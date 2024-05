15 nagyszerű program és nyárindító fesztivál az ország legszebb helyszínein idén júniusban

Még nem késtetek el a szállásfoglalással, ha június 14. és 16. között Debrecenben töltenétek egy hosszú hétvégét. Azért ajánljuk ezt az időpontot, mert a városnézés mellett az ínyencek kedvenc fesztiválján is részt vehettek ezeken a napokon. A helyszín a Nagyerdő, ahol az ország legkiválóbb éttermei és séfjei gyűlnek újra össze, immár 8. alkalommal. A Debrecziner Gourmet Fesztivál alatt fine dining éttermek, bisztrók, food truckok és desszertlelőhelyek legjobbjai egyaránt képviseltetik magukat, és ahogyan minden évben, most is kreatív alapanyag-párosításokkal nyűgözik le a látogatókat.

Mostanra már tradíció, hogy június 1-jén szombaton a Balaton-felvidék csodás szőlőhegye megtelik élettel, és egy napra a borrajongóké lesz a főszerep. A nyár egyik leghangulatosabb fesztiválja során olyan kis pincék is kinyitnak, ahova máskor nem lehet ellátogatni, így egy igazán exkluzív élményben lesz része az idelátogatóknak. 2024 a kínai asztrológia szerint a sárkány éve, így a szervezők idén tábortüzekkel, sárkányos tematikával, sárkánytúrákkal és természetesen vulkanikus, tüzes borokkal fűszerezik a hétvégét. Az esemény látogatóinak száma limitált, így szerezzétek be időben a jegyeteket!

