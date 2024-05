Összművészeti programkavalkád a Dunakanyarban: Június 20-án indítja a nyarat a VéNégy Fesztivál

A fesztivál zárónapját a Kossuth-díjas Misztrál együttes, valamint a 35 éves jubileumát ünneplő Tankcsapda koncertje koronázza meg. Az elektronikus zenei produkciók és feltörekvő tehetségek mellett Pozsonyból érkezik Anika Iris , Csehországot a Tygroo , míg Lengyelországot a The Pau képviseli. A fesztivál sztárfellépője az ikonikus brit drum and bass formáció, a Kosheen , akik június 22-én fognak színpadra lépni.

A fesztivált egy nemzetközi workshop előzi meg, amelyet a világhírű lengyel társulat, a Song of the Goat Theatre művészeti vezetője, Grzegorz Bral tart. A bemutató a zárónapon, a lengyel Rozbark Színház előadása után lesz. A Kései szerelmesek a hold havában címet viselő kortárs táncprodukció a belga szürrealista festő, René Magritte művészetének állít emléket.

