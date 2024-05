Ingyenes, nyárváró programkavalkáddal pezsdül fel a siófoki Nagystrand

A szezonnyitó változatos zenei programjai ezúttal a Plázs megújult nagyszínpadán kapnak helyet. Pénteken egy siófoki zenekar, a The Freakend , majd a Blahalouisiana , szombaton a Hooligans, vasárnap pedig DJ Dominique bemelegítése után a TNT zenekar ad ingyenes koncertet, de fellép a hétvégi programesőben az Iszkiri Zenekar, Tompeti és Barátai és Füredi Niki is a legkisebbek örömére.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool