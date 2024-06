Elképesztően izgalmas és színes programfelhozatal vár a Múzeumok Éjszakáján Budapesttől egy karnyújtásnyira

Az est során olyan helyekre is betekintést nyerhettek, amik általában nem szabadon látogathatóak, például a máskor kizárólag csak vezetéssel látogatható Püspöki Palotát most szabadon járhatjátok be . A legkisebbek sem maradnak izgalom nélkül, hiszen őket kézműves foglalkozások és bábelőadás várja, illetve egy családi nyomozós játékon is részt vehettek.

A Duna-parti romantikus kisvárost Budapestről autóval, vagy az óránként közlekedő vonattal fél óra alatt elérhetitek, így tökéletes úti cél, ha az év leghosszabb napján elkerülnétek a főváros kulturális intézményeire jellemző tömeget. A csodálatos barokk főtér, a mesés Duna-korzó, valamint az izgalmas múzeumok és kiállítóhelyeik egy könnyű sétával bejárhatóak, amiket most csupán egy karszalaggal ti is felfedezhettek június 22-én !

