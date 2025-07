6 különleges hely Budapesten, ahol cseppet sem hétköznapi palacsintacsodák várnak

Túrós, lekváros vagy inkább kakaós: mindenkinek megvan a kedvence, az pedig egyértelmű, hogy a nagymamáé a legfinomabb. Ám ha az egyszerű, de nagyszerű palacsintavariációk helyett valami izgalmasabbra vágynátok, az alábbi 6 budapesti helyszín garantáltan levesz majd a lábatokról.

Madame Monsieur

A Madame Monsieur gondolt egy nagyot, és izgalmas csavarral bolondította meg a francia desszertet. Így születettek meg a jól megpakolt hajdinapalacsintáik, melyek bőven főétkezés-számba mennek. A leheletvékony, ropogós, háromszög alakúra hajtogatott palacsintákat különleges ízekben kérhetitek: a sós verziók között négysajtos, lazacos, rántott csirkés, sőt még gyrosos verziót is találtok. Ha pedig az édes vonalon maradnátok, epres-fehércsokis, sóskaramellás-brownies, nutellás-oreós palacsintaköltemények is várnak a jól bevált klasszikusok mellett. Mivel a hajdinából készült palacsinta nem tartalmaz glutént, még az arra érzékenyek is találnak harapnivalót a Madame Monsieur-ben.

1065 Budapest, Hajós utca 27. | Facebook

Café GlassHouse

Patinás, mégis szívmelengetően otthonos környezetben, a budai hegyek ölelésében vár impozáns desszertválasztékával a Café GlassHouse. A bisztrófinomságok mellett mindenképp pillantsatok rá palacsintakínálatukra is, ott ugyanis olyan különlegességekre bukkanhattok, mint az almás-fahéjas vagy a négy évszak fantázianévre hallgató különlegesség. De ez még nem minden, ugyanis a Café GlassHouse igazi specialitása nem más, mint az óriás palacsinta! A gigantikus finomságot dubai csokis, sőt még sós verzióban is elkészítik – utóbbiak közül a spenótos-gombás és a garnélás verzióra rögtön fel is kaptuk a fejünket.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 11. | Weboldal

La mousse de lait

Ha insta-kompatibilis palacsintákat kerestek, a La mousse de lait-nél jobb helyet nem találtok Budapesten! Elképesztő brunchkínálatuk a hasatoknak és a szemeteknek is szuper élményt kínál: amerikaipalacsinta-tornyaik nemcsak külsejükkel, de ízükkel is garantáltan elvarázsolnak. A pisztáciás-málnás, nutellás-banános és epres desszertköltemények közül szinte lehetetlen választani – hát még ha hozzávesszük legújabb dobásukat, a dubai csokis verziót is! A TikTok-sztár édesség gazdag csoki- és pisztáciaszósszal nyakon öntve, roppanós darabokkal megszórva várja, hogy lencsevégre kapjátok – na meg persze, hogy belekóstoljatok a valódi luxus ízébe.

1056 Budapest, Nyáry Pál utca 9. | Facebook

Sarki Fűszeres

Újlipótváros kedvenc delije méltán híres újragondolt finomságairól. Ez alól a palacsinta sem képez kivételt: az édes finomságot amerikai verzióban, friss gyümölcsökkel és kedvenc öntetekkel kérhetitek a Sarki Fűszeresben. A kis ékszerdoboz ágas-bogas, napfényes teraszán mi más esne jobban, mint egy finom kávé és a jól megérdemelt juharszirupos vagy nutellás palacsintacsoda! Ha pedig inkább a klasszikus vonalon maradnátok, választhatjátok a jól bevált baracklekvárt is – itt még a hagyományos, savanykás lekvár is különleges ízkavalkádot varázsol a tányérra. A tálalás pedig már csak hab a tortán!

1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55. | Weboldal

Blue Bird Café

Egy kismadár azt csiripelte, a Gozsdu udvarban vár Budapest legikonikusabb palacsintakülönlegessége – és milyen igaza volt! A Blue Bird Café sok-sok évvel ezelőtt megalkotta a város első palacsinta sushiját, ami olyan jól sikerült, hogy azóta is az étlapjuk oszlopos tagja. Nem csoda, hogy sikere töretlen, hiszen ki tudna ellenállni az izgalmas maki-kinézetű, nutellás, vaníliaszószos, banános, magvakkal és szezonális gyümölcsökkel megszórt ínyencségnek? A Bluebird ráadásul újabb palacsintakülönlegességgel is előrukkolt: ez nem más, mint az amerikai reggeli, vagyis a desszert juharszirupos, baconös, gyümölcsös verziója. Az biztos, hogy palacsintarajongóként legalább egyszer el kell látogatnotok a belvárosi reggelizőbe!

1072 Budapest, Dob utca 16. (Gozsdu udvar) | Facebook

Fluffy & Me

Attól még, hogy az élet nem tökéletes, a palacsinta lehet az – vallja a Fluffy & Me. A város első japán szuflé palacsintázója még csak pár hete nyitotta meg kapuit, de már be is bizonyította, tudja, mitől lesz hibátlan a palacsinta. Na de mi is teszi olyan különlegessé a japán csodadesszertet? A titok nyitja, hogy a tojásfehérjét felverik, majd a tésztát alacsony hőmérsékleten sütik, így a távol-keleti palacsinta pihe-puha, habkönnyű állagot és aranybarna külsőt kap. Pont, mintha felhőbe harapnál! A Fluffy & Me-nél oreós, pisztáciás, sőt még lótusz kekszes szuflé palacsintát is kóstolhatunk, de a sushi crépe, a fondue palacsinta és a minipalacsinta is felkerült gasztronómiai bakancslistánkra.

1075 Budapest, Kazinczy utca 52/C | Weboldal

