Kiralyi Jag és a Besh o droM.

Nyáresti Táncházak Szabó Marci és barátaival // Várkert Bazár

Hagyományőrző programra invitál a Várkert Bazár, ahol augusztusban két estén is táncra perdülhettek a különböző tájegységek dallamaira Szabó Marci és barátainak előadásában. Amellett, hogy csodálatos kilátás nyílik a helyszínről a pesti oldalra és a Dunára, korosztálytól függetlenül érezhetitek jól magatokat és sajátíthatjátok el a magyar néptánc fortélyait előbb augusztus 8-án, majd 22-én.

BakátsPéntek 2025 // Bakáts tér

Ahogy a rendezvény nevéből is sejthető, a pénteki napok különlegesek lesznek a Bakáts téren, ahol díjmentesen látogatható zenei előadásokkal szórakoztatják az érdeklődőket. Augusztus 8-án a Pocket Pick gondoskodik majd a romantikus jazzdallamokról.

PikNik Mozi: Forrest Gump // Nánási Udvar

A PikNik Mozi ezúttal a Római-partra, a Nánási Udvarba költözik, hogy egy felejthetetlen közösségi élményt teremtsen a csillagos ég alatt. Augusztus 8-án a Forrest Gump című klasszikus lesz műsoron.

Gently Da Spittah Live Band // Pontoon

A hazai underground hiphop egyik legizgalmasabb fiatal hangja tűnik fel a Duna-parton: a mindössze 20 éves Gently Da Spittah a ’90-es évek BoomBap világát idézi meg soul- és jazz-hangmintákkal átszőtt zenéiben — és ugyanazzal a lendülettel rappel angolul, mint magyarul.

Amorf Ördögök // KOBUCI

Aki 2025-ben is akar hallgatni egy estén keresztül élőben operett-tangó-pop-hop-bajusz-betyár-kacatpop-szobadiszkót, az mindenképp menjen el a Kobuciba, augusztus 8-án.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 9.)

Élő zenés reggeli // PIKNIK Manufaktúra, Nagymaros

Ilyet még nem látott Nagymaros: a PIKNIK Manufaktúra fantasztikus, élő zenés matinéra hív egy nyári délelőtt. Az élményt persze a legfinomabb falatok koronázzák meg – ki ne hagyjátok a napfényben úszó teraszos bruncholást!

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Augusztus második szombatján érdemes lesz a Pázmány Péter sétány felé venni az irányt, ahol az ELTE Gömb Aulában a nyári ruháké, kiegészítőké és különleges daraboké lesz a főszerep 10 és 14 óra között.

Az Állatkert 159. születésnapja

A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje: 1866. augusztus 9-én nyíltak meg a kapuk a nagyközönség előtt. Idén tehát már 159. születésnapját ünnepeljük. Az évforduló alkalmából augusztus 9-én a szokásos nyári élményprogramok mellett több, a születésnaphoz kapcsolódó külön programmal is készülnek.

Nagy nyári sétanap // több helyszínen

A Korzózz Velünk! izgalmas és eseménydús sétákra invitál a főváros különböző helyszínein augusztus 9-én. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogy milyen velük egy lebilincselő városi séta, itt a lehetőség, hogy hiszen a vezetett séták ezen a napon egy-egy órákat ölelnek majd fel.

Vác és a Dunakanyar rejtett kincsei – omnibuszos kirándulás

Omnibuszra fel: fedezzétek fel a Dunakanyart egy különleges nosztalgiautazáson! Csodás barokk épületek, hangulatos utcák, lenyűgöző panoráma és eldugott természeti kincsek várnak a felejthetetlen kiránduláson. A bájos omnibusz Vácról indul, majd tovább robog, hogy megcsodálhassuk a verőcei Duna-part szépségét, elfogyaszthassunk egy kávét festői környezetben, és felfedezhessük a Naszály titkait – nosztalgikus hangulatban!

Lovagi Torna // Visegrád

Ha igazán különleges időutazáson vennél részt, augusztusban irány a Visegrádi Lovagi Torna! Itt a Szent György Lovagrend tagjai korhű páncélban, valódi fegyverekkel vívnak izgalmas párviadalokat a közönségből választott királyi pár kegyeiért – néhol humorral fűszerezve a csatajeleneteket. A program fénypontja a királyi vadászölyv reptetése, a legbátrabbak pedig maguk is kaphatnak egy kis lovagi gyorstalpalót. A kaland után pedig jöhet a Renaissance Étterem fejedelmi lakomája!

Flamenco show // Kacsakő Bisztró, Szentendre

Nem mindennapi élményben lehet részük a Kacsakő Bisztró vendégeinek: egy nemzetközi együttműködésnek köszönhetően eredeti Jerez Flamenco-t láthatnak augusztus 9-én! A többi legyen meglepetés…

Terézvárosi nyár – Kertmozi minden szombaton // Hunyadi tér

Szombat esténként érdemes szabaddá tenni magatokat, hiszen jobbnál jobb filmklasszikusok és az idei év újdonságai várnak benneteket a Hunyadi téri kertmozi mozivásznán. Az ingyenes mozizás élményét olyan filmet teszik felejthetetlenné augusztusban, mint A tanú, a Jumanji, Az ördög Pradát visel vagy a Hogyan tudnék élni nélküled?

Csömöri Éjszakai C sillagtúra

Túracipőket, elemlámpákat és pokrócokat elő: indul az 5. Csömöri Éjszakai Csillagtúra! Augusztus 9-én sötétedéskor a csillagászat sztárjainak vezetésével indulhatunk gyalogtúrára. A végállomáson, a hullócsillagleső helyen pokrócunkon megpihenve izgalmas előadásaikkal szélesíthetjük horizontunkat és ismereteinket az égitestekről. A házigazda ezúttal is Kovács „Tücsi” Mihály sci-fi író, újságíró lesz. A program díjmentes, a szervezők piknikezéssel, finomságokkal és adománygyűjtő kasszával készülnek, hogy a Bukfenc és Jeromos Állatjószolgálati Egyesületnek hála négylábú barátaink kívánságai is teljesülhessenek.

Vasárnapi programok Budapesten (2025. augusztus 10.)

Főtéri bolhapiac // Vác

Augusztus 10-én Vácra is érdemes lesz ellátogatni, a település Fő terén ezen a napon a bolhapiacos kincseké lesz a főszerep 6 és 13 óra között.

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Augusztus 10-én, ha kiszakadnátok egy kicsit a fővárosból, Esztergomot ajánljuk, ahol régiségvásáron kereshetitek és kutathatjátok a szíveteknek kedves holmikat. Ezen az augusztusi vasárnapon is előkerülnek majd a jobbnál jobb régiségek a múltból, melyek csak arra várnak, hogy elmesélhessék történeteiket.

Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár

Keress, találj, vedd meg és vidd haza! Könyvek, játékok, konyhai eszközök, ruhák, sporteszközök, ékszerek és mindenféle ritka kincsek találnak új gazdára a havonta megrendezésre kerülő wekerlei bolhapiac és kézműves vásáron, ezúttal augusztus 10-én, vasárnap 9 és 13 óra között.

Tovább az eseményre >>

RIPOFF 70 – születésnapi koncert a Kobuciban

Facebook-esemény >>

Peter Weir legendás filmje Robin Williams főszereplésével újra mozivásznon.

Facebook-esemény >>