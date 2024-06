35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. június 19-23.

A Makers’ Market belvárosi vásárán új márkák mutatkoznak be, közülük többekkel most találkozhattok először, így igazi friss szelekcióra számíthattok.

A Gödöllői Királyi Kastélyban a Múzeumok Éjszakája programja idén is változatos eseményekkel várja a látogatókat. A díszudvari színpadon ingyenes koncertek és előadások várnak, ahol a Duna Szimfonikus Zenekar, az Urban Verbunk és a Pedrofon Rock and Roll Zenekar dallamait élvezhetjük. A díszudvaron WAMP Design Vásár és barokk színházi előadás várja az érdeklődőket, a DR.SISI kvízjáték során pedig csapatokban mérhetitek össze tudásotokat Erzsébet királyné életéről. Mindezek mellett ingyenesen látogatható a Királydombi pavilon és a Premontreiek 100 éve Gödöllőn című időszaki kiállítás, az állandó tárlatot pedig belépőjeggyel tudjátok megnézni.

A Beat On The Brat 10 éves szülinapját ünnepelve még egyszer utoljára rendeznek egy olyan BOTB Classics bulit, amin a legtöbbet játszott beates számok hangzanak el.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

