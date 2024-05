20+ remek program a pünkösdi hosszú hétvégére a Balaton partján

A Folly Arborétum pünkösd alkalmából hosszabb nyitvatartással, a család egésze számára tartalmas kikapcsolódással várja az érdeklődőket. A hétvégén többek között változatos kerti programok, nyomozós játék, tobozkörút, vadonatúj fotókiállítás, de gasztronómiai ínyencségekkel is az arborétumba csábítják a látogatókat. A Növények Napja alkalmából május 18-án ráadásul ingyenes kerti sétát is tartanak..

Pünkösdi, keszthelyi kikapcsolódásotok alkalmával érdemes lesz a Festetics-kastélyban is látogatást tenni, ugyanis 3 napon át színes és rendhagyó programokkal várják az érdeklődőket. A kastély parkjában lovasbemutatókra és erkélykoncertre számíthattok, de az ünnepi hétvégén betekinthettek a kastély északi szárnyába is és rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhetitek meg a kastély múltját.

A pünkösdi hétvége négy napja alatt Hévízre is különösen érdemes lesz ellátogatni, hiszen programok számtalanjával örvendeztetik meg a városba érkezőket. A péntek esti Holdfényfürdő után belevethetitek magatokat a kirakodóvásárba a Rákóczi utcán, de remek koncertekre is számíthattok a négy nap alatt.

