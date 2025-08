8 mesés vízparti gasztrohely Budapest környékén, ahol a szép környezet és a finom ételek kéz a kézben járnak

Nyáron előszeretettel választjuk inkább a vízparti élményeket, s nincs ez másképp a vendéglátóhelyek esetében sem. A víz közelében nemcsak frissebb a levegő, de a kilátás is mesés, miközben egy különleges étterem teraszán elfogyasztunk egy kellemes ebédet szeretteink társaságában. Az alábbi 8 gasztrohely egytől egyig kitűnő választás, ha egy kis kikapcsolódásra vágynátok!

DOKK.

Törökbálinton, a barátságos Nádas-tó partján található DOKK. minden képzeletet felülmúló streetfood ételekkel várja az a járókelőket. A szaftos hamburgerekből kicsorduló olvadt sajt, a roppanós fűszeres burgonya és a jéghideg, frissítő italok garantáltan elhozzák a megszokott DOKK. hangulatot. A büfékocsi kínálata azonban ennyiben nem merül ki, a házi limonádéjuk és a nutellás bubble gofrijuk is érdemes a kóstolásra, kiváltképp akkor, ha egy hosszú biciklizésben megfáradva úgy érzitek, hogy kicsit töltődnétek és fogyasztanátok valami igazán finomat a mesés tó látványában elmélyülve.

2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca | Facebook

Nádas Pihenőpark és étterem

Vasad méltán népszerű pihenőparkja, amely az esküvőszezon kedvelt helyszíne is, igazán színvonalas a’la carte étteremmel rendelkezik, ahol csodás tavi panorámában gyönyörködhetünk és mennyei fogásokat kóstolhatunk. A Nádas Étterem séfjének hazai és nemzetközi ételkölteményei kivétel nélkül önmagukért beszélnek, a tányérokon nemcsak az ízek alkotnak tökéletes egységet, de a színek kavalkádja is magával ragadja a tekintetet. Mind a főételek, mind a desszertek izgalmas összetevőket rejtenek, tovább fokozva tóparti gasztronómiai élményeket. Étkezés után pedig megéri tenni egy sétát a pihenőparkban és felfedezni a rejtett kincseit.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Lupa Küllő

A Lupa Küllő a Lupa-szigettel szemben, a budai Duna-parton állomásozó hajó, amely bárként üzemel a budakalászi ártéri bicikliút mellett, így sok felfrissülni vágyó biciklisnek, hajósnak, kajakozónak és túrázónak szolgál menedékként a nagy nyári melegben. A hajóbár elsősorban lapcsánkázóként definiálja magát, de más, ízletes ételek is megtalálhatók az étlapon. A reszelt krumpliból és lisztből álló, olajban sült finomságokat kérhetjük a hagyományos verziójában, fokhagymás-tejföllel és sajttal, de az ízélmények fokozása érdekében akár petrezselymes-pestoval vagy pulled pork és savanyított lilahagyma kombinációjával is.

2011 Budakalász, Dévér utca 1. | Weboldal

Haldorádó Étterem

A veresegyházi Haldorádó Étterem fantasztikus vízparti hangulattal, felejthetetlen ételekkel és barátságos kiszolgálással vár közvetlenül az Ivacsi-tó partján, ahol egyszerre adhatjuk át magunkat a változatos ízeknek és gyönyörködhetünk a vízpart mesés látványában. A családias kisvendéglőben a neve ellenére nem csak halételeket kóstolhatunk, a hagyományos módon levesekből, szárnyas- és sertésételekből és egyéb finomságokból is választhatunk. Az ételeket sokszor autentikus módon fadeszkán tálalják, amely még inkább megalapozza az tóparti vendéglő hangulatát.

2112 Veresegyház, Tölgy utca 2. | Weboldal

Tópark Étterem és Pizzéria

Dunaharaszti egyedülálló panorámával rendelkező éttermének, a Tópark Étterem és Pizzériának a terasza tökéletes választás lehet, ha az ember szeretne egy kicsit lelassulni, kiszakadni a hétköznapokból és szeretne egy jót enni modern stílusú környezetben. A folyamatosan változó ételválaszték mindig mennyei kincseket rejt, kezdve a New York steaktől, az édes chilis sült rizzsel tálalt királyrákon át a pisztáciás tiramisuig. A pizzákról nem is beszélve: igazi olasz ízvilág elevenedik meg, ahogy a vékony tésztás, friss paradicsomszószos, mozzarellás csodák szinte szétolvadnak a szánkban. Az étterem pedig kiemelt figyelmet szentel az ételérzékenyeknek, így az étlapon megtalálhatók glutén- és laktózmentes fogások is.

2330 Dunaharaszti, Tópark utca 1. | Weboldal

Csali Csárda

A Pilisszentiváni halastó mellett található Csali Csárda lenyűgöző kilátással rendelkezik a fákkal szegélyezett, kékeszöld víztükörre, amely romantikus hangulatot kölcsönöz az amúgy is magával ragadó helynek. A fából faragott bútorok, a népi motívumokkal díszített falak mind hozzájárulnak az igazi magyar csárda élményhez, és persze az ízletes, kiadós lakomákból sincsen hiány: a gazdag tyúkhúsleves, a többféle halból készített halászlé, a hatalmas vegyes tálak és a palacsinta természetesen kivétel nélkül az étlap részét képezik. A Csali Csárda azonban nemcsak egy vendéglátóhely, esküvőhelyszínnek is kiváló választás, hiszen a finom ételek és a csodálatos tóparti elhelyezkedés felejthetetlenné teszi majd a nagy napot.

2084 Pilisszentiván – Halastó, Tó part 3. | Weboldal

Festal Étterem & Hennessey Club

Érd egyik gyöngyszeme a Festal Étterem & Hennessey Club, ahol a vízpart közelében, bámulatos környezetben fogyaszthatunk el egy ínycsiklandó ebédet vagy mondhatjuk ki a boldogító igent. A helyszín ugyanis nemcsak étteremként működik, hanem esküvőhelyszínként is, nagy figyelmet fordítva a részletekre. A Festal Étterem hitvallása, hogy „enni nem pusztán létszükséglet, enni élvezet”, így minden, ami a tányérunkra kerül, az nagy gondossággal megálmodott és elkészített gasztronómiai műremek. Aki nem csak ebédelni vagy vacsorázni térne be, hanem álmai esküvőjét tervezgeti, a szolgáltatók széles tárháza áll rendelkezésre. Egy biztos, bárki, aki ellátogat a helyszínre, mennyei ételeket kóstolhat a víz fodrozódását hallgatva, gyönyörű környezetben.

2030 Érd, Dávid utca 4. | Weboldal

Gedeon

A Gedeon egy laza hangulatú hely a budakalászi Duna-parton, amelyet körbeölel a természet és ahol foodtruckokkal, Spritz Barral, ritmusos zenével, kertmozival, játékokkal és csónakbérléssel várnak. A nem olyan régiben nyílt Gedeon egy közösségi hely, ahol a jó hangulat és a levegőben kavargó mennyei ételek illata mindenkinek örök emlék marad, akik egyszer megtapasztalták a hamisíthatatlan Duna-parti életérzést. Nincs is szükség másra, csak egy korsó hideg sörre vagy egy finom pohár fröccsre, hogy aztán a kényelmes székekben hátradőlve élvezhessük a minket körülvevő zöld természet látványát és a velünk együtt lazító boldog emberek társaságát!

2011 Budakalász, Duna sétány | Facebook

