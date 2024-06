25+ nagyszerű nyárindító program és fesztivál a Dunakanyarban 2024 júniusában

Június 1-jével hivatalosan is beköszöntött a nyár, ez pedig egyet jelent azzal, hogy nagyszerű szabadtéri programok sokasága zúdul ránk, melyeknek a Dunakanyar az egyik, ha nem a legideálisabb helyszíne. Élvezzétek ki a nyári napokat ezeken a csodás helyeken!

Kandela Fesztivál // Szentendrei Skanzen (2024. május 30. – június 1.)

Új szemléletű, háromnapos zenei és fényművészeti fesztivált rendeznek idén nyáron először a Szentendrei Skanzen különleges tereiben és miliőjében. A Fonó, a PajtaKult, független fényművészek és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttműködésében megvalósuló „KANDELA – Skanzen más fényben” május 30. és június 1. között egyedi fényalkotásokkal, nagykoncertekkel, táncházakkal és különleges dunakanyari gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket.

Szeláví! Fesztivál // Dömös (2024 május 31. – június 2.)

Barátok, nyáresti koncertek, koccintás az élet apró örömeire és kirándulások a Dunakanyar egyik legszebb helyén, Dömösön. A nyárköszöntő Szeláví! Fesztiválon fellép az Aranyakkord formáció, Leskovics Gábor „Lecsó”, a Lázár tesók, de zenél Hegyi Dóra, vagyis Ohnody is. Fantasztikus hangulatú táncházzal várja a fesztiválozókat a Hét Hat Club, de koncertet ad Szesztay Dávid, Agócs Márton és Fejér Mihály, vagyis az Aurevoir. frontszekciója, Henri Gonzo és a Papírsárkányok és a Platon Karataev is. A zenés programok mellett idén is színes repertoárról válogathatnak azok a fesztiválozók: bekapcsolódhatnak fenntarthatósággal kapcsolatos beszélgetésekbe, kiállításokat tekinthetnek meg, kenuzhatnak, vagy különböző workshopokon alkothatnak a természet ölelésében. Idén ráadásul a hazajutáson sem kell gondolkozni, hiszen az esti koncertek után a DaNu Kempingben sátrazhatnak a fesztiválozók.

Baba-Mama Börze // Dunakeszi (2024. június 1.)

Június 1-jén ismét a gyerekeké, anyukáké, családoké lesz a főszerep Dunakeszin! Ezen a nagyszerű közösségi eseményen szeretnék megkönnyíteni nektek a kisgyermekneveléshez szükséges holmik beszerzését, a fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva.

Dunakanyar Sup Túra (2024. június 1.)

Egy szuper sup túra vár rátok június 1-jén a Pilismarót-Visegrád-Dunabogdány-Laányfalu közötti szakaszon. Láthatjátok a fellegvárat a Dunáról ami lenyűgöző látvány, csak úgy, mint a Dunakanyar! A táv körülbelül 27 kilométert ölel fel, kellemesen lecsorogva a Dunán a Pilismarót és Leányfalu közötti szakaszon. Az inkább haladóknak ajánlott túra kb. 5órás, ezért érdemes szendvicset csomagolni magatokkal!

Dunakeszi Veteránjármű- és Repülőnap (2024. június 2.)

Idén újra Dunakeszi Veteránjármű és Repülőnap! Légibemutatók, veterán autók, motorok, traktorok, stabil motorok, katonai járművek, hagyományőrzők, gyerekprogramok, és rengeteg újdonság vár rátok a Dunakeszi Repülőtéren.

Mozdulj, Szentendre! // V8 (2024. június 4., 11., 18.)

A programsorozat harmadik évadában június 18-ig, keddenként 18:00 és 19:00 óra között ingyenes edzések várnak a V8 uszodában, képzett edzők segítségével. Korra, nemre való tekintet nélkül a következő mozgásformákhoz lehet csatlakozni: kezdő jóga-meditáció, gerincjóga, koreografált torna. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz sem kötött.

Piac & Kézművesvásár // Esztergomi Piac (2024. június 8.)

Június 8-án, szombaton 7 és 13 óra között kézműves vásárt tartanak az Esztergomi Piacon. A térségből érkező kézművesek most is a legszebb portékáikat hozzák el számunkra! A használati eszközöktől a lakberendezési tárgyakig minden megtalálható lesz: dekorációk, kerámiák, ékszerek, fonott és varrott termékek.

Pöttyöspóni Minifesztivál // Kacsakő Bisztró, Szentendre (2024. június 8.)

Művészeti minifesztivál gyerekeknek a Kacsakő Bisztróban június 8-án! A programot a pónik bemutatásával Bánó Csilla lovasoktató, II. szintű díjugrató edző kezdi, ahol ismerteti a pónik sajátosságait, történetét, felépítésüket és tartásukat. Később lesz könyvolvasás, rajzoktatás, állatsimogató és pónilovaglás színesíti a programot.

Könyvbörze // Zsengélő Café, Verőce (2024. június 9.)

Használt és új könyvek vására és csereberéje. Hozzátok magatokkal megunt, vagy feleslegessé vált könyveiteket, csereberéljetek vagy csak ajándékozzátok oda valakinek. Fontos információ, hogy a rendezvényre csak jó állapotú és tiszta, használt könyveket hozzatok!

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2024. június 9.)

Június 9-én újra régiségvásár az Esztergomi Piacon! Ne hagyjátok ki ezt a különleges alkalmat, ahol nem csak vásárolhattok, de a régmúlt idők világa is kinyílik előttünk. Az asztalokon olyan érdekességek sorakoznak, melyek mögött minden egyes tárgynak saját, lenyűgöző története van. Kóstoljátok meg a helyi árusok finomságait és italait, hogy a kincskeresés igazán élvezetes program legyen!

Kobza Vajk – Úd szóló koncert // Kultest, Zebegény (2024. június 15.)

Az előadó nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy az itthon alig ismert perzsa eredetű úd-ot (arab lant), az európai lant elődjét átfogóan megismertesse a hazai közönséggel. A koncerten az úd történelmi vándorútját járva megjelennek az iráni, örmény, török és arab dallamok, valamint a Mediterráneum közép- és reneszánsz-kori zeneisége mellett a jelenkori lantszerzők dalai és saját szerzeményei is. Az európai zeneesztétika, az orientális tradíciók, a kortárs kompozíciós technikák, valamint a letűnt korok muzsikái egyaránt kihallhatóak a sokszínű előadásban. A pillanat teremtő ereje című úd szóló előadása páratlan, maradandó koncertélményt nyújthat a vájt fülű hallgatóknak.

Kollár-Klemencz Kamarazenekar // Szentendre (2024. június 15.)

Kollár-Klemencz László és kamarazenekara egy nyáresti koncertre hív titeket. A folyó a Kollár-Klemencz Kamarazenekar sorrendben ötödik albuma, tudatos folytatása annak a minden természetben mélyre hatoló munkának, amit a dalszerző Kollár-Klemencz László az irodalomban is és a zenében is következetesen visz, és vezeti vissza a közönségét abba a lenyűgöző világba, ahonnan minden folyó ered. Mindezt egy patak mentén. Jegyár: 3800 Ft, és a helyszínen lehet megvásárolni.

Tribal Market Fesztivál // Nomád Bár, Nagymaros (2024. június 15.)

8 év városi Tribal Market után először kis fesztivállá avanzsálnak. A fesztivál minden olyanról szól ami eddig is, csak itt még nagyobb helyen ,még több programmal és még idillibb környezetben mint eddig valaha. A zenei felhozatal magáért beszél: Turbo, Ping Medusa, Baladi és Meo Culpa fokozza az amúgyis perzselő hangulatot. A zenei programok mellett lesz pilates, workshopok, textilfestés és még sok más szuper program.

Lemezbörze // Barlang, Szentendre (2024. június 16.)

A csillogó fekete lemezek szerelmeseit várják ezen a napon. Ha van otthon olyan bakelitlemezetek, amit már nem hallgattok, vagy csak szeretnétek felfrissíteni a gyűjteményeteket, ott a helyetek! Profi kiállítókat és lelkes amatőröket egyaránt szívesen látnak. CD, DVD és néha még kazetta is előfordulhat, ezért ilyesmit vinnétek/vennétek, akkor is ott a helyetek. A belépés ingyenes!

Vác, a barokk csoda (2024. június 16.)

Láttátok már Vác impozánsan megújult főterét? És a kriptákból előkerült múmiákat? Hát a tündérkertet és a mesevárost? Június 16-án helyi vezetővel ismerhetitek meg a barokk épületek történetét, megcsodálhatjátok a monumentális székesegyházat, és a Mária Terézia látogatására emelt Diadalívet, mely a váci fegyház komor épülete mellett nyújt furcsa kontrasztot. Sétálhattok a Duna-parti korzón, és kiderül, mi maradt a középkori várból.

Daalarna MIDSUMMER Fashion Show // Szentendre (2024. június 20.)

Ezúttal nyáron, a Daalarna Gardenben kerül megrendezésre a Daalarna várva várt fashion show-ja, melynek koncepcióját Szent Iván éjszakája, másnéven midsummer ünnepe adja, június 20-án. Az idei esemény extra érdekessége, hogy a Daalarna Garden először nyitja meg kapuit a nagyközönség számára, így izgalmasabbnál izgalmasabb aktivitásokkal készülünk majd vendégeink számára. A márka legújabb vonala, az Atelier by Daalarna WHITE SWAN kollekciója, valamint a klasszikus Daalarna vonal ILLUSION kollekciójának modelljei mellett különleges, kizárólag erre az alkalomra tervezett ruhákkal is készül a tervező, Benes Anita, valamint egy hosszú idő óta titokban tartott projekt is debütál majd a kifutón.

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó // Nagymaros (2024. június 20-23.)

A kiemelkedő színházi és utcaszínházi produkciók, valamint családi programok mellett pezsgő zenei élet várja a kultúra szerelmeseit június 20. és 23. között Nagymaroson. A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó sztárfellépője, Kosheen (UK) mellett koncertet ad a 30Y, az Analog Balaton, az Aurevoir., az AWS, Aron Andras & The Black Circle Orchestra, Beton.Hofi, a Brains, Dzsúdló, az Elefánt, Firkin, az Irie Maffia, a Platon Karataev, a Subscribe, valamint a Tankcsapda. Azok, akik színházjegyet váltanak és megnézik az előadást, utána ingyenesen bulizhatnak a koncerteken.

Péterfy Bori & Love Band // Barlang, Szentendre (2024. június 21.)

Péterfy Bori énekesnő-színésznő pályafutása a kilencvenes évek elején kezdődött Budapesten, ahol a virágkorát élő alternatív színházi közeg aktív szereplője, később pedig a Nemzeti Színház tagja volt. A működésének eddigi tizenhat éve alatt összesen hét stúdióalbumot megjelentető zenekar rendszeresen járja az országot. Klubokban, ülős színháztermekben és fesztiválszínpadokon egyaránt vidám, energizáló koncertekre számíthatunk tőlük, ezúttal a szentendrei Barlangban!

Füstölgő Piknik // Zebegény (2024. június 21.)

Június 21-én, az idén 7 éves Füstölgő Sarok BBQ csapata, újra begyújtja a grillsütőt a varázslatos Sárkány-dombon. A Dunakanyar talán legszebb panorámájú tisztásán igazi pokrócon pihenős, naplementés pikniken kóstolhatjátok meg a parázson sült bárányhúst és a faszénen füstölt wagyu burgereket. Mindezt megkoronázza Forteba&Birdy lazulós zenéje, a jéghideg italok és az umami ízek. Irány ünnepelni, koccintani, kóstolni!

Banyek Live // Nemdebárka, Szigetmonostor (2024. június 22.)

Hargitai András (Banyek // Antenna Hungaria) nyáreleji koncertkörútján közreműködő hangokkal együtt finn népzenéket kísér moduláris szintetizátoron, thereminen és preparált rádiókészüléken. A művész az utóbbi hónapokat Finnországban töltötte, így az előadásokba beépülnek majd az ott készült környezeti hangfelvételek is.

Jóga, kajak-kenu, Dunakanyar (2024. június 22.)

Ünnepeljétek meg a június 21-ei Jóga Világnapját a Dunakanyarban! A jóga és kajak-kenu napon megismerhetitek a Dunakanyar szépségét, a jóga elméletét, és gyakorlatait.

Waldorfeszt // Nagymaros (2024. június 27-30.)

Ha június 27-től 30-ig Nagymaros környékén jártok, szerettek túrázni, érdekel az erdei kultúra, és megnéznétek, milyen egy igazán természetközeli koncerthelyszín, ejtsétek útba a Törökmező Turistaház – Kalandpark és Kis-Állatparkot. Kivételes élmény lesz ismert bandák (például Besh O Drom és Szabó Balázs Bandája) fellépését a fákkal övezett, nyugalmat árasztó közegben meghallgatni, vagy éjszakai, esetleg napkeltetúrára indulni egy csapat lelkes természetjáróval. A fesztivál család- és gyermekbarát, a részletes programtervet és minden tudnivalót megtaláltok a Waldorfeszt weboldalán.

Aladdin Kertmozi // Szentendrei Skanzen (2024. június 29.)

Szeretettel várnak idén minden kedves film imádót egy igazán hangulatos mozi élményre a Szentendrei Skanzenben. Ínycsiklandó koktélok, roppanós popcorn és minden idők legjobb filmjei. Elhoznak nektek egy sokak által szeretett klasszikust: az Aladdint!

Szentendre Digital Sunset (2024. június 29.)

Low Contrast különleges DJ szettjeivel és magával ragadó stílusával gondoskodik arról, hogy a délután/este minden percét élvezzétek a Kacsakő Bisztró különleges szabadtéri helyszínén! Merüljetek el az organic, melodic és progressive house zenében, amely garantáltan felejthetetlen élményt fog nyújtani.

Lakjon jól a falu! – Gasztrosokadalom // Dunabogdány (2024. június 29.)

A Rendezvénytér színpadán 17 órától élőzene kíséri a rendezvényt, a PELVAX Együttes, Pelva Gábor, Olasz György és az eredményhirdetés után fellép Sergő Sára. 17 órától ételkóstolás, 19 órakor eredményhirdetés!

