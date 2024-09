Két napon át kedvezményes sétákon fedezhetjük fel Magyarország legszebb műemlék épületeit

A Kulturális Örökség Napjai idén ősszel is megmutatják, hogy műemlékeink nem halott, muzeális jellegű épületek, hanem életünk szerves részei. Szeptember 21-én és 22-én kedvezményesen vagy akár díjmentesen barangolhatjuk be hazánk büszkeségeit.

