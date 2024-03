35+ kihagyhatatlan program Budapesten a március 15-i hosszú hétvégén

Mivel március 15-e péntekre esik 2024-ben, így egy hosszú hétvégénk lesz ünnepelni, kikapcsolódni. Találtunk nektek több tucat programot, ahol tartalmasan szórakozhattok ezeken a napokon.

Többnapos programok a március 15-i hosszú hétvégén Budapesten

Fénydóm – Fényművészet a Biodómban (vasárnapig)

A Biodóm egy igazán különleges fényművészeti eseménynek ad otthont március 1. és 17. között. Ez lesz az első alkalom, amikor a Biodóm belső terei a nagyközönség számára is bejárhatóak lesznek. Az INOTA fesztivál kurátorai a teret hazai és nemzetközi művészek helyspecifikus installációival és vetítéseivel gondolják újra. A 1,5-2 órás látogatói élmény során a vendégek immerzív élményben részesülnek a jellegzetes terekben, ahol kortárs médiaművészek által alkotott tartalmakkal találkoznak.

Nézzetek be velünk a varázslatos Fénydómba:

Nemzetközi Tervezőgrafikai Biennálé (csütörtöktől)

Az először 1987-ben megrendezett, nagy múltú Tervezőgrafikai Biennálé idei helyszíne a Magyar Képzőművészeti Egyetem impozáns Andrássy úti épülete lesz, ahol az elmúlt két év kiemelkedő tervezőgrafikai műveit, valamint többek között plakátokat, kiadványokat, illusztrációkat és emblémákat vehetünk szemügyre. A kéthetes eseményen (március 14-29.) a hazai alkotások mellett a látogatók megismerkedhetnek a legjelentősebb külföldi művészek remekeivel.

További tavaszi kiállítások Budapesten:

Tereza terasznyitó hétvége x Tex-Mex város (péntek-vasárnap)

A jó idő érkeztével március közepén megnyitja teraszának kapuit a Tereza, ahol ismét a szabad ég alatt, borostyánok zöld ölelésében hódolhattok kedvenc ételeiteknek és italaitoknak, barátaitok vagy családotok társaságában! Március 15-16-17-én (kedvező időjárás esetén) terasznyitó hétvégéjük keretében élő zenével, izgalmas Tex-Mex fogásokkal és kedvenc margaritáitokkal várnak benneteket!

Margitszigeti Kisállatkert (2024. március 15-től)

A Margitszigeten sétálgatva érdemes az itt található Kisállatkert felé vennünk az irányt, amely már az 1950-es évek óta létezik, 2002 óta pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert fennhatósága alá tartozik. A kerítéssel elkerített terület egyik felén dámvadak és mezei nyulak, míg a másik felén vízimadarak és díszes madárfajok kaptak helyet, míg a kert belseje pónilovak lakóhelye. Az itt kialakított sétányon díjmentesen körbesétálhatunk nyitvatartási időben, a hét minden napján, 10 és 18 óra között.

További pénztárcabarát programok Budapesten:

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party // MVM Dome (szombat-vasárnap)

A Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party márciusban megérkezik Budapestre. Az MVM Domeban a rajongók minden korosztályból átélhetik az izgalmakat, amikor kedvenc Hot Wheels Monster járgányuknak szurkolnak a sötétben! Az előadásokon emellett fényparty, látványos lézershow és ajándék játékok is szerephez jutnak. Ez az egyedülálló show 2024. március 16-án és 17-én csak 3 előadás erejéig lesz látható.

Bach Mindenkinek Fesztivál (szombattól)

A Bach Mindenkinek Fesztivál idén 10. alkalommal kerül megrendezésre 2024. március 16-i kezdettel. A ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komolyzenei programsorozat az 1685. március 21-én született géniusz, Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence több mint 150 településén többszáz eseménnyel és tízezres nagyságrendű várható látogatószámmal, ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során.

Japán cseresznyefa-virágzás a Millenárison (egész héten)

Március közepétől egészen április közepéig újra virágba borul a cseresznyefa liget a Millenárison.

Budapesti programok szerdán (2024. március 13.)

Horváth János Antal: Becsapódás // Klebersberg Kúria



A Loupe Színházi Társulás előadása. A színészek improvizációi alapján és ellenére írta: Horváth János Antal. Két házaspár együtt ebédel, ahogy az utóbbi tíz évben minden második héten. A lányok testvérek. Sokéves hagyomány ez, ami a hosszúra nyúlásával nemcsak természetessé, de terhessé is vált, mégsem hagyják el. Ez az alkalom viszont valamiért másnak ígérkezik. Ma van valami a levegőben. Egy amúgy is pattanásig feszült ország levegőjében. A színészek: Földes Eszter, Lengyel Tamás, Molnár Áron és Ullmann Mónika.

Csütörtöki programok Budapesten (2024. március 14.)

Dalköltők – Kortárs Dalköltők Legnagyobbjai // Várkert Bazár

Új koncertsorozat indul március 14-én a Várkert Bazárban, amely a dalköltészet műfaját hivatott népszerűsíteni. A Dalköltők keretében Kollár-Klemencz László kamarazenekarával és a kortárs dalköltészet legnagyobb alakjaival lép színpadra. Többek között csatlakozik hozzá Grecsó Krisztián és Másik János.

EtnoRom táncház a Pótkulcsban

A Csengery utca télen-nyáron különleges helyszíne, a Pótkulcs március 14-én táncházzá változik. A 20 órától kezdődő táncház alkalmával a 2005-ben alakult és a világ számos pontján már bemutatkozott EtnoRom muzsikál és húzza majd a talpalávalót.

FRENK – Kilövés lemezbe(le)mutató koncert vol.2. // Turbina

Frenk Kilövés című, nyolcadik lemeze nem rég jelent meg. Ezúttal a mindig kísérletező művész elektronikus zenei köntösbe öltöztetve prezentálja legújabb dalait. Ezen a koncerten a zenekar a régi dalok mellett már több új dalt is előad a legújabb lemezről. Rock’n’roll a budapesti éjszakában.

Message To Hendrix koncert a Muzikumban

Feszes tempók, harapós gitár-riffek és magas fokon izzó energia az első daltól az utolsóig, mindez átitatva Jimi Hendrix szellemével.

Március 15-i programok Budapesten 2024-ben

Március 15: Ünnepi programok a PIM-ben

A kisebbeket múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, játékokkal és nyomdagéppel várjuk. A felnőttek tematikus tárlatvezetések során tekinthetnek meg egyszerre több kiállítást is, bejárhatják a környék forradalmi helyszíneit és izgalmas szakmai beszélgetésen vehetnek részt. Igazi különlegesség lesz a Jókai novellaciklusából készült felolvasószínházi előadás, amelyben Dömötör András színész és rendező a „Csataképek a magyar szabadságharcból” című kötet szövegeit állítja színpadra.

Márciusi történetek. Időutazás Petőfi korába – városi séta



A márciusi forradalomról mind sokat tanultunk az iskolában. De vajon milyen volt a város akkoriban? Milyenek voltak az utcák, a terek és a házak, ahol az emberek a mindennapi életüket élték? Hova jártak ebédelni a fiatalok és mi lehetett a választék egy étteremben egyáltalán? Mi maradt meg a hősi korból napjainkra? Építészeti és kultúrtörténeti séta, a szabadságharctól a kiegyezésig.

Március 15-i séta Pesten – Zsidóság és forradalom

Milyen szerepet játszottak a zsidók az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban? Tartsatok Csorba László történésszel, és mindenre fény derül! A sétát versekkel kíséri Galkó Balázs színművész.

Ha inkább elmenekülnétek Budapestről március 15-én:

Bella Levente akusztikus koncert // Budapest Garden

Ingyenes és egyben egy remek akusztikus koncerttel nyitja meg tavaszi szezonját a Budapest Garden. Március 15-én 19 és 21 óra között Bella Levente garantálja majd a dallamos hangulatot, melyet borgácsozás előz meg. Ha bográcsozni épp nincs kedvetek, a finom falatokról az Őrház bisztró ínycsiklandó burgerei gondoskodnak majd.

Ági és Fiúk – Díjmegosztó // Gödör Klub

Március idusán a Gödör Klubban teljesedik ki az Ági és fiúk Díjmegosztó-turné. Régi és új Ági és Fiúk dalok, Kontroll Csoport műsor kistaOmás laOcival, élő bejelentkezésben ef Zámbó Öcsikével, plusz meglepetésvendégek feltűnésére is számíthattok. És akkor még magáról, a díjmegosztóról nem is beszéltünk.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. március 16.)

Kacatos garázsvásár és bolhapiac // Dunakeszi

Március 16-án megnyitja idei szezonját a Dunakeszi Kispiac kacatos bolhapiaca. Dunakeszin, a repülőtéri piactér ezen a márciusi napon vásározók és kincskeresők zajától lesz hangos, ahol új lehetőséget és új esélyt kaphatnak a már megunt kincsek és kacatok, játékok, lakberendezési tárgyak, könyvek, cipők, régiségek és még sok-sok évig használható lim-lomok.

Ruhafogás Közösségi Ruhavásár

A fenntarthatóság jegyében életre hívott használtruha-vásárt rendeznek március 16-án a XI. kerületi TEMI Művelődési Házban. Ha tavaszra felfrissítenétek kicsit a gardróbotokat, ezen az alkalmon kedvező áron tehetitek majd meg, miközben egyedi darabok, vintage ékszerek és stílusos ruhák között válogattok.

Kraft Design Vásár // Szimpla Kert

Fedezzétek fel a kreativitást és egyedi alkotásokat a Kraft Design Vásáron! Ez az esemény egy fantasztikus lehetőség arra, hogy találkozzunk tehetséges helyi alkotókkal, akik kézzel készített termékeikkel és kifinomult designjaikkal inspirálják a látogatókat.

Csipke és csokoládé – Asszonysorsok a Budai Várban

Márciusi hétvégék alkalmával érdemes felkapaszkodni a Budai Várba, ahol a Budai Várséták programján a budavári nők kerülnek főszerepbe. A 2 órát felölelő vezetett séta bátrabbnál bátrabb nők történeteiből szemezget majd, akár az elithez tartozott, akár a várba született, akár nem. A sétán egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan, többek között az sem, milyen titkos süteményrecepttel kedveskednek majd a programon résztvevőknek.

Bátor nők Budapesten – A tudomány úttörői a Tisztviselőtelepen

Egy közel 50 évet felölelő időutazában lehet részetek Bálint Lilla vezetett sétáján. A főváros sem nélkülözte ugyanis a bátor, elhivatott nőket, akik minden akadály ellenére is tudtak érvényesülni és létrehozni, alkotni valami újat az utókornak. Ezen a programon a Tisztviselőtelep félelmet nem ismerő hölgyei és történetei kerülnek főszerepbe, élén Hugonnai Vilmával, Dienes Valériával és a környék más legendás nőalakjaival.

Apertúra – Ricsimicsinájjunk támogatói akusztikus koncert

Ismét akusztikus koncertet az Apertúra társulat bandája, a Ricsimicsinájjunk. Ráadásul ezúttal, egyszeri alkalommal az Apertúra Bázison. Megint raknak tüzet, lesz egy kis étel-ital meg sok régi és új dal. Nem titkolt céljuk, hogy fűtőtestekre gyűjtsön a csapat.

BZ50 | Wall Of Sleep | At Night I Fly | Wendigo // Barba Negra

Bátky Zoltán születésnapi koncertje március 16-án a Barba Negrában.

Vasárnapi programok a fővárosban és környékén (2024. március 17.)

Budai pecabörze a Fény utcai piacon

Fővárosi horgászok Mekkájává változik március 17-én a Fény utcai piac. A Budai pecabörzén nemcsak kulisszatitkokat tudhattok meg arról, mi a titka a sikeres fogásnak, de egyúttal még a szezon előtt felfrissíthetitek pecacuccaitokat és beszerezhettek melléjük igazi pecás kincseket, csodacsalikat és további különleges kiegészítőket.

Medveébresztő a Medveotthonban, Veresegyház

Március 17-én egész napos extra programokkal készülnek a veresegyházi Medveotthonban azoknak, akik aznap egy igazán élménydús és mókás szabadtéri programot keresnek a család aprajának-nagyjának. A program során állati sétán, látványetetésen és nagyragadozók bemutatóján vehetünk részt ingyenesen!

Barlangok hónapja: Pál-völgyi-barlang extra szakvezetéses túra

A barlangok hónapja keretében a legismertebb és a ritkán látogatható, védett földalatti kirándulóhelyeket csodálhatjuk meg kedvezményesen idén márciusban. Ehhez csatlakozott a Pál-völgyi-barlang is, ahol szakvezetéses túrákon vehetünk részt március 17-én, 23-án és 30-án. A már szinte hagyománnyá vált Barlangoljunk! programsorozat idén is hazánk különleges barlangjainak népszerűsítését tűzte ki céljául.

Makers’ Market

Március 17-én nagy szeretettel várnak mindenkit soron következő Makers’ Market vásárra a Marczibányi Téri Művelődési Központban negyven hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával! A Makers’ Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzunk. A vásár kutyabarát!

Merch fesztivál // Turbina

Március 17-én különösen érdemes lesz a Turbina Kulturális Központba ellátogatni, ahol egész napos merchfesztivállal várják a rajongókat. A kisteremtől a nagytermen, bisztrón, nappalin és kerten át a kiállítótérig minden zeg-zug jól ismert zenekarok, fesztiválok és klubok mercheiben dúskál majd. Az idei és korábbi mercheket felvonultató vásár akusztikus koncertekkel, DJ szettekkel és workshopokkal lesz teljes.

Terézvárosi Lom-mentő bolhapiac

Március 17-én visszatér Terézváros közönségkedvenc programja, így újra belevethetitek magatokat a kincsek felfedezésébe 9 órától 14 óráig a Hunyadi téren!

Szent Patrik napja a Szabadság téren

2024. március 17-én a világszerte népszerű ír ünnep Budapest költözik és egy emlékezetes parádéra számíthatunk a főváros szívében. Érdemes lesz ellátogatni a Szabadság térre, hiszen a nyüzsgő város az ír kultúra központjává válik majd. Pezsgő zene, tánc, a kicsik számára arcfestés, felvonulások, miközben poharunkat emeljük Szent Patrik-nap szellemére a hagyományos ír italok széles választékával. A budapesti pubok és bárok az ír whiskyk, stoutok és sörök lenyűgöző választékával várják a vendégeket.

The Rose: Dawn To Dusk // Papp László Sportaréna

Ne maradjatok le a koreai indie rock banda, a The Rose fantasztikus Dawn To Dusk turnéjáról, ami 2024. március 17-én a Budapest Arénában is látható lesz!

