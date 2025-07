10 csodás vidéki fesztivál és program augusztusban, amivel méltóképp búcsúztathatjátok a nyarat

Ha várat még magára a hosszabb nyaralás, de egy-két napra mégis szeretnétek kiszakadni a megszokottságból, itt a remek alkalom, hiszen programok sokasága vár rátok augusztusban az ország legszebb vidéki helyszínein.

Somlói Napok // Somlóvásárhely (2025. augusztus 8-9.)

Augusztus 8. és 9. között újra felpezsdül az élet a gyönyörű Somlóvásárhelyen. A Somló-hegy lábánál fellelhető településen, amely az ország legkisebb területű történelmi borvidékén bújik meg, a helyi és környékbeli borokkal ismerkedhetnek meg az odalátogatók, de a kétnapos rendezvénysorozat sok mást is tartogat még. Koncertek, főzőverseny, kiállítások, kézműveskedés, és népi játékok csábítanak a településre, a lélegzetelállítóan szép tájról már nem is beszélve. A családbarát esemény programja még nem teljes, a részletekért figyeljétek a szervező Somló Kapuja Látogatóközpont Facebook-oldalát!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Festetics-kastély éjjel-nappal // Keszthely (2025. augusztus 8-10.)

Különleges kulturális kalandra invitál a keszthelyi Festetics-kastély augusztus 8. és 10. között, ahol a látogatók akár egy teljes napot is eltölthetnek a meseszép kastélyban és annak varázslatos kertjében. Egy impozáns helyszín, rengeteg lebilincselő élmény három napba sűrítve: matinékoncertek az északi szárnyban, klasszikus zenei koncertek az eleganciát sugárzó nagy bálteremben, érdekes történelmi előadások, rendhagyó tárlatvezetés a kastély különböző kiállításain, lovasbemutatók a parkban, esténként pedig Orfeum Operett Vándorszínpad Gála és a Swing á la Django által játszott barokkzene új dimenzióját megtestesítő koncert színezi meg augusztus második hétvégéjét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Group’n’Swing koncertshow // Gödöllő (2025. augusztus 9.)

Látványos Cabaret Extravaganza koncertshow-val készül augusztus 9-én Magyarország első számú Swing & Boogie Showzenekara, a 19 éves Group’n’Swing. Az impozáns Gödöllői Királyi Kastély Díszudvarában 20:30-kor a zenekar hihetetlen energiákkal robban be a színpadra és egy fergeteges mulatságról gondoskodik kiváló minőségű zenével és dinamikus tánckoreográfiákkal. A showban a négyfős fúvósszekció és a zongorista is aktívan részt vesz, miközben a közel 60 saját daluk mellett híres világslágereket is megszólaltatnak. Mujahid Zoltán énekes és műsorvezető különleges színpadi jelenléte felteszi az i-re a pontot, ahogy végigkíséri az est folyamán a hangszereket megbűvölő zenészcsapatot.

Tovább az esemény weboldalára >>

Debreceni Virágkarnevál (2025. augusztus 15-20.)

Augusztus 15. és 20. között tartják az ország legnagyobb születésnapi buliját, a Debreceni Virágkarnevált, amit egyszer mindenkinek látnia kell. A programkavalkádon szinte a teljes város virágba borul, de számtalan helyszín is jobbnál jobb programokkal várja az érdeklődőket. A főtéren többek között Rúzsa Magdi és Pély Barna is színpadra lép, az izgalmat természetesen idén is az augusztus 20-i karneváli felvonulás adja. A virágkocsik mellett kiemelt szerepet kapnak a táncegyüttesek és alkotóközösségek, míg a gyerekeket a Galiba Gyermekfesztivál várja a Régi Városháza udvarán. A Debreceni Virágkarnevál részeként a hazai, minőségi sörgasztronómiát népszerűsítő Beer by Lake rendezvényen a kisüzemi sörfőzdék, a hazai kedvelt márkák és a külföldi sörházak kínálatát is megkóstolhatjátok.

Tovább az esemény weboldalára >>

Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál // Szigetszentmiklós (2025. augusztus 16-20.)

Ugyan nem a fővárosban, de mondhatni kőhajításnyira onnan, Szigetszentmiklóson kerül megrendezésre augusztus 16-tól 20-ig az ötnapos Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A világ minden tájáról érkező néptáncosok látványos előadásokkal ünneplik a kulturális sokszínűséget, ám a programok listája itt még nem ér véget. A Táncpanoráma autentikus táncprodukcióin túl lesz közös filmnézés a Sarok kertmoziban, továbbá fellép a Parno Graszt és A GRUND, sőt, kiállítást is rendeznek Halasi Csipke címmel. A gyerekek sem unatkozhatnak, mert a szervezők temérdek játékos programmal készülnek a legkisebbeknek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Esztergomi Szent István Napok (2025. augusztus 19-20.)

Magyarország első városa idén augusztus 19. és 20. között ismét méltó módon tiszteleg Szent István királyunk emléke előtt és egy kétnapos programsorozat keretében ünnepli a magyar államalapítást. A festői szépségű városban az esti órákban fantasztikus koncerteknek és látványos zenei előadásoknak lehettek részesei, augusztus 20-án például Rúzsa Magdi csodálatos hangja zengi majd be a települést. Izgalmakra azonban nem csak sötétedés után lehet számítani, hiszen napközben az Erzsébet park egy igazi gyermekparadicsommá változik, ahol a családoknak és a gyerekeknek is szórakoztató élményekben lesz részük. Mindemellett kézműves vásár, gasztroudvar és olyan hagyományőrző programok is várják az érdeklődőket, mint a kenyéráldás vagy a kenyérszegés.

Tovább az esemény weboldalára >>

Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2025. augusztus 19-23.)

A Balaton partján sem maradhat el az államalapításról való megemlékezés: a programok egy öt napon át tartó, felejthetetlen örömünneppé fonódnak össze Siófokon. Az ingyenesen látogatható, augusztus 19. és 23. között megrendezésre kerülő Bor és Kenyér ünnepén számos kiváló zenekar és előadó gondoskodik a jó hangulatról, emellett tehetséges művészek által készített portékák között is válogathattok a kézműves vásárban, végigkóstolhatjátok a különböző vendéglátóegységek fenséges gasztrokínálatát, a gyermekeket pedig kézműves foglalkozásokkal és játékos íjászversennyel várják. Természetesen Siófokon sem maradhat el a hagyományok előtt tisztelgő kenyérszentelés és -szegés sem, augusztus 20-án pedig csodálatos színek robbannak az éjfekete égbolton, hiszen a tűzijáték is elmaradhatatlan része az ünnepnek.

Tovább az esemény weboldalára >>

KRÁTER Fesztivál // Zalahaláp (2025. augusztus 22-25.)

Ebben az évben sem maradunk KRÁTER Fesztivál nélkül, így augusztus 22. és 25. között újra Zalahalápon, a Balaton-felvidék legkülönlegesebb tanúhegyének tetején búcsúztathatjuk a véget érő nyarat. A HELLOWOOD és a KATTT egyedülálló rendezvénye harmadik alkalommal csalogat az egykori bazaltbánya ölelésében fellelhető és vulkáni tevékenység formálta, amfiteátrumot idéző helyszínre, ahol laza dallamok, festői panoráma és elragadó hangulat garantál felejthetetlen fesztiválélményt. Aki biztosan ott lesz: Analog Balaton, Deva, Co Lee, Franko, Lenkke_ , Zságer Balázs, és sokan mások!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Szegedi Ifjúsági Napok (2025. augusztus 27-30.)

A nyári fesztiválszezon legmenőbb záróbulijának idén is a Coca-Cola SZIN ígérkezik. Szeged belvárosától egy ugrásra, mégis a Tisza-parti természet közelségében ismét nemzetközi sztárok és a magyar zenei szcéna legjobbjai búcsúztatják a nyarat. Fellép a Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker és a nagy hazai kedvencek, mint Desh, Dzsúdló, Krúbi, a Carson Coma, Majka, Beton.Hofi, Pogány Induló, a Halott Pénz, az Elefánt, a Wellhello, az Analog Balaton és még sokan mások. Érdemes már most beírni a naptárba: 2025. augusztus 27. és 30. között SZIN.

Tovább az esemény weboldalára >>

INOTA Fesztivál // Várpalota (2025. augusztus 28-30.)

A különleges nyári rendezvényhelyszínek sorában előkelő helyen szerepel az Inota Fesztivál, amely a 8-as főút mellett található hőerőmű három hatalmas, jellegzetes hűtőtornya mellett lelt otthonra. Az ipari park megkopott varázsát augusztus 28-tól 30-ig fényinstallációkkal teszik tündöklővé, és egy eddig sosem használt helyszínnel emelik az amúgy is izgalmas terület vonzerejét. A koncertprogramban hazai és nemzetközi előadók sorát vonultatják fel, főként – de nem kizárólag – az elektronikus zene nagyjaival: Lacchesi, Aka Hex, Jazzbois, Audrey Danza, Krista Bourgeois, és még sorolhatnánk.

Tovább az esemény weboldalára >>

Íme egy kis ízelítő a tavalyi fesztiválról:

Különleges színházi előadások is várnak még rátok idén nyáron: