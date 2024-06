Különleges koncertek és éjszakai múzeumi játék színesíti júniusban az Unicum Ház programját

Természetesen a múzeumi terület is nyitva áll majd az érdeklődők előtt, ahol vitrinek és interaktív eszközök segítségével megismerhetitek a Zwack család teljes történetét. A múzeumi területen ráadásul egy rejtvényfejtő játék is vár majd rátok.

A különleges programokon túl természetesen a régi lepárló és a pincelabirintus is látogatható lesz. A lepárló épületén keresztülsétálva ízelítőt kaphattok az Unicum jellegzetes illatából , megismerhetitek a gyógy- és fűszernövényeket, de a pincelabirintusban, egyenesen a hordóból csapolva meg is kóstolhatjátok a szűretlen Unicumot és Unicum Szilvát!

