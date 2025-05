40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. május 21-25.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó moziról, színházról, gyereknapi programról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között idén is több mint 100, finomságokat felvonultató kiállító várja a látogatókat a népszerű „országkóstolóra”. A fesztivál keretén belül minden az ízekről és a minőségről szól, legyen szó a kedvenc hazai éttermekről, cukrászatokról, borászatokról, vagy sör- és pálinkafőzdékről.

Tovább a weboldalra >>

Budapest100 // több helyszínen (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között tizenötödik alkalommal lesz a budapesti épületeké a főszerep a Budapest100 építészeti-kulturális fesztiválján. Ez a májusi hétvége ismét kicsit közelebb hozza egymáshoz a város lakóit, a szomszédokat és a bennünket minden nap körbevevő építészeti értékeket. Az idei esemény témája a városi zöldfelületek kérdéskörét járja körül, azokat a házak rejtette oázisokat, melyek nagy hatást gyakorolnak mind a lakókra, mind pedig a tágabb környezetre.

Tovább a weboldalra >>

Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2025. május 23., 24.)

Május 23-án és 24-én, 9 és 17 óra között, Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban kerül megrendezésre az ingyenes Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó. Az esemény széles sportági és zenei palettát kínál a látogatóknak, a sportágakat szakképzett edzők, a hangszereket zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, színvonalas zenei koncertekre is sor kerül. Hazánk bajnokai évről évre tiszteletüket teszik a Nagy Sportágválasztón, lehetőséget teremtve így a kicsiknek és nagyoknak, hogy a példaképekkel való találkozás egy életre szóló élmény lehessen. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit online előzetesen, személyesen pedig az esemény bármely napján megtehetünk. A rendezvény pénteki és szombati napja is ingyenesen látogatható, várják az óvodás, iskolás csoportokat (pénteken), az egyéni látogatókat, kis- és nagygyermekes családokat (szombaton).

Bővebb információ >>

Belvárosi Fesztivál Piknik // több helyszínen (2025. május 23-25.)

2007 óta hatalmas sikernek örvend Budapest egyik legnagyobb ingyenes fesztiválja, a BelFeszt. Az idei évben május 23. és 25. között, immáron 17. alkalommal rendezik meg az V. kerületi Önkormányzat együttműködésével létrejött Belvárosi Fesztivált. A főváros szívében, a Szabadság téren és az Erzsébet téren állítanak fel színpadokat, ahol a változatos könnyű- és világzenei koncertek mellett a vasárnapi családi napon gyerekkoncertek és bábszínházi előadásokat is várnak benneteket.

Facebook-esemény >>

dm Gyereknap // Vasúttörténeti Park (2025. május 24-25.)

Idén májusban ismét kétnapos rendezvénnyel ünneplik a gyermekeket, a dm Gyermeknapon a Vasúttörténeti Parkban. Rengeteg játékos és szórakoztató programmal, koncertekkel várnak kicsiket és nagyokat, és ezúttal sem maradnak el az izgalmas edukációs aktivitások sem.

Facebook-esemény >>

Múzeumok Majálisa (2025. május 24-25.)

Május 24-25-én újra különleges programokkal várja a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum: érkezik az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja és kultúra közeli piknikje, a 28. Múzeumok Majálisa, az ICOM Múzeumi Világnap alkalmából. Közel 100 múzeum és kiállító, két nap alatt, egy helyen.

Facebook-esemény >>

Pastorale // Pesti Vigadó (2025. május 24., 25.)

A Szent István Filharmonikusok családi előadássorozata májusban két délután csábítja minőségi időtöltésre a család minden tagját a Pesti Vigadóba. Május 24-25-én Kőrösiné Belák Erzsébet és tanítványai páratlan zongoraestjének lehetünk tanúi.

Tovább a weboldalra >>

Budapesti programok szerdán (2025. május 21.)

Hang/ember: Sallai László // Magyar Zene Háza

A „Hang/ember” egy olyan különleges beszélgetős-zenés műsorsorozat, ahol ismert zenészek történetmesélőként osztják meg személyes élményeiket és alkotói titkaikat. A mai esemény főszereplője Sallai Laci a magyar alternatív szcéna örökmozgó figurája, legismertebb zenekarai a Felső Tízezer, a Galaxisok és a Platon Karataev, emellett középiskolai tanár és zenei újságíró.

Facebook-esemény >>

Budapest Bár // Kobuci

A csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Behumi Dórival, Ferenczi Borával, Kiss Tiborral, Mező Misivel, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal érkezik a Kobuciba.

Facebook-esemény >>

Purgatórium // Bem Mozi

Ez a dokumentumfilm a harmadik világ börtöneiben raboskodó magyar rabokról szól. Szereplői kokaincsempészek Peruban, gyilkoló zsoldosok Szenegálban és a terrorizmussal vádolt Tóásó Előd Bolíviában.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. május 22.)

Lovasi // Művészetek Háza, Gödöllő

A különböző zenekari formációkban működő előadó a 38 év dalaiból összeállt életműből merít az „egyszálgitáros” műsorában: előkerülnek Kispál-klasszikusok „tábortűzi” megszólalásban, felcsendülnek Kiscsillag-dalok, illetve nagy hangsúlyt kapnak a három Lovasi-szólólemez dalai.

Facebook-esemény >>

Moszkva tér // Bem Mozi

Török Ferenc kultikussá vált vizsgafilmje a Bem Mozi műsorán.

Facebook-esemény >>

Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól – Dallam a szabadságról // Turbina

Kéttucat dal, amelyeket Cseh Tamás Bereményi Géza és Csengey Dénes verseire írt, és amelyeket mindenki ért, szeret és dúdol.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. május 23.)

Mini bolhapiac // Deux Amis pékség

Gyereknap alkalmából május 23-án a Deux Amis pékségben mini bolhapiac keretében kapcsolódhattok ki. A 16 és 19 óra között megrendezésre kerülő piacon a gyerekjátékok, plüssök, kisautók, babák, könyvek és társasok, minden olyan holmi főszerepben lesz, amit újra szerethet majd valaki. A piacozás mellett természetesen a közös programok, a kézműveskedés, tánc és a finom falatok sem maradnak majd el.

Tovább az eseményre >>

További izgalmas vásárok a hétvégére:

Moser Ádám harmonikakoncertje // Zsengélő Café, Verőce

Moser Ádám szólókoncertjén francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek kortárs elemekkel.

Facebook-esemény >>

Tudósok – Segélykoncert az újgazdagokért // Barlang, Szentendre

Ünnepi koncertet ad a Tudósok zenekar annak örömére, hogy Szentendre már nem a festők városa, hanem az újgazdagoké, s jelképe végre már nem a beteges ecset és paletta, hanem az egészséges terepjáró és a turista.

Facebook-esemény >>

Örkény20 // Papp László Budapest Sportaréna

Az idei évadban fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Örkény Színház május 23-án egy megismételhetetlen, egész estés, nagyszabású eseményre várja a nézőket ezúttal a Papp László Budapest Sportarénába. A két évtized alatt számos mérföldkövet, sikert és díjat magáénak tudható színház teljes társulata a színpadon ünnepel majd koncerttel, bulival, költészettel, rockkal, jazz-zel, klasszikus zenével, népdallal, filmmel és természetesen színházzal.

Tovább a weboldalra >>

Cari Cari // Akvárium

A Rolling Stone Magazine által a Primavera Sound Barcelona legnagyobb felfedezéseként emlegetett Cari Cari 2025. május 23-án az Akvárium Klubban lép fel. A duó – Stephanie Widmer (ének, dobok, didgeridoo) és Alexander Koeck (ének, gitár) – egyedi világot alkotott meg, amelyben a zene, a látványvilág és a koncertek hangulata tökéletes harmóniában áll. Dalaikban keveredik a The Kills és The xx sötét, melankolikus hangzása, valamint Ennio Morricone filmzenei hatásai.

Facebook-esemény >>

Ági és Fiúk // Virág Benedek Ház

A nyolcvanas évek alternatív zenei szcénájából indult Ági és a fiúk koncertje, amelyen Bárdos Deák Ági és zenésztársai a 80-as, 90-es évek klasszikusaitól a legújabb szerzeményekig terjedő repertoárt mutatnak be. Az est különlegessége a Kontroll-dalok blokk, amely a zenekar 1986-os elődje előtt tiszteleg. A koncerten elhangzanak a rajongók által jól ismert slágerek és ritkábban játszott dalok is a megszokott remek stílusban és hangulatban.

Facebook-esemény >>

Malacka és a Tahó // Hunnia

A jövőre már 30 éves Malacka és a Tahó legfőbb jellemvonása, hogy mondanivalóját ironikus, abszurd dalszövegekbe csomagolja. Akik nem a koncertekről, azok a mozis vagy tévés dalaikról is ismerhetik őket: a Buhera mátrix zenéjéről, vagy a jelenleg is futó Munkaügyek – IrReality Show sorozat zenéjéről.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. május 24.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Az ELTE Gömb Aula május 24-én is csupa-csupa tavaszi-nyári ruhával és kiegészítővel várja a lelkes gardróbfrissítőket. A Gardrób Közösségi Vásár két májusi alkalmán a szezon legkülönlegesebb darabjai várnak rátok, hogy a fenntarthatóság jegyében új otthonra és új gazdára találhassanak.

Tovább az eseményre >>

Szimpla bolha kultúrzsibi // Szimpla kert

Kirakodóvásár vagy kutúrzsibi, mindegy, hogy hívjátok, a lényeg, hogy a Szimpla bolha egy olyan hely, ahol lehet turkálni izgalmas régiségek között. Ha a padlást már kimaxoltátok, nézzétek meg, mi rejtőzik másokéban és töltsetek el néhány órát nézelődéssel. A bolhapiacot május 24-én, 11 órától tartják a Szimpla kertben! A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Irodalmi, zenei, képzőművészeti, előadóművészeti, játékos és tudományos-ismeretterjesztő programok is várnak rátok ezen a családi fesztiválon.

Facebook-esemény >>

Mini Muri – Gyerekek a porondon // Magyar Földrajzi Múzeum

Táncbemutatók, gyerekkoncertek, bábelőadások, kézműveskedés és további mesés játékok várnak rátok a Magyar Földrajzi Múzeumban.

Facebook-esemény >>

HÉTSZER 7 FESZTIVÁL – Hétmérföldes Erzsébetváros // Százház utcai park

Idén is hét helyszínen telnek meg kultúrával Erzsébetváros utcái, terei és parkjai. A Hétszer 7 Fesztivál hét egymást követő szombaton ad helyet a különböző művészeti ágak képviselőinek. Május 14 Százház utcai parkban gyerekprogramok, táncbemutató és koncertek is várnak titeket.

Facebook-esemény >>

Séta Fortunával – városi séta

Május 24-én szerencsehozó séta keretében fedezhetitek fel a Víziváros titkait. A 2 órás program során nem más, mint Fortuna nyomába eredhettek, a szerencse témaköre kerül ugyanis rivaldafénybe az Imagine legújabb vezetett sétáján. Az egyik legszebb budai Lottóház is felfedi majd titkait, meglátogathattok egy szerencsés flótást is, de természetesen a témától elválaszthatatlan szerencsehozó falatok sem maradnak el.

Tovább a weboldalra >>

Válasszatok egy művészfilmet a hétvégére!

Intermezzo Fesztivál // Magyar Zene Háza

A MOME hallgatói által szervezett Intermezzo Fesztivál a zene és a vizualitás kölcsönhatásának új dimenziót mutatja meg május 24-én, a Magyar Zene Házában. Az egynapos, koncertekkel, kiállítással, workshoppal teli esemény középpontjában kísérleti audiovizuális élmények állnak, a cél pedig a tudatosabb művészetbefogadás erősítése – mindezt különleges multimédiás eszközökkel teszik még izgalmasabbá. Jegyek már kaphatók!

Facebook-esemény >>

ET., a földönkívüli film-zene-koncert // Margitszigeti Szabadtéri Színház

Steven Spielberg szívmelengető mesterműve, az E.T. – A földönkívüli, a filmtörténet egyik legfényesebb csillaga most egy varázslatos szabadtéri esemény keretén belül kerül bemutatásra. A film 10 éves főszereplője, Elliot és a magányos kis földönkívüli közös kalandja generációkon át bűvölte el a mozinézőket, de most új dimenzióban elevenedik meg a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadán: John Williams Oscar-díjas filmzenéjét egy teljes szimfonikus zenekar játssza élőben, tökéletes összhangban a vásznon futó jelenetekkel.

Tovább a weboldalra >>

Négyessy Barnabás Quartet // Gólya

A tavalyi Hangot a 8-nak fellépői közül visszatér a Négyessy Barnabás Quartet a Gólyába, hogy bemutassák új repertoárjukat, ezzel ünnepelve a Gólya és a Kesztyűgyár közös minifesztiválját.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi, gyereknapi programok Budapesten és környékén (2025. május 25 .)

Müpa Gyermeknap

A Müpa vasárnaponként megrendezésre kerülő Cifra Palotája hatalmasra nő gyermeknap alkalmából, május 25-én. Egész nap ingyenes zenés és meseelőadásokkal készülnek nektek egyszerre három színpadon. Bent a Müpában és kint szabadtéren is rengeteg kreatív és zenés foglalkozás vár minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet, akik aktívan, tartalmas programokkal szeretnék eltölteni ezt a különleges napot. A gyereknap részletes programbontásáról a Müpa honlapján tájékozódhattok. A belépés a család összes tagjának ingyenes, ne maradjatok le róla!

Bővebb információ >>

Lurkócia Városi Gyereknap // Szentendre

8 állomáson, 8 minisztériummal és számos izgalmas játékkal vár mindenkit Szentendre Gyerekállama. Járjátok végig Lurkócia minisztériumait, gyűjtsétek össze az összes pecsétet és dobjátok be a lapotokat az infópultban elhelyezett dobozba! Az első 300 ajándékot kap. Ezenfelül bemutatók, koncertek és számos kísérőprogram vár rátok a Czóbel- és Kerényi parkban.

Facebook-esemény >>

Újbuda 20. szülinapja // Bikás park

​​Idén is összesereglik egy helyre Újbuda apraja és nagyja, hogy együtt ünnepelhessétek a kerület születésnapját! Május 25-én megannyi szuper programmal készülnek nektek: koncertek, gyereknapi programok, vásár, szülinapi torta, arcfestés, kulcstartókészítés, fűszerbemutató, gyermekkönyvvásár, biciklis akadálypálya, dizájnvásár, búvármerülés, társasjátékklub, kézműves foglalkozások, Taxituri, ünnepi street foodok, hagyományőrző játékok, minividámpark, és még megannyi minden vár rátok!

Facebook-esemény >>

Gyermeknap és Hősök Napja a Budai Várban

Május 25-én a történelem és a játék együtt kel életre a Csikós udvaron és a Lovardában! Csatlakozzatok egy egynapos, ingyenes családi kalandhoz, ahol kicsik és nagyok egyaránt elmerülhetnek a múlt hőseinek világában, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodnak.

Facebook-esemény >>

Gyereknap a Budaörsi Repülőtéren

A repülés rajongói gyermeknapon sem maradnak programok nélkül, hiszen május 25-én, vasárnap egész napos ingyenes sétarepülés, különböző élmények várnak kicsikre várnak kicsikre és nagyokra egyaránt a Budaörsi Repülőtéren. A rendezvényen számos izgalmas program várja a családokat: lesz ugráló és mobil kalandpark, jelmezes animátorokkal találkozhatnak a gyerekek, de a legkisebbekről sem feledkeztek el a szervezők, hiszen babajátszóval is készülnek. Idén is megtalálható lesz az Utazó Planetárium a helyszínen, így a nap folyamán folyamatos csillagászati előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. És ami a legjobb az egészben: a belépés ingyenes!

Bővebb információ >>

PASO Kids // KOBUCI

A vidám jamaicai tánczenét játszó Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) gyerekbulit tart. A jeles alkalomra karibi köntösbe öltöztetnek olyan kedvelt, régi dalokat, mint a Kaláka Nanduja vagy Gryllus Vilmos Kárókatonája, illetve saját, erre az alkalomra írt számokkal örvendeztetik meg a kicsiket és nagyokat.

Facebook-esemény >>

Apertúra: A vulkánpormanó // Gólem Központ

Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal, hercegnővel.

Facebook-esemény >>

Marczi Gyereknap: Rutkai Bori Banda

Bori színpompás horgolt bábjaival és a zenekar vidám táncos dalaival egy képzeletbeli Mesevárat varázsol a színpadra.

Facebook-esemény >>

További gyereknapi programok 2025-ben:

Megfestett fény – városi séta

Május 25-én valódi időutazásban lehet részetek, amíg Belső-Terézváros rejtőzködő kincseit fedezitek fel az Új Mesélő Házak sétáján. A 15 órakor induló sétán megnyílnak az épületek kapui, szecessziós bérházak fedik fel titkaikat, hogy a résztvevők megcsodálhassák a régmúltra visszatekintő üvegművészet legszebb alkotásait. Üvegcsodától üvegcsodáig sétálva feltárulnak majd izgalmas történetek, eltűnt mesterségek és egy letűnt kor ránk maradt emlékei is.

Tovább a weboldalra >>

Szabad a Madárnak – Népdalkör Tóth Eszterrel // Zsengélő Café, Verőce

A népdalkör egy tiszta, egyszerű közösségi élmény, ahol megismerkedhetsz új dalokkal, feleleveníthetsz régieket, és a saját kedved és szíved szerint barátkozhatsz a saját hangoddal.

Facebook-esemény >>