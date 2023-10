Lenyűgöző panoráma és otthonos szálláshely – Megvan az Év Kilátója és az Év Turistaháza 2023-ban!

Kihirdették az Év Kilátója és az Év Turistaháza cím idei nyerteseit! Ismerjétek meg a mogyoródi Szent László-kilátót és a regéci Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ erdei szálláshelyeit, melyek kihagyhatatlan úti célok a következő természetjárás alkalmával.

Idén immáron negyedik alkalommal hirdette meg az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az Év Kilátója és az Év Turistaháza versenyt, amely során az ország legizgalmasabb kilátójáról és legkényelmesebb turistaházáról szavazhatott a természetkedvelő közönség. A Facebookon zajló versenyen összesen 10 kilátóból és 10 turistaházból választhatták ki a kedvencüket a szavazók.

A népszerű szavazáson első körben téves eredmény született, mivel a véghajrában 300, álprofilról érkező szavazatot adtak le a zselici Kardosfai-kilátóra, ami így meg is nyerte a versenyt. Nem sokkal később a végeredményt módosították, hiszen a szabálytalan szavazatokat levonva egy másik kilátótorony, a mogyoródi Szent László-kilátó került ki győztesen. Makovecz Imre panorámaépítménye mellett a Zemplén mélyén megbúvó Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ viselheti egy éven keresztül a megtisztelő címet.

Ismerjétek meg közelebbről az Év Kilátóját és az Év Turistaházát „A világ legjobb helyei Magyarországon” c. videósorozat legújabb adásából:

Az Év Kilátója 2023

Szent László-kilátó, Mogyoród

A Mogyoród fölé magasodó Somlyó-hegy tetején bukkanhattok a felújított Szent László-kilátóra, melynek fehérre meszelt falairól, jellegzetes kupolájáról és „szárnyas” fazsindelyeiről már gyaníthatjátok is a tervező kilétét: Makovecz Imre egy közösségi összefogás részeként, térítésmentesen álmodta meg a mogyoródi kilátótornyot az 1990-es években.

A hegytetőre több útvonalon keresztül is feljuthattok, a parkolóból például csak egy rövid, meredek, murvás úton kell felkapaszkodnotok a kilátóhoz. A szépen gondozott építmény körül padokat, kukákat, biciklitárolót és tűzrakóhelyeket is találtok, így akár piknikezni is lehet a területen. A jellegzetes külsejű kilátó alsó szintjén egy kápolna fogadja a kirándulókat, ahol megcsodálhatjátok Sebestyén Zoltán helyi fafaragó Szent László királyt formázó szobrát.

Az Év Turistaháza 2023

Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (RÖNK), Regéc

Mindössze néhány évvel ezelőtt készült el az erdő mélyén található Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ, amely egyszerre bakancsos szálláshely és erdei iskola a Zemplén szívében. A 34 fő elszállásolására alkalmas épületkomplexum házai építészetileg egy hagyományos zempléni falura emlékeztetnek, és a területen kútház, harangláb, játszótér, illetve egy fedett pihenőhely is helyet kapott.

Az Év Turistaháza címet büszkén viselő szálláshely tökéletes választás, ha szívesen eltöltenétek néhány napot a természetben kirándulással, esténként pedig semmihez sem fogható csendben hajtanátok álomra a fejeteket. A közelben nem csupán gyalogos túraútvonalak, hanem vízi- és kerékpáros utak is kalandra csábítanak! Sőt, a szálláshelytől nem messze a Pálházi Állami Erdei Vasút is megáll, így akár a hangulatos, erdei vonatozás élményét is megtapasztalhatjátok.

Még több izgalmas kirándulós tartalomért kövessétek az Aktív Magyarország Facebook-oldalát >>

A kirándulások alkalmával igazán különleges élményekkel várnak a vidéki nyitott porták: