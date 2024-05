Újdonságok a Balatonnál: 7 hely és látnivaló, amit nem érdemes kihagyni májusban

Auer Lipót hegedűművész nevét nemcsak országszerte, de a világ számos pontján is ismerik. A művész gyerekkorát a veszprémi Thököly Imre utcában töltötte, ahol tavaly nyár végén megnyílt az előtte és munkássága előtt tisztelgő Auer-ház. A házban amellett, hogy művészek fogadására alkalmas lakóegységek kerültek kialakításra, bemutatóterem és hangszerkészítő műhely is fogadja a zene iránt érdeklődő látogatókat.

Hosszas készülődés után 2024 tavaszán megnyitott Tapolca varázslatos kávézója, a Rózy. A Tapolcai-patak mentén, a Malom-tó sétányon otthonra lelt kávézó karnyújtásnyi közelségbe hozza a vízközeli élményt, ahova pihenésképp, egy nagyobb séta után szívesen ül be az ember. A városközponthoz is közel lévő kávézóba egy csésze fekete, egy-egy remek desszert, de koktél társaságában is legalább annyira feltöltődhettek.

