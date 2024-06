5 kihagyhatatlan program a Múzeumok Éjszakáján 2024-ben Budapesten és környékén

Legyen szó épületsétáról, a könyvtár titkos zugairól, óriás kirakókról, kézműves foglalkozásokról, kiállításokról, színpadi produkciókról, aukciókról, vagy könyvturkálóról, az éjszaka során a könyvtárból garantáltan mindenki élménnyel távozik majd. Külön izgalmas aktualitás a labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt látogatható Minden idők focija című kiállítás, amelynek célja, hogy a futball, a kultúra és a történelem metszéspontján kibontakozó történeteket mutasson be. Az OSZK dísztermében megrendezendő kiállítást a Múzeumok Éjszakája során különböző tárlatvezetések során is megismerhetitek.

A Hagyományok Háza idén gazdag programkínálattal várja a látogatókat a Budai Vigadó impozáns épületébe: a színes felhozatalban szerepelnek tárlatvezetések, épületbejárások, kézműves foglalkozások, irodalomterápia, városi séta, élő zene és táncház is. Az eseményen utoljára látogatható az intézmény két kiállítása, a „Miska – múltidéző borosedények” és a „Szecesszió, Art Deco, Népművészet – Női lélek, népi formák” kiállítások. Mindezek mellett tárlatvezetéssel megtekinthető lesz az Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd szívvel című interaktív kiállítás, az érdeklődők pedig még a Magyar Állami Népi Együttes nyílt próbájába és jelmeztárába is betekinthetnek. A napot irodalomterápiás foglalkozás, a TrillaTerasz kávéházi muzsikája és a Tarsoly zenekar koncertje zárja, valamint táncház is lesz.

A Gödöllői Királyi Kastélyban a Múzeumok Éjszakája programja idén is változatos eseményekkel várja a látogatókat. A díszudvari színpadon ingyenes koncertek és előadások várnak, ahol a Duna Szimfonikus Zenekar, az Urban Verbunk és a Pedrofon Rock and Roll Zenekar dallamait élvezhetjük. A díszudvaron WAMP Design Vásár és barokk színházi előadás várja az érdeklődőket, a DR.SISI kvízjáték során pedig csapatokban mérhetitek össze tudásotokat Erzsébet királyné életéről. Mindezek mellett ingyenesen látogatható a Királydombi pavilon és a Premontreiek 100 éve Gödöllőn című időszaki kiállítás, az állandó tárlatot pedig belépőjeggyel tudjátok megnézni.

