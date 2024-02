30+ tavaszváró hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. február 29. – március 3.

Március első hétvégéjének programjai közt találtok filmfesztivált, koncertet, nyüzsgő vásárt és családi programokat is, de csemegézhettek bőven a télűző és tavaszváró programok széles kínálatából is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Frankofón Filmnapok (szerdától)

Idén február 28. és március 10. között tartják a 14. Frankofón Filmnapokat, ahol a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben és a Turbinában 24 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Több közülük a világ legnagyobb fesztiváljain bizonyított már.

Art and Antique Budapest (csütörtök-vasárnap)

Február 29. és március 3. között, a Bálnában nyitja meg kapuit Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs képzőművészeti vására, az Art and Antique Budapest. Az eseményen festményeket, szobrokat, ékszereket, bútorokat és antik könyveket tekinthetnek és vásárolhatnak meg az érdeklődők.

Kalandozzatok különleges kertvárosi kerületekben:

Konyhakiállítás (péntek-vasárnap)

A tematikus konyhai nagykiállításon 8000 négyzetméteren, több mint 100 kiállítóval minden eszközt a kezetekbe adnak, hogy magabiztosan vághassatok bele a konyhai kalandozásokba. A piac meghatározó konyhagép és konyhabútor márkáinak újdonságait egy helyen térképezhetitek fel, miközben szakértői segítséget és praktikus tanácsokat kaphattok.

Csütörtöki programok a fővárosban (2024. február 29.)

MEGMIHÁLYLOTTAK, avagy fű voltam mostan sár vagyok // OSZIP, Apertúra

Négy felvonás. Négy színész. Csipetnyi Csehov. Sok saját szellemes szöveg.

Petra and the Paper Hearts // KAZI

Repüljetek vissza az időben a füstös bárok és titkos speakeasyk világába, ahol egy finom ital mellett szólt az autentikus blues és rhythm and blues.

V. Szabad Szülinap x Cyborg Templar // Szabad Bisztró

5 éves a Szabad Bisztró, Budapest első vegán gasztrokocsmája. Ünnepeljetek együtt velük és Cyborg Templarral!

Budapesti programok péntekre (2024. március 1.)

Gluténmentes Palacsinta Nap a Szederindában

Az édes mellett finomabbnál finomabb sós palacsinták is várnak rátok a Szederinda étteremben gluténmentes változatban.

NOSH nyitóbuli

Péntek délután 17 órától Budapest legújabb specialty kávézójában féláron ízlelhettek egyedi kávékat, koktélokat és különleges ételeket.

Divat&Város Történetek 1. Csinosan és jól öltözötten – a pesti nő a 20. század második felében

„Este fess a pesti nő” – hangzik el az ismert sanzonban. Valuch Tibor történész tárlatvezetése során azt próbálja megmutatni, hogyan és miként volt fess, csinos, divatos és jól öltözött a pesti nő a második világháború után, az államszocializmusban és a rendszerváltást követő években.

Múltidéző programok a műfaj szerelmeseinek:

FILM/ZENE sorozat: Meseautó // Uránia Nemzeti Filmszínház

Az Uránia idén tavasszal filmzenei kalandozásra hívja nézőit. A február végén induló és április végéig, a Magyar Film Napjáig tartó programban a vetítések mellett közönségtalálkozók és élő zenei programok hívják fel a figyelmet a filmek láthatatlan, de nagyon is fontos hangi-zenei dimenziójára. A sorozat következő vetítése a Meseautó. Vendég: Bőhm Dániel hangmérnök, aki a hangrestaurálás/hangmanipulálás mesterséges intelligencia adta lehetőségeiről beszél majd.

The GetNos (Rolling Stones tribute) – Voodoo Lounge 30 party // BackStage Pub

A Világ Legjobb Rock & Roll zenekarának legújabb, egyúttal legrégebbi budapesti reinkarnációja ezúttal a Voodoo Lounge album kiadásának 30. évfordulója tiszteletére celebrálja műsorát.

Harakiri Quartel bemutatja – tavaszi áldozat // Gödör

Késett busójárás, tavaszüdvözlés, télbúcsúztatás, önfeláldozás a zene oltárán. Idézzétek meg együtt a tavasz termékeny meleg szellemeit és áldozatként dobjátok a Gödörbe a tél alatt bennragadt érzéseket. A Harakiri Quartel tagjai 2023 tavasszal találkoztak a Központ pincéjében, hogy együtt improvizáljanak. Azóta nyáron wedding funk bandává avanzsáltak néhány koncert erejéig.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. március 2.)

Túra a Spartacus-ösvényen

A Visegrádi-hegység egyik ékköve a Spartacus-ösvény, a mögötte húzódó Apát-kúti-patak völgye és az Ördögmalom-vízesés. Mindhárom helyszín érinteni fogjátok utatok során, így nem lesz hiány az ikonikus panorámában, ahogy a varázslatos erdei környezetben sem.

Facebook-esemény >>

Tulipánvásár a Czakó Piaczon

Most hétvégén a Czakó Piaczon a rengeteg jó termelő mellett Grajnai the Florist elhozza nektek több száz szálból kötött, gyönyörű és tartós tulipáncsokrait szeretet makói termelőjétől, hogy a ti otthonotokban is sokáig díszeleghessen.

Szalóki Ági babakoncertje a Mamintiben

Március 2-án, szombaton a II. kerület egyik legkedvesebb könyveskuckójában Szalóki Ági és zenésztársai adnak koncertet a legkisebbeknek. A programra, melyre 3 éves korig várják a gyermekeket, mondókákkal, versekkel, játékokkal, dalokkal és megannyi szeretettel készülnek mind az előadók, mind pedig a koncertnek otthont adó, családias és bababarát helyszín, a Maminti.

További családi programok Budapesten:

Nyílt nap a Kisdiófa Közösségi Kertben

A nyílt napon megismerhetitek a Kisdiófa Közösségi Kertet, a működését, történetét, a benne munkálkodó embereket, növényeket, a belváros közepén megbújó csodás zöld oázist.

ELTE Filmnap 2024

Egész napos filmmaraton, melynek tematikája: animációs filmek a nagyvilágból. Idén ismét vetítésre kerülnek hallgatók által készített filmek is.

MESTERMŰVEK – MÁSKÉPPEN / A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye a Zeneakadémián

A MÁV Szimfonikus Zenekar következő, 2024. március 2-i hangversenyének karmestere az itthon és külföldön egyaránt elismert operakarmester, Dénes István, akinek vezényletével két emblematikus művet is hallhat a közönség. A program másik különlegessége, hogy Dohnányi Ernő Hangversenydarab gordonkára és zenekarra című művének szólistája a David Popper IX. Nemzetközi Csellóverseny nagydíjasa, a Dél-Koreában született Park Sang Hyeok, aki jelenleg Liechtenstein Zeneakadémáján tanul. A nem mindennapi hangverseny során a karmester vezényletével elsőként saját szerzeménye, a MÁV START S.O.S hangzik el, emellett pedig Dohnányi Ernő, David Popper és Liszt Ferenc művei szerepelnek, kicsit másképp.

Bartók X Electric

Van átjárás a műfajok közt? Beszédbe elegyedhet egymással Bach hegedűversenye és Pál István Szalonna kalotaszegi tánca? Mit mondhat Mozartról egy jazz-zongorista? Bartók találkozik a népdallal és a looperrel – ez csak egy vicc kezdete? Mennyire szabad a zene, mennyire szabad a zenész és Ön, kedves közönség? Szabad a játék? Nem kell, aggódni, jó móka lesz. Semmi komoly.

Újzenekar // Lumen

Az Újzenekar a 80-as, 90-es évek dalközpontú, alternatív rockzenei hagyományait viszi tovább teljesen egyedi hangján. Poétikus tánczene ez, ahol szó esik minden fontos dologról, ami az életben adódhat: a pálpápatéri ingatlanhelyzetről, a melotonin jótékony hatásairól, az 5G-ről, a háttérhatalom ármánykodásairól, Luciferről és sok minden egyébről.

The Acoustic Manual Techno Party // Gólya

Egy különleges techno buli, ahol a DJ-ket jazz zenészek helyettesítik.

Vasárnapi események az egész családnak (2024. március 3.)

Budaörsi-kopárok túra

Ezen a túrán a Budaörs fölötti sziklás területet látogathatjátok meg. Ma már a különleges növény- és állatvilága miatt, szigorúan védett területen jártok majd. Azonban sok minden történt a környéken a védetté nyilvánítás előtt. Megnézhettek egy piktortéglaüreget, a Farkas-hegyen felkereshetitek a Vitorlázórepülő-emlékmű hűlt helyét és a Sorrento-sziklákat is.

Ha egyénileg kirándulnátok, barangoljátok be a főváros környékének elragadó helyszíneit:

Kiscelli to go: Amerikai útról a Mexikói útra – Lajta Béla 150 – séta

A sétán Csáki Tamás muzeológussal két olyan középületet látogathattok meg, amit Lajta Béla terveztett: az Amerikai úton az egykori Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza és menedékháza, ma az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet épületét, majd a Mexikói úton az egykori Zsidó Vakok Intézete, ma Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium épületét.

Szobanövényvárár a Lumenben

Egy napra a Rákóczi téri Pilea Projekt újra a Lumenbe költözik, ahol igazi dzsungelhangulat várja a résztvevőket március 3-án, vasárnap 12-18 óráig.

Kölyök Turbina – Virágtündérek

A Turbina Tündérbirodalmában többek közz tündértánc workshop, lézerakadálypálya, ruha és játék csere-bere és Rutkai Bori Banda koncert vár titeket vasárnap délután.

MFÖEK Vásár és Aukció

Az adománygyűjtéssel egybekötött vásáron lesz tervezői helyszíni aukció Eke Angélával és akusztikus koncert Saya Noéval és persze lesznek ott gazdikereső kutyusok is.

Beltéri programok rossz idő esetén:

Tavaszi kézműves vásár és workshop a Zugban

A téli vásárokról már jól ismert és új alkotókkal is találkozhattok, alkotó workshopon is részt vehettek március 3-án a Zug műhelyben.

Vadvilág nap a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Látványetetéssel egybekötött előadásokkal, kézműves foglalkozással, ismeretterjesztő programokkal várnak titeket az állatkertben a Vadvilág Napján.

Karzatkoncert – orgonahang új dimenzióban

A Müpa új, Karzatkoncert – orgonahang új dimenzióban címmel induló sorozatán nem csupán a világ legnagyobb koncerttermi orgonái között számon tartott hangszer páratlan hangzását ismerhetitek meg, de a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet is teljesen más fénytörésben láthatjátok.

