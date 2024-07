Egyedülálló kiállítás nyílt a Tisza család varázslatos kastélyában

A Tisza család leszármazottjai jóvoltából olyan használati tárgyakat is megcsodálhatnak a látogatók, amelyek eredetileg is a kastélyban voltak. Ilyen például Tisza István elefántcsont levélbontója, Barabás Miklós portréi és a márványból készült asztali óra, melynek tetején egy turulmadár található.

A kiállítás tartalmát a geszti otthon, az eredeti tárgyak, a régi festmények és fotók varázsán túl interaktív technikai eszközök is közvetítik. A látottak értelmezését egyebek mellett kosztümös rövidfilmek és hangjátékok is segítik. A műemlék helyszín felbecsülhetetlen értékű festményekkel is gazdagodott, mint például Barabás Miklós Tisza Lajos és Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia c. portréi, valamint Ferraris Artúr Történelmi tarokkparti című festménye.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool