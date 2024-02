5 varázslatos kirándulóhely Budapest környékén, ami tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető

Környezettudatos válogatásunkban olyan Budapest környékén található kirándulóhelyeket gyűjtöttünk egy csokorba, amelyekért nem szükséges autóba ülnötök, hiszen tömegközlekedéssel is könnyedén elérhetőek.

Csíki-hegyek, Budaörs

Budapesttől egy karnyújtásnyira kellemes budaörsi barangolásra számíthatunk a Csíki-hegyek vonulatainak köszönhetően. A Budai-hegységhez kapcsolódó Csíki-hegyek lankái már önmagukban is lenyűgözőek, a 300 méter magasság fölé törő, itt-ott kopár, mégis lenyűgöző vidék mind ebből adódóan, mind a kilátás miatt kedvelt kirándulóhely. Az egy fő-, illetve egy mellékvonulatból álló Csíki-hegyek fővonulatához tartozik a mediterrán Huszonnégyökrös-hegy, a Ló-hegy, a kaptatósabb Szekrényes-hegy és a lélegzetelállító panorámás Farkas-hegy is. A fővonulat tagjainak vadregényes térsége egykor a magyar filmgyártás kedvelt szabadtéri helyszíne volt, mára pedig a túrázók és a természetben kikapcsolódni vágyók számára ideális célpont.

Megközelítés: Kelenföld vasútállomástól több autóbusz (88, 88A, 188E) is közlekedik a Csiki Csárda megállóig

Sisakvirág tanösvény, Nagykovácsi

Budakeszi Hidegvölgyi pihenőjétől indul a Budai-hegység legmagasabb pontjára vezető Sisakvirág tanösvény. A 8 állomásos, fekete fenyvesek között kanyargó, mediterrán hangulatú ösvényen felfelé kapaszkodva messziről felsejlik a fehéren csipkézett Tarnai-pihenő tisztása. A pihenőhöz közeledve páratlan panoráma tárul elénk: a Budakeszi-medence, a Kis-Kopasz, a Széchenyi-hegy és a Budaörsi-kopárok sziluettje tárul elénk. Utunk folytatásaként tovább menetelünk a csak nevében kopár Nagy-Kopasz tetejére, hiszen a ligetes fák ölelésében szinte alig észrevehető a pocakos Csergezán Pál-kilátó, 100 lépcsőjét leküzdve viszont káprázatos kilátásban lehet részünk. A kilátó mellett padok és tűzrakóhelyek biztosítanak pihenési lehetőséget, kora tavasszal a szemfülesek pedig az avarban kikandikáló hóvirágok sokaságára is felfigyelhetnek.

Megközelítés: a Széll Kálmán tér és Zsámbék között közlekedő 794-es és 795-ös elővárosi autóbusszal a Budakeszi, Hidegvölgyi pihenő megállóig

Budakeszi Erdészeti Arborétum

Szintén Budakeszi Hidegvölgyi pihenőjéig kell utaznunk, ha a város zajától távoli, nyugalomszigetként szolgáló Budakeszi Erdészeti Arborétumot szeretnénk felkeresni. A növénygyűjtemény hamarosan felébred téli álmából, és március 1-től ismét várja azokat, akik egy kellemes séta keretében merülnének el a természet szépségében. A Budai Tájvédelmi Körzet déli határában elterülő arborétum széles növény- és állatvilága miatt igazán izgalmas úti cél a család minden tagjának. Kora tavasszal a hóvirág- és krókuszmezők vonzanak bennünket a szabad levegőre, a kisebbeket játszótér, madárház és állatsimogató csábítja a természet tanulmányozására, illetve szerencsére a kutyusokat sem kell a négy fal között hagyni a parkba induláskor.

Megközelítés: A Széna térről induló 794-es és 795-ös buszjárattal, amelyről a Budakeszi, Hidegvölgyi pihenő megállónál kell leszállni. Szemben 5 perc sétával elérhető az arborétum főbejárata.

Szent László tanösvény, Mogyoród

A Mogyoródi-patak forrásvidéke mellől indul a 8 állomásos Szent László tanösvény, amelynek több megállója is a hajdani királyunk előtt tiszteleg. Az útvonal tematikája elsősorban a környezettudatos gondolkodásra nevelést célozza meg látnivalóival, emellett pedig a környék számos természeti értékét, védett növény- és állatvilágát is megismerhetjük. Sétánk során érintjük Mogyoród főbb kulturális és természeti látnivalóit, kipróbálhatunk különböző erdei fajátékokat, valamint egy mezítlábas ösvényen is végigsétálhatunk. Végezetül a város fölé magasodó Somlyó-hegy tetején található, jellegzetes Makovecz-jegyeket viselő, 2023-ban az Év kilátója díjat elnyerő Szent László-kilátóból élvezhetjük a lenyűgöző panorámát.

Megközelítés: Újpest-központtól 321-es busszal Mogyoród Fő teréig

Spartacus-ösvény, Visegrád

A Visegrádi-hegység oldalában kanyarog a térség egyik legszebb tanösvénye, a Spartacus-ösvény, amely alig néhány éve vált legális turistaútvonallá, a túrázók nagy örömére. Különleges nevét a 60-as években még aktív Helyi Ipari Szövetkezetek Spartacus Turista Egyesületéről kapta. A Pilisszentlászló és Visegrád között vezető, körülbelül 5 kilométeres szakasz könnyű gyalogtúrának számít, tiszta, jól látható jelzésekkel ellátott, és csodálatos panorámát nyújt a kirándulóknak. Az ösvény az Apát-kúti-patak völgyében ér véget, a Bertényi Miklós Füvészkertben. Itt érdemes megpihenni és enni egy finomat a közelben található Ördögmalom Erdei Étteremben.

Megközelítés: Újpest-városkaputól a 880-as autóbusszal Szentendre autóbuszállomásig, a 870-es buszra átszállás után Pilisszentlászló, községháza megállóig kell utazni, ahol kezdődik is a túraútvonal.

A főváros határán belül is akad különleges kültéri programlehetőség: