30+ szenzációs hétvégi és pünkösdi program Budapesten és környékén – 2024. május 16-20.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és pünkösdi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Városháza Pop-up Park nyitóhétvége (2024. május 17-19.)

Május 17-én, pénteken megnyitja kapuit Budapest legújabb közösségi tere, a Városháza Pop-up Park. A nemrég még parkolóként üzemelő udvar teljesen megújulva, állandó vendéglátóhellyel, időszakos és tematikus programokkal, workshopokkal, koncertekkel, közös szurkolással vár benneteket egész nyáron. A nyitóhétvége programjai között táncperformansz, stand-up, irodalmi program, workshop is lesz, május 18-án, szombaton pedig DJ Palotai emléke előtt tisztelegnek egy hatalmas bulival.

Dunakanyar Motoros Találkozó és Családi Napok // Duna-part, Vác (2024. május 17-19.)

10 éve a Dunakanyar legnagyobb és legcsaládiasabb mocis találkozója a váci Duna-parton. Három napon át változatos programok minden korosztály számára. A belépés ingyenes.

Grand Sörkert a Margitszigeten (2024. május 17-20.)

A pünkösdi hétvége tavaszi estéin keressétek fel a Margitszigetet. A Grand Sörkert behűtött sörökkel, hozzá passzoló street fooddal várja az érdeklődőket. A Budapest szívében található zöld oázisban élőzenés partival és neves sörfőzdék páratlan habos italaival készülnek a hétvégén.

Jazzy Fesztivál // MOMkult (2024. május 17-21.)

Bor, mámor, zene – ez a mottója a Jazzy Rádió eseménysorozatának, amely a pünkösdi hétvégén, május 17-21. között kerül megrendezésre a MOMkult teljes, belső és külső területén. A négy nap alatt összesen 22 koncertet élvezhettek, miközben vár benneteket 40 borászat és a város legjobb foodtruckjai.

Vál-völgyi Zsúr // Alcsúti Arborétum (2024. május 18-19.)

Gasztronómiai, zenei és kulturális élményekkel színesíti meg a pünkösdi hétvégét a Vál-völgyi Zsúr. Az Alcsúti Arborétum területén zajló eseményre mindkét nap ingyenes a belépés, és változatos zenei felhozatal, kézműves vásár, finom ételek és italok, valamit családbarát környezet vár benneteket!

Dívák & Ikonok // Magyar Zene Háza (2024. május 18-tól)

A Magyar Zene Háza időszaki kiállítóterébe költözik a londoni Victoria and Albert Múzeum nagy sikerű utazókiállítása, a Dívák & Ikonok. Olyan világsztárok mellett, mint Rihanna, Whitney Houston, Edith Piaf vagy Billie Eilish, a magyar zenetörténet nagyjainak életét is bemutatja a nemzetközi tárlat, így többek között Blaha Lujza, Cserháti Zsuzsa és Péterfy Bori személyes történetét is megismerhetik az érdeklődők. A májustól látogatható kiállításon eredeti jelmezek és fellépőruhák is megtekinthetők lesznek, ugyanakkor arra is fény derül, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban.

Pünkösdi Örökség Ünnep // Szentendrei Skanzen (2024. május 19-20.)

Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökség Ünnep, a szellemi kulturális örökség közösségeinek találkozója a Szentendrei Skanzenben. A pünkösd két napján zajló rendezvény bepillantást enged a közösségek színes hagyományaiba. A program során a látogatók hagyományos ételeket kóstolhatnak, mesterségek titkait ismerhetik meg, beállhatnak a táncosok közé, élvezhetik a különböző tájegységek muzsikáját és gyönyörködhetnek a különféle vidékek viseleteiben.

További csodás pünkösdi programok országszerte:

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál (2024. május 5. – június 30.)

Másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Az orgonazene kiváló nemzetközi képviselői adnak koncertet a csodálatos történelmi templomtérben május 5. és június 30. között. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható.

Budapesti programok csütörtökön (2024. május 16.)

Beta & Andre (a.b. solute) x 10 éves Akvárium Terasz

Visszatért a 10. születésnapját ünneplő Akvárium Klub programsorozata, ahol minden szerdán és csütörtökön különleges zenekarok és DJ-k színesítik a hétköznap estéket a belváros közepén, az Akvárium Teraszon.

Remember ELLÁTÓház // Kertem

Emlékeztek még az ELLÁTÓház koncertjeire? Elevenítsétek fel az élményt a Házban gyakran fellépő nagyszerű előadókkal (Ágoston Béla, Busa Pista, Czutor Zoli, MC Kemon, …) együtt!

Deva x Platon Karataev // Budapest Park

Május 16-án egy izgalmas duplakoncerten vehettek részt a Budapest Parkban. Először Дeva, majd utána a Platon Karataev lép színpadra. A négytagú Platon Karataev és a szólóelőadóként ismertté vált Дeva zenéje úgy tűnhet, nem sokban keresztezi egymást. Mégis van bőven közös az alternatív/art rock csapat és a lágy, ambientes elektronikus zenei előadó művészetében: mindkettejük munkásságát gyönyörű természeti képek szövik át, és arra ösztönzik a hallgatót, hogy a mindennapokból kiszakadva lélekben egy ősi földre vándoroljanak.

Thirty Seconds to Mars // MVM Dome

A banda Latin-Amerika után és Észak-Amerika előtt, a nyár elejéig átteszi székhelyét Európába: a magyar rajongók nagy örömére május 16-án este az MVM Dome-ban lépnek fel. A turné során a Leto testvérek jóvoltából felcsendülnek az együttes leghíresebb slágerei, emléket állítva fennállásuk 26 évének.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. május 17.)

Artmozik Éjszakája // több helyszínen

Május 17-én ismét éjszakába nyúló filmezésre invitálnak Budapest artmozijai. A cinefilek a szokásokhoz híven egyetlen karszalaggal, korlátlanul látogathatják ezen az estén és éjszakán a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café, a Tabán és először a Corvin Mozi premier előtti vetítéseit és sikerfilmjeit.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata a mozgalom történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

Esti séta a Ligetben – Sötétség és fény játéka

Ha romantikus, péntek esti programot kerestek, jó szívvel ajánljuk a Liget Budapest vezetett, esti sétáit. Minden péntek este 19:30-tól sétavezető kalauzol benneteket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millennium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve az érdeklődők előtt. Indulás előtt egy pohár welcome drinkkel is kedveskednek a séta résztvevőinek.

További hangulatos éjszakai programok Budapesten:

Hammond Klub: Premecz Mátyás Organ Trió // Barlang, Szentendre

Premecz Mátyás neve a hazai közönség számára két dologgal forrt össze: lendületes zenekarokkal és egy óriási Hammond orgonával. Zenekarával túlnyomórészt saját szerzeményeket játszanak, stílusuk egészséges keveréke a jazznek, a bluesnak és a funknak.

Benkő / Petruska / Benkő // KAZI

Benkő Zsolt, az ország egyik vezető bluesgitárosa, Petruska, az akusztikus gitárvirtuóz és a legfiatalabb zenészgeneráció képviselője Benkő Máté – most egy színpadon! A közös nyelvük az első rockfesztiválok világa lesz, a korlátlan szabadság zenei nyelve, az erőteljes energiák áramlása. Május 17-én ennek jegyében pendülnek majd a húrok, improvizatívan, játékosan és szabadon, stílusokon átívelően.

Góbé // Akvárium

Magyar népdalokat játszanak, olykor vegyítve a környező népek zenéjével, de megtartva őket a saját tempójukban, stílusukban – dalonként más-más modern műfajba csomagolva. Különleges, akusztikus hangszereik technikai határait feszegetve hoztak létre újszerű, de etnikus hangképeket.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. május 18.)

Dömös – Vadálló-kövek – Prédikálószék körtúra

A 195. Scheffler túra következő állomása május 18-án Dömösről indul és a Dunakanyar legszebb panorámájához, a Prédikálószékhez vezet. Az út a Vadálló kövek mellett halad el, majd a vadregényes Szőke-forrás-völgyben térünk vissza Dömösre. Az út nagyon meredek felfelé, ezért a megfelelő állóképesség és túracipő, túrabot mindenképp ajánlott.

Facebook-esemény >>

Ligeti legelés: ehető vadnövény- és gombagyűjtő séta // Sződliget

Egy könnyed, 3-4 kilométeres sétára invitál az Arccal a természet felé blog, amelyen bepillanthattok a gyógyhatású, ehető és iható vadnövények, illetve a gombák világába a sződligeti vadonban.

Facebook-esemény >>

Dunakanyar Fesztivál // Nagymaros

A csodás dunai panorámájáról híres Nagymarosra és környékére csábít a május 18-án megrendezésre kerülő Dunakanyar Fesztivál, melynek legfontosabb célja, hogy minél több látogatóval megismertesse a Dunakanyar vadregényes, páratlan szépségű vidékét. Az év egyik legjobban várt családi rendezvényén sok-sok gyerekprogram, sport- és kézműves foglalkozások, Gryllus Vilmos-koncert, Pál Feri-előadás, Be Massive Horizon Party és vezetett túrák garantálják, hogy minden korosztály jól érezze magát.

Kacatos garázsvásár és bolhapiac // Dunakeszi

Minden, ami kincs vagy másnak kacat, megtalálható lesz május 18-án a Kacatos garázsvásár és bolhapiacon Dunakeszin. A piacon ezúttal is lesznek játékok, könyvek, lakberendezési tárgyak, konyhai holmik, szerszámok és régiségek, valamint széles választékban garázs- és padláskincsek.

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, májusban 18-án kerül megrendezésre a Bükkös-patak partján otthonra lelt szentendrei antik- és bolhapiac. A hangulatos piac természetközeli hangulattal és nem akármilyen portékákkal csábítja a patakpartra a látogatókat, akik egész biztosan nem térnek majd haza üres kézzel.

Hétszer 7 Fesztivál: Zsibvásár és bolhapiac a Garay téren

Hét hétvégén át, hét helyszínen zajlik Erzsébetváros új fesztiválja, a Hétszer 7. Április 20. és június 1. között több mint hetven program várja az érdeklődőket, melyek között Karinthy-versmaraton, szabadtéri koncertek és filmvetítések, valamint zsibvásár és bolhapiac közül szemezgethetünk.

Takáts Eszter duó // Stégszínpad, Ráckeve

Takáts Eszter a hazai könnyűzenei élet mindig megújulásra képes szereplője, azon kevés női előadók közé tartozik, akik nemcsak szólistaként, hanem dalszerzőként is képesek maradandót alkotni. A dalszerző-gitáros-énekes közel 25 éve ír dalokat, számtalan elismerés, számtalan hangszerelés, számtalan lemez és kooperáció született az elmúlt években.

Dé:Nash // Kertem

„Béköszöntött a jóidő, a kedves polgárok kimozdulnak a levegőre, azonban sajnos nem mind velünk vannak. Meglepően sok embert mozgat meg és ejt át baloldal új kamikaze hullócsillaga, így itt az idő, hogy magunk is összegyűljünk és a szezon első szabadtéri koncertjén erősítsük meg egymást hitünkben, hogy körbenézve lássuk, az igazi magyarok vannak többségben!” – üzeni nektek Dé:Nash.

Vasárnapi, pünkösdi programok Budapesten és környékén (2024. május 19.)

Nősziromföld, májusi pompa – virágkavalkád a Soroksári Botanikus Kertben

A Soroksári Botanikus Kert növénygyűjteményében májusban elképesztő virágkavalkád tárul elénk. A sokféle nőszirom, nagy ezerjófű, homokliliom, jezsámen, a neve ellenére különösen szép lila ökörfarkkóró, a kosbor névre hallgató különleges hazai orchideák, a könnyű tollas szegfű és a látványos aszfodélosz mellett gyönyörködhetünk a szélfútta árvalányhajas domboldalon, a bazsarózsagyűjtemény ezerszirmú hatalmas virágaiban, de a kéken virágzó íriszmező mellett biztos, hogy nem sétálunk el álmélkodás nélkül.

Facebook-esemény >>

Fedezzétek fel Soroksár természetközeli látnivalóit:

Örökbefogadó nap és adománygyűjtés a Kertemben

Május 19-én az Eszkuláp Állatvédő Egyesület több mint 20 gazdikereső kutyussal vonul ki a Kertembe, hogy szerető gazdit találjon mentvényei számára. A gazdijelölteken kívül az adományozó kedvűeket is szeretettel várják, tárgyakat és önkéntes segítséget is örömmel fogadnak.

ETHNOTECH x TOTEM TRIBE // Nomád Bár, Nagymaros

A világzene és az elektronika találkozása a természetben. Az Ethnotech és a Totem Tribe a vadregényes Dunakanyar elvarázsolt szegletében, a Nomád Bárban gyülekezik a vízparton, hogy megvitassa a közeledő nyár emlékeit, mielőtt leszáll az éj. Mezítlábas tribal, organic house, downtempo, ethno és techno.

15 éves a Harmadik Figyelmeztetés // Turbina

A színészzenekarok mamutja még egyszer táncba hívja Budapestet annyi év után. A hangulatot a Ricsimicsnájjunk alapozza, majd 22 órától főkoncert, utána DJ hajnalig.

Programok pünkösdhétfőn Budapesten és környékén (2024. május 20.)

Túra Visegrád felett: A Pálosok útján

A Visegrádi kápolnától indul ez az izgalmas, 16 kilométeres kaland délelőtt 10 órakor, amire a valamivel tapasztaltabb túrázókat várják! A Visegrád felett található legszebb útvonalakon vezető túra a Pálos út első részét járja be.

Pünkösdi Csodaország – Családi nap // Nemzeti Lovaskultúra Központ, Érd

A lovaglás és a lovak szerelmeseinek kihagyhatatlan programnak ígérkezik a pünkösd a Nemzeti Lovaskultúra Központban. Nem fogtok unatkozni, hiszen díjugrató bemutatóval, sétalovagoltatással és -kocsikázással, és még megannyi változatos programmal készülnek nektek!

Az örökkévalóság kertje – Séta a zsidó temetőben

Májusban és júniusban több alkalommal is megnyílik Budapest legsejtelmesebb hangulatú sírkertjének kapuja. A Salgótarjáni utcai zsidó temetőben beszakadt kripták és borostyánnal sűrűn benőtt sírok mesélnek arról a régmúltról, mikor a kor leggazdagabb mágnásai és családjaik temetkeztek ide. A hosszúlépés.járunk? vezetett sétáján a legendás neveket őrző síremlékek mellett megismerhetitek a magyar zsidóság felemelkedését és elmúlását.

ReMarket – Közösségi bolhapiac és vásár

Az Industrial Lamp Budapest a hónapban két alkalommal is megnyitja udvarát. Május 20-án és 26-án 9-17 óra között a retro, vintage, mid century, népi, ipari, antik bútorok mellett most is számíthattok egyedi holmikra, baráti áron beszerezhető ruhákra, könyvekre, dekor, és háztartási dolgokra, melyet a privát árusok kínálnak.

Facebook-esemény >>