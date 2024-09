35+ kihagyhatatan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. szeptember 18-22.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

INPUT Feszt // több helyszínen (2024. szeptember 13-22.)

Öt budapesti kerületben, összesen több mint 10 helyszínen találkozhattok a szeptember 13. és 22. között, első alkalommal megrendezésre kerülő INPUT Feszt eseményeivel. Ami a programokat illeti, szám szerint negyvennél is többre lehet számítani. Nagyon széles a repertoár, ugyanis a prózai daraboktól a kortárs táncon és az újcirkuszon át a közösségi színházig terjed a paletta. A részletes műsortervért, valamint a helyszínekért látogassatok el a rendezvény weboldalára, ahol lehetőségetek van online jegyet váltani a számotokra szimpatikus előadásokra.

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. szeptember 13. – október 13.)

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

XVIII. Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 14-22.)

Szeptember 14. és 22. között újra Ars Sacra Fesztivál! Az ország számos helyszínén várják ingyenes, lélekemelő programok az érdeklődőket. Klasszikus és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2024. szeptember 17-22.)

Szeptember 17. és 22. között immár hetedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont, amelynek helyszínei az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi Mozi, a Budapesti Francia Intézet, a Budapest Music Center és a Bazilika előtti Szent István tér lesznek. A nagyközönség az animációs, illetve a science fiction műfaj gyöngyszemei mellett történelmi filmekkel, vígjátékokkal, élőzenés filmkoncertekkel, izgalmas előadásokkal és archív filmvásárral is találkozhat.

Holland jazzünnep az Opusban (2024. szeptember 18-20.)

Euforikus és meditatív jazz, elektronikával és folkkal fűszerezve: a Dutch Focus minifesztivál három koncerten mutatja be a holland jazz vibráló színeit az Opus Jazz Clubban szeptember 18. és 20. között. Fellép a két szaxofonos vezette Alto For Two, a groove-os Ponga és a lírai Under The Surface.

Zsinagógák Hete // több helyszínen (2024. szeptember 19. – október 7.)

Az elmúlt évekhez hasonló, nagyszabású programokkal és számos különlegességgel kerül megrendezésre idén is a Zsinagógák Hete. A vidéki helyszíneket is magába foglaló rendezvénysorozat idején az érdeklődők ismét betekintést nyerhetnek a hazai zsidó közösség életébe és megismerhetik közösségi tereket.

World Press Photo // Biodóm (2024. szeptember 20. – október 27.)

Idén szeptember 20-tól október 27-ig, a hét minden napján megnézhetik az érdeklődők az elmúlt egy év legkiválóbb sajtófotóit a World Press Photo kiállításán, amely ezúttal új helyszínen, a Fővárosi Állatkert mellett található Biodóm aulájában várja látogatóit. A kiállítás a világ legjobb és legfontosabb sajtófotóit és dokumentarista fényképeit mutatja be, amelyek arra ösztönzi a nézőket, hogy lépjenek ki a hírciklusból, és kritikusan gondolkodjanak a világ fontos témáiról.

Kulturális Örökség Napjai // több helyszínen (2024. szeptember 21-22.)

A Kulturális Örökség Napjai idén ősszel is megmutatják, hogy műemlékeink nem halott, muzeális jellegű épületek, hanem életünk szerves részei. A kétnapos, országhatárokon átívelő rendezvénysorozat idei témája az utak-kapcsolatok-hálózatok, amely a közlekedéshez kapcsolódó helyszínek bemutatása mellett remek lehetőséget teremt vallási és kulturális kapcsolataink feltérképezésére is.

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // MOM Sport (2024. szeptember 21-22.)

Hazánk legnagyobb mentes és egészségmegőrző fesztiválsorozata szeptember 21-én és 22-én visszatér! A környezetvédelem fókuszú eseményen szakemberek, workshopok és előadások váltják egymást, valamint több mint 70 kiállító mindenmentes, természetes termékei közül válogathatunk.

ReMarket Közösségi Bolhapiac (2024. szeptember 21-22.)

Szerencsére szeptemberben sem kell lemondanunk a Budafoki úton, ezúttal két napon át tartó ReMarket Közösségi Bolhapiacról. Szeptember 21-én és 22-én, 10 és 17 óra között megannyi kincs, régiség, egyedi holmi és történetekkel megáldott tárgy vár majd rátok és persze arra, hogy boldogan térjetek velük haza.

Budapesti programok szerdán (2024. szeptember 18.)

Meszka // Bacsó Bár

Szeptember 11-én 18 órától a Punnany Massifból ismert Meszes Balázs, művésznevén Meszka ad koncertet a megújult Bacsó Béla utca és a Rákóczi tér sarkán. A kéthetente jelentkező ingyenes programsorozat legújabb, egyben idei utolsó felvonása a VIII. kerület egyik leghangulatosabb szegletét tölti meg zenével.

A kezdet/vége // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A Loupe Színházi Társulás A kezdet/vége c. előadása egy vidám, ugyanakkor szívhez szóló pillanatokban gazdag vígjáték, melyet Sean O’Casey ír drámaíró hasonló című darabja nyomán Horváth János Antal írt. A Molnár Áron, Mohai Tamás és Földes Eszter neve által fémjelzett cirkuszszínházi előadásban Luca és Peti életébe nyerhetünk bepillantást, akik első gyermeküket várják. Peti fél az elköteleződéstől, de nem elköteleződni talán még ijesztőbb. A modern párkapcsolatok dilemmája és a felelősségvállalás nehézsége is megjelenik az egyfelvonásosban, amelyet megnézve talán mi is magunkra ismerhetünk.

Budapesti programok csütörtökön (2024. szeptember 19.)

JAPÁN – Tormáné Kurita Junko úti beszámolója teakóstolással // Zsámbéki Könyvtár

A Zsámbékiak a Nagyvilágban úti beszámoló sorozatban Tormáné Kurita Junko lesz a Városi Könyvtár vendége, aki sok éve már Zsámbékon él, csodásan énekel és a japán teák szakértője, amiről meg is győződhettek majd ezen az eseményen.

A MÁV Szimfonikus Zenekar évadnyitó hangversenye // Zeneakadémia

Szeptember 19-én, este 19:00 órakor indítja meg 2024/25-ös évadát sokak kedvence, a MÁV Szimfonikus Zenekar a Zeneakadémián. A Fenséges vizeken című izgalmas műsorban Haydn, Ravel és Debussy remekművei szerepelnek, így egy igazán egyedi este várja a zenekedvelőket. Az est szólistájaként Deniz Uzun mezzoszopránt ismerheti meg a közönség, aki a világ legnagyobb operaházainak és hangversenytermeinek ünnepelt művésze, az estén emellett Farkas Róbert vezető karmester vezényel. Itt kerül átadásra az Év zenésze-díj is, aminek nyerteséül idén a társulat titkos szavazással Farkas Olívia csellóművészt és szólamvezetőt választotta.

Borkultúra: organikus borok és francia zene // MáriaKult

A Borkultúra sorozatának őszi évadát a Francia Riviérán kezdik szeptember 19-én, ahol Orbán Bori énekesnő és Pánczél Kristóf előadóművész a költői francia sanzonok világába nyújt betekintést. A személyes történetekhez, izgalmas összefüggésekhez illő organikus borokról Bitai Gergely borász, sommelier gondoskodik.

Parno Graszt // Kobuci

A kilenctagú Parno Graszt az egyik legeredetibb és legnépszerűbb, tradicionális cigányzenét játszó zenekar, amely messze földön híres energikus koncertjeiről. A közel 30 éve működő formáció szeptember 19-én az óbudai Kobuciban mutatja meg, miért is jelent nevük egyet az autentikus cigányzenével.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 20.)

Rózsakerti barangolások

Szeptember 20-án 15 és 17 óra között ezúttal a közel 900 magyar és külföldi nemesítésű rózsával büszkélkedő MATE Budatétényi Rózsakertben tehettek sétát. A hangulatos barangolás alkalmával a rózsanemesítés kultúrtörténeti vonatkozásairól, a rózsakert történetéről, történelmi rózsákról és magyar rózsanemesítők munkásságáról tudhattok meg többet. A szakvezetés útvonala az éppen virágzó rózsák mentén fog haladni.

Ősz az irodalomban – zenés irodalmi est | Az elmúlt idő nyomában // Virág Benedek Ház

Az irodalom segítségével élvezhetik az érdeklődők a természet egyik legkülönlegesebb kincsét, az őszt szeptember 20-án a Virág Benedek Házban. A zenés irodalmi esten a Formiusz Színház három színművésze mutat rá az évszak szépségére, versekkel, prózával és népzenével.

Nyitott Piacok Napja – Esti szüreti piacozás a Hunyadin

Szeptember 20-án pénteken tehát a Hunyadi téren egy munka utáni levezetős, lazítós eseménnyel várnak titeket, ahol a megszokott, minőségi piac-kínálat mellett foglalkozásokkal, programokkal tarkítják az estét.

Queen by Crazy Little Queen, Bowie Acoustic by Cosmic Maze // OFF Kultur

Két rockikon egy estén: Queen és Bowie a Crazy Little Queen és a Cosmic Maze előadásában.

Bobby Peru // Tütü Tangó

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Dalszövegeik érzékenyen reflektálnak a körülöttük és a bennük lévő világra. Kell a véred, Svájci nyár, Bobby Peru c. dalaik sajátos energiája egyhamar átjárja a koncert közönségét. Ezúttal szeptember 20-án, a TütüTangó színpadán áramoltatják.

Mordái // Barlang, Szentendre

A Mordái a 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoárjából (Muzsikás Zenekar, Sebő együttes, stb.) táplálkozó folkrock zenekar. Hangvételében az útonállók sötét szellemiségét idézi meg.

Pál Utcai Fiúk, vendég: Rettenetes Mümők // KOBUCI

Mi mással lehetne egy ilyen klassz nyarat lezárni, mint egy jó kis Kobuci-kertes PUF-koncerttel? A zenekar ez alkalomból elővesz majd egy-két régebben játszott dalt, de készülnek újdonsággal is.

Carson Coma // Budapest Park

A Carson Coma idén is megtartja most már hagyományosnak mondható Budapest Parkos koncertjét: a jeles eseményre szeptember 20-án kerül sor, méghozzá az osztrák Bilderbuch társaságában. Amire számíthattok: régi és új dalok, óriási rokkolás, a koncert után pedig hajnalig tartó afterparty.

Corvin Moziéjszaka

Szeptember 20-án újra Corvin Moziéjszaka! Különleges vetítések, kísérőprogramok, premier előtti vetítések és a legnagyobb sikerek kora estétől másnap reggelig, egyetlen karszalaggal. A Corvin moziéjszakán a bemutató előtt lehet megnézni A szert, de műsoron lesz az új Monte Cristo grófja-adaptáció, a Lepattanó című gombfocis vígjáték és az Egy százalék indián is. A kultfilmeket az A Birodalom visszavág és az A sötét lovag erősíti, de egy Harry Potter-film is terítékre kerül.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 21.)

Börzsöny-Dunakanyar bringatúra

Ha szívesen töltenél egy napot az elő Börzsönyben és Dunakanyarban és szeretnél megismerni egy csodálatos erdei útvonalat kerékpárral.

Csinnadratta – utcaszínházi délután Békásmegyeren

Szeptember 21-én utcaszínházi délutánra invitálnak benneteket a Békásmegyeri Közösségi Házban. Lesz minden, ami interaktív, ügyesség játék, karaoke, lóverseny és bábjáték, de további izgalmas előadások is várják a kicsiket és nagyokat egyaránt 14:30-tól. Ezen a napon minden program ingyenes!

Liliomfi // Vígszínház

Néhányan talán még emlékeznek ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós nagy sikerrel játszott Liliomfi-adaptációjára, melyet jó ideig a Budaörsi Latinovits Színházban láthatott a közönség. A fiatal alkotópáros ismét színre viszi Szigligeti Ede mindössze két nap alatt megírt komédiáját, amely a magyar drámairodalom egyik legtöbbet játszott vígjátéka. Bizonyára a vígszínházi változat is tele lesz humorral és reménnyel, melyre minden időben nagy szüksége van a színházba járóknak. A címszerepben Keresztes Tamást láthatjuk, a Vígszínház elismert művészeinek társaságában.

Rumours of Fleetwood Mac // Erkel Színház

Az 1999-ben alakult Rumours of Fleetwood Mac világszerte a legelismertebb Fleetwood Mac tribute zenekar, amely tökéletesen idézi meg a legendás angol-amerikai banda szellemiségét. A Mick Fleetwood személyes támogatását is élvező kollektíva szeptember 21-én az Erkel Színház deszkáit is beveszi.

Frenk & Robi // StÉGSZÍNPAD, Ráckeve

Frenk és Robi tizenöt éven keresztül zenélt együtt a Hiperkarma zenekarban, több száz nagy sikerű koncertet adtak és rengeteg közös élményt gyűjtöttek be ez alatt az idő alatt. Korábbi duókoncertjeik sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hogy ismét beavatnak titeket a kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló közös éneklés és gitározás varázslatos rejtelmeibe.

Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf duó // Gödör Klub

A költő lágerénekesnő és a zeneszerző zongorista földalatti harmóniája a Gödörben.

NAPI MÁZLI SZUPERKONCERT // Hősök tere

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ingyenes Szuperkoncertet, amelyen a latin könnyűzene ismert világsztárja, Ricky Martin fellépése előtt a hazai könnyűzenei élet kiváló előadói Metzker Viki, T. Danny és Regán Lili készülnek egy felejthetetlen bulival a Hősök terén.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 22.)

Bolhapiac // Tündérkert

Szeptember utolsó előtti vasárnapját feltétlenül érdemes lesz szabadon hagyni, hiszen ezen a napon ismét bolhapiacot szerveznek a soroksári Molnár-szigeten. Ha régóta szeretnétek kincsek között válogatni, úgy ezen a napon, szeptember 22-én a Tündérkertben lesz a helyetek!

Szezonzáró bolhapiac // Taksony

A karnyújtásnyi közelségben található Taksony szezonzáró bolhapiacra várja az érdeklődőket szeptember 22-én. Az első kettő, nagy népszerűségnek örvendő alkalom után nem volt kérdés, hogy harmadjára is megrendezik a mindenki által kedvelt programot.

Szezonzáró egész napos SUP-túra Esztergomtól Visegrádig

Esztergomból indulva Visegrádig evezhettek a SUP Dunakanyar csapatával, összesen 21 km vár rátok. Ebéd Pilismaróton a parton.

Pasaréti Lecsófesztivál // Nagy Lajos tér

Szeptember 22-én harmadszorra is megrendezésre kerül a Pasaréti Lecsófesztivál! Ez a nap elsősorban a családokról és a közösségi főzésről szól a II. kerületi Nagy Lajos téren. Az esemény jóvoltából 30-féle lecsót kóstolhatunk meg, tombolákat nyerhetünk és olthatjuk az olykor csípős lecsó okozta szomjunkat.

