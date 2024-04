35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. április 11-14.

Sokszínű hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, nyüzsgő vásárt, sétát, túrát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Budapest Ritmo // több helyszínen (2024. április 11-13.)

Kapcsolódjatok rá a világ zenéire idén is a Budapest Ritmóval! Engedjétek, hogy kézen fogjon az afro-francia chanson, olasz kalózok táncoltassanak vagy balkáni rezesek mutassák meg, amit még nem láttál április 11. és 13. között.

Facebook-esemény >>

Én, József Attila // Madách Színház (2024. április 11-20.)

József Attila születésének évfordulója alkalmából tűzi műsorra ezt az izgalmas irodalmi musicalt idén áprilisban a Madách Színház. Az egyik legnagyobb magyar költő életének sorsdöntő fordulatai kelnek életre a színpadon, többek között József Attila első és utolsó szerelme is megelevenedik a közönség előtt.

Facebook-esemény >>

Egy hangulatos kerthelyiség felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Cseresznyevirágzás a Budai Arborétumban (2024- április 12., 13.)

Áprilisban a japán cseresznyefa virágzása kerül főszerepbe, amelynek lenyűgöző látványában elmerülve megfeledkezhetünk a mindennapi gondjainkról. A Budai Arborétumban április 12-én és 13-án vezetett séták során ismerhetjük meg közelebbről az élénk rózsaszínű virágba borult fákat, a tarka tulipánokat, a kertet és annak történetét. Fontos tudnivaló, hogy a Budai Arborétumba a belépés ingyenes, a helyszíni vezetésre viszont jegyet kell váltanunk.

Facebook-események >>

Tereza terasz szezON nyitó (2024. április 12-14.)

Kinyílnak a napernyők, a helyére kerülnek a margaritás poharak és végre a szabad ég alatt terítenek meg kedvenc mexikói ételeiteknek-italaitoknak. Képzeld el magad köré Kuba, Kolumbia vagy Venezuela nyüzsgő utcáit, idézd fel a part menti éttermek hangulatát, a helyi ételeket és mindenekelőtt: a zenét. Április 12-én a Son Tres zenekar hozza el nektek ezt az életérzést a zöld oázis ölelésében. Szombaton pedig Dj Brook-kal bulizhattok a legjobb RnB, latin és hiphop slágerekre.

Facebook-esemény >>

Nagy Budapesti Halfesztivál // Magyar tudósok körútja (2024. április 12-14.)

Április 12-14. között a valaha volt legnagyobb budapesti halfesztivált rendezik meg a Magyar tudósok körútján. Habár a látogatókat zenés programok, vidámpark és kézműves vásár is várja, a főszerep természetesen az ételeké lesz. A gasztroudvarban jobbnál jobb fogásokat kóstolhatnak meg a halkedvelők.

Facebook-esemény >>

Budapest Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2024. április 13-14.)

Világháború előtti időből származó járművek, külföldi luxus- és sportautók, valamint interaktív programok csábítanak a Magyar Vasúttörténeti Parkba április 13-án és 14-én. A XIX. Budapest Oldtimer Show alatt sok más mellett fakerekű autók, veterán kerékpárok és pedálos kisautók kerülnek kiállításra.

Facebook-esemény >>

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2024. április 13., 14.)

Sok éve hagyomány az ELTE Füvészkertben az évente megrendezett Sakura ünnep, amely a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához és Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Idén április 13-án és 14-én ismét takarókra telepedve piknikezhetünk a Füvészkertben, a sakura fák virágzásában gyönyörködve. Ezen a két hétvégén további izgalmas, autentikus japán programokkal is készülnek a látogatóknak: lesz japán nyelvóra, zene, harcművészeti és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, ikebana kiállítás és workshop is.

Facebook-események >>

Bartók Tavasz // több helyszínen (egész héten)

Április 5. és 14. között ismét felpezsdül a kulturális élet Budapesten, hiszen kezdődik a negyedik Bartók Tavasz, amelynek tucatnyi helyszínén idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komolyzenétől a világzenén, a jazzen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig saját műfajukban kiemelkedő alkotók várják a látogatókat.

Programbontás >>

Tavaszi lampionvarázs // Fővárosi Állat és Növénykert (egész héten)

Április 21-ig minden nap 18:30-tól látványos lampionkompozíciók hoznak fényt az éjszakába az Állatkert területének cirkusztól jobbra eső, keleti részében. Az alkotások távoli vidékek kultúráját idézik meg, találni közöttük állatokat, növényeket és mitológiai alakokat megformázó fénylényeket is.

További részletek >>

Budapesti programok a Költészet Napján (2024. április 11.)

Azért a víz – Duna és társadalom a XIX. században

Április 11-én és 20-án az Evangélikus Országos Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös programján a Duna kerül főszerepbe. A városi séta során megtudhatjátok, hogyan határozta meg a XIX. század városlakójának életét a folyó, az árvizek hogyan hatottak a lakók életére, az alkotók szövegeire. A pesti utcákat járva számtalan visszaemlékezés, korabeli cikkek, tárgyi emlékek segítenek majd jobban elmerülni ebben az időszakban.

Tovább az eseményre >>

Költészet napi SPAN POETRY // Bem Mozi

A félévente jelentkező meghívásos slam poetry verseny most a Bem moziba látogat. A költészet napján várnek benneteket a Span Poetry 5. estjére, ahova Kovács Nóra Judit, a legutóbbi Span Poetry győztese hívta meg slammer és költő barátait, kedvenc előadóit, hogy együtt mondják el mindenkinek, mi az, amit nem mondhatnak el senkinek. A témát ugyanis Karinthy Frigyes Előszó című verse ihlette.

Facebook-esemény >>

Vigyázz, kész, sajt! // Jardinette

Április 11-én mennyei sajtok által inspirált menüvel várja vacsoravendégeit a Jardinette. Az eseményre a vendéglő séfje, Kisdaróczi Tamás, hat fogásból álló ételsort állít össze, amelyet természetesen kiváló borok egészítenek ki. Az alapanyagokat az ország két legjobb sajtmanufaktúrája biztosítja.

Facebook-esemény >>

Pest fölött az ég – Vagy sehol – Népszavalás // Gödör

Kiss Llaci – Barabás Béla duó, Kamondy Ágnes zenekara, és „népszavalás” a Gödör Klubban József Attila 119. születésnapján.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2024. április 12.)

Holt költők társasága // Bem Mozi

Peter Weir filmklasszikusa Robin Williams legendás alakításával a Bem Moziban.

Facebook-esemény >>

Éjszakai Túra // Péterhalmi-erdő

Izgalmas éjjeli túrára invitálnak benneteket, ahol zseblámpával fedezhetitek fel az erdő ismeretlen új arcát.

Facebook-esemény >>

Frenk – Várkert akusztik

Frenk a hazai zenei élet jelentős, de saját állítása szerint is meghatározhatatlan alakja. Zenéjében ötvöződik a pop, a funk, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon és a jazz. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, melankolikusak és vadak, sanzonosak és populárisak. A koncerten hallhatóak lesznek legújabb dalai és korábbi lemezein szereplő számai is, valamint David Bowie, Zappa és Elvis feldolgozások.

Facebook-esemény >>

Ingyenes programok várnak benneteket a Pesti Vigadóban:

Die Antwoord // Barba Negra Red Stage

A Die Antwoord hosszú szünetet tartott a világ körüli turnézásban, hogy ismét arra koncentrálhasson, amit a legjobban szeret: a zenére és a művészetre. Most azonban újra eljött az idő, hogy a Reanimation turné keretein belül a dél-afrikai duó a Barba Negra Red Stage-en koncertezzen április 12-én!

Jegyvásárlás >>

Perrin // Turbina

Egy hosszabb pihenés után Perrin megtöri a csendet és új műsorral tér vissza a Turbinába április 12-én. A koncert előtt ráadásul Papp Mukunda játszik szólóban, az este során még Gege is betoppan, a napot pedig egy amerikai sztár, Piqi Miqi zárja majd. Jegyek már kaphatók, groove-oljátok át az éjszakát!

Facebook-esemény >>

Besh o drom 25 éves jubileum a Dürerben

Huszonöt éve járják a világot, bizonyítva, hogy szükség van egy sehova sem maradéktalanul besorolható bandára. Nevük mára egyet jelent a fékevesztett ritmus és dallamkavalkáddal, virtuózitással kezelt hangszerekkel, garantáltan jókedvre derülő, táncra perdülő közönséggel.

Facebook-esemény >>

Korai Electric x Urban Vinyl // Gödör

Az immár 34 éves Korai Öröm tagjaiból álló formáció követi tradicióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellet a doromb, a khöömei difónikus ének ázsiai és egzotikus tájakra repít, melyet a szintetizátorok hangzása bővít kozmikussá és tesz még varázslatosabbá. Előttük és utánuk a Tilos Rádió egyik legszorgalmasabb műsorgazdáját hallgatjátok.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. április 13.)

Nagy-Szénás túra

Egy kb. 10 km-es ingynes túrára invitálnak titeket a pálferis szervezők, ahol bejárhatjátok a tanösvényt is.

Facebook-esemény >>

Szingli túra a Holdvilág-árokban

Ezen a túrán lehetőséged lesz személyesen találkozni másokkal, természetes környezetben, ahol a közös élmények és érdeklődési körök alapján könnyebben alakulhatnak ki az új kapcsolatok.

Facebook-esemény >>

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Áprilisban három alkalommal is megtelik az ELTE Lágymányosi Campus Gömb Aulája új otthonra, új gardróbra váró ruhákkal és kiegészítőkkel. A Gardrób Közösségi Vásáron április 6-án, 13-án és 27-én ezúttal is kiváló minőségű, a szezonnak és évszaknak megfelelő ruhák, cipők, táskák és ékszerek keresik majd új gazdáikat.

Facebook-esemény >>

Balkonada találkozó és növénycsere

A padokkal ellátott, gondozott, Nagyvárad téri metrómegálló melletti parkban kedvetekre cserélhetitek növényeiteket, leülhettek, cseveghettek, kinek mi tetszik.

Facebook-esemény >>

Bűnök és titkok Pest belvárosában

A Falanszter és Járdasziget blogok április 13-i sétája Pest belvárosának bűneiről és titkairól rántja le a leplet. A 14 órakor kezdődő programon ugyanis Budapest múltjának legmélye nyílik meg. Kétség sem fér hozzá, hogy a sétát követően más szemmel néztek majd a fővárosra, ha megtudjátok, hol lapultak egykor a titkosszolgálat rejtekhelyei, hol bújtak meg a neves írók szerelmi fészkei, és mely épületek őriznek sötétebbnél is sötétebb titkokat.

Tovább az eseményre >>

Beton.Hofi: Magyarország – Magyarország 0:0 // MVM Dome

Április 13-án az elmúlt évek meghatározó könnyűzenei előadója, Beton.Hofi robbantja fel az MVM Dome színpadát. Amire számíthatunk: egyedi hangzásvilág, (ön)reflektív dalszövegek és hipnotikus színpadi jelenlét. A nagykoncert a Magyarország-Magyarország 0:0 (A meccs előre el van döntve) címet kapta.

Jegyvásárlás >>

Ricsimicsinájjunk Hidegrázós Űrutazós Vákumpogó

Az Apertúra társulat következő tematikus buliján nem feledkeznek meg arról, hogy április 12-én indult útjára a Gagarint szállító járgány, ezáltal bevésve az űrhajózás világnapját a naptárakba. Ennek mentén várhatóak jelmezek, díszek, talán még dalok is.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. április 14.)

ReMarket közösségi BOLHAPIAC // Industrial Lamp

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Facebook-esemény >>

Kipakoló a Fény utcai piacon

Ha éppenséggel április 14-én a Fény utcai piac esik útba, ne menjetek máshova, hiszen ismét a kerületi kipakolók veszi aznap birtokukba. 9 és 18 óra között ezúttal is gazdát cserélhetnek a mások által megunt, de még kiválóan használható játékok, könyvek, konyhai eszközök éppúgy, mint műszaki cikkek, akárcsak múltidéző portékák és kincsek.

Facebook-esemény >>

További piaci élmények Budapesten:

Bolhapiac // Tündér-kert, Soroksár

Április második vasárnapján érdemes lesz Soroksár felé venni az irányt, hiszen a Tündér-kert ezen a napon ismét bolhapiacnak ad otthont. A jó időnek köszönhetően a portékák között ezúttal már nemcsak beltéren és a teraszon, de kültéren is válogathattok majd 9 és 12 óra között.

Facebook-esemény >>

Török idők a Rózsadombon

Ha mindig is furdalt benneteket a kíváncsiság, ki volt valójában Gül baba, és milyen szerepet töltött be a törökök és a magyarok életében, úgy ez a program nektek szól! Április 14-én, a Sétaműhely sétáján Budapest legromantikusabb helyszínei, zegzugos utcái és titkos parkjai fedik fel titkaikat és mesélnek a török időkről. Kiderül majd, mi legenda és mi igazság, török teázási és kávézási szokásokkal ismerkedhettek meg, miközben gyönyörködtök a főváros egyik legszebb panorámájában.

További részletek >>

WAMP Design Vásár // Néprajzi Múzeum

Április 14-én a Néprajzi Múzeum 2. emeletére költözik átmenetileg Magyarország egyik legnagyobb designvására, a WAMP. Az egynapos kitelepülésen ismét találkozhattok és beszélgethettek hazai alkotókkal, akik a fenntarthatóság elvét figyelembe véve készítik el minőségi, trendi, egyedi kreációikat.

Facebook-esemény >>

iamyank zongoraest a Három Hollóban

Április 14-én harmadszor is visszatér iamyank zongoraestje a Három Hollóba! Ezen a különleges vasárnap estén megbizonyosodhatunk róla, hogy a művészi önkifejezésnek nincsenek eszközhasználathoz kötött korlátai. Középpontban egy szál zongora és a népszerű zenész, zeneszerző, iamyank.

Facebook-esemény >>

A hatodik kerületből Hollywoodba // Eötvös10

A háromszoros Oscar-díjas zeneszerző, Rózsa Miklós tiszteletére emlékestet rendez az Eötvös10 Roby Lakatos és Christian M. Vozar közreműködésével. Az április 14-i koncerten a filmzenekirály legismertebb dalait hallgathatják meg az érdeklődők hegedűn és zongorán.

Facebook-esemény >>