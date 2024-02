35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. február 8-11.

Ezernyi izgalmas hétvégi program vár benneteket 2024 februárjában Budapesten. Válogassatok kedvetekre a főváros legjobb kiállításai, koncertjei, filmvetítései és ruhavásárai közül!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Nutella-napok az Edison&Jupiterben (vasárnapig)

Menjetek el a belváros legkülönlegesebb specialty kávézójába és kóstoljátok meg gasztroműhelyük termelői alapanyagokból készített finomságait, melyeket február 5-11. között rengeteg Nutellával tálalnak.

Fánknapok a Piskótában (csütörtök-péntek)

A farsangi időszak utolsó hétvégéjén, február 8-án és 9-én fánknapokkal örvendezteti meg az édesszájúakat az újbudai Mentes Piskóta. Csak ezen a két napon glutén- és tejmentes fánkok szolgáltatnak megannyi örömöt az ételérzékenyek számára a már megszokott mentes finomságok mellett.

Fiesta de Carnaval // Tereza (csütörtök-vasárnap)

Négy napon át tartó farsangi mulatsággal temethetitek a telet és várhatjátok a tavaszt a Terezában. Február 8. és 11. között színekkel, zenével, Tex-Mex ételekkel, különleges koktélajánlatokkal, karneváli hangulattal és természetesen mexikói életérzéssel teli felejthetetlen éjszakák várnak rátok.

Cirque du Soleil: OVO // MVM Dome (csütörtök-vasárnap)

A nagyszerű Cirque du Soleil február 8-án egy vadonatúj előadással tér vissza Budapestre, a lenyűgőző akrobatikus mutatványokat felvonultató OVO-val. Az izgalmas cirkuszi produkció betekintést nyújt az energikus, nyüzsgő rovarok egy napjába, kihangsúlyozva a különböző rovarok egyedi személyiségét és képességeit, megmutatva a biológiai sokféleség szépségét, annak minden kontrasztjával és vibrálásával. Az OVO Budapesten csak 6 alkalommal lesz látható az MVM Dome-ban.

Vadak ura // Fővárosi Állat- és Növénykert, Biodóm (szombat, vasárnap)

Családi kikapcsolódást ígér a Vadak ura zenés musical, méghozzá nem is akármilyen helyszínen, hanem most először a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában. A két nap során összesen négyszer tűzi műsorára az állartkert ezt a fergeteges táncos-zenés showt, amely telis-tele fülbemászó dalokkal, bámulatos látványelemekkel és szívmelengető történettel kápráztatja el a közönséget. A nyolc klán által vezetett nagyerdő veszélyektől nem mentes élete bontakozik ki a szemünk előtt ezen az emlékezetes estén. Az előadást 6 éves kortól ajánlják.

Valentin-napi szívvadászat a kastély parkjában // Gödöllői Királyi Kastély (szombattól)

Február 10. és 18. között izgalmas és nem kevésbé romantikus programmal vár benneteket a Gödöllői Királyi Kastély. Ezeken a napokon a kastélyparkban elrejtett szívek keresésére indulhattok a park kapuinak nyitásától egészen sötétedésig. A szívek mindegyike egy-egy történetet rejt, de hogy miről mesélnek, azt csak azok tudhatják meg, akik meg is találják őket. Az ingyenes programhoz mindössze egy mobilnettel rendelkező okoseszközre lesz szükségetek, illetve egy szerelemlakatra, persze csak szeretnétek maradandóvá tenni Valentin-napi látogatásotokat.

Budapesti progamok csütörtökön (2024. február 8.)

Wes Anderson: Asteroid City // Bem mozi

Az 50-es évek közepén egy amerikai kisvárosban éppen zajlik a Junior Stargazer kongresszus, melynek menetét teljesen felborítja egy, az egész világot megváltoztató esemény.

Ingyenes Jam Session est: Jónás Gézu Trio // Budapest Jazz Club

A hétvégente nagy sikerrel futó jam sessionök mellett csütörtökön is várják a koncertek után a késő estig tartó örömzenélés és a hamisítatlan jazz-klub hangulat szerelmeseit a Budapest Jazz Clubban.

Pénteki programok Budapesten és környékén(2024. február 9.)

ArtDECO Grand Opening

Az Art DECO 2024 nemzetközi kiállítás ünnepélyes megnyitóját február 9-én 18 órakor rendezik meg a Golden Duck galériában. Ezen az inspiráló ünnepségen, beszélgethettek a művészekkel is.

Márai Kör Akusztik: Lázár tesók

Lázár Domokost és Ágostont az Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból ismerhetjük, de néhány éve már Lázár tesók duó formációjukkal is népszerűvé váltak a magyar alternatív zene kedvelői között. Koncertjeiket, dalaikat akusztikus, minimál hangszerelés jellemzi, hangulatában hozzák a két említett anyazenekar melankolikus vonalát.

Holt költők társasága // Átrium

Az 1989-es világsikerű Oscar-díjas filmklasszikus írója, Tom Schulman maga készítette el forgatókönyvének színpadi változatát, ezt mutatja be az Átrium a számtalan szakmai és kritikai díjjal elismert Vidovszky György, az ifjúsági drámák avatott szakembere rendezésében.

Pizza est a pizza Világnapján // Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Lukács „Luke” Zsolt és Balázs Attila ismét összedugták a fejüket és remek menüt állítottak össze, ahol nem csak nápolyi pizzát hanem frittát, pizzatekercset sőt még desszert pizzát is kóstolhattok a pizza világnapján.

Tarantino farsang a Quentin’s Burgerben

Öltözzetek be együtt valamelyik Tarantino film szereplőjének! Jules Winnfield, Elle Driver, Vincent Vega, Mia Wallace fognak titeket kiszolgálni.

A Ripoff Raskolnikov Band és Roberto Luti közös koncertje // Magyar Zene Háza

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus legszínvonalasabb hazai képviselői közé tartozik, a zenekart az osztrák származású, de már harminc éve Magyarországon is élő Ripoff Raskolnikov gitáros vezeti. Roberto Luti pedig Olaszország egyik legkiválóbb, világszerte nagy megbecsültségnek örvendő slide gitárosa, aki most ezen a koncerten csatlakozik Ripoffékhoz – és akikkel egy közös lemezt is terveznek kiadni. A zenekar nélküle is játszik egy keveset, de a műsor nagy részében közösen állnak-ülnek majd színpadon, hogy igazi blues-estet varázsoljanak.

Farsangi mulatság a Csíki Söröző és Étteremben

Ünnepi menüsor, minőségi sörök, hamisítatlan székely hangulat és csárdás tánc is vár rátok a Csíki Söröző és Étteremben.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. február 10.)

Lángosozás a Czakó Piaczon

Megújult energiákkal, rengeteg szezonális termelővel és kiváló kulináris programokkal vár benneteket most szombaton is Czakó Piacz. A város legjobb lángosát a Lángos manufaktúra készíti nektek, mellé kortyoljatok egy isteni Bányai kávét, vagy almapuncsot, reggelizzetek a Panelpék friss pékáruiból majd sétáljatok egyet a csodás Naphegyen. Délben pedig nézzetek vissza az ODA Bisztroba ebédelni.

Farsangi piacozás a Hunyadin

Február 10-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak benneteket a Hunyadi térre, ahol a őstermelői portékák és finomságok mellett a farsangi mulatság lesz a főszerepben! A vásáron hagyományos farsangi fánkokat kóstolhattok, a gyerekeknek pedig ingyenes zenei előadással, kreatív programmal és arcfestéssel is készülnek a szervezők.

FARSANGFARKA gasztro-karnevál Buda tetején // Hello Buda

Szombaton A Hello Budában télzáró FARSANGFARKA karnevál tartanak jóféle disznóságokkal és télzáró ízekkel. A gasztro-felhozatalt erősíti Árpás László Sonkamester, aki malacot süt majd nyárson, érkezik Szabi, a pék a híres farsangi fánkjaival, a Pasarét bisztró klasszikus disznótorossal készül a hurkától a sült vérig, a Buja Disznó-k izgalmas meglepetésekkel zárja a telet és a a Hello Buda többi vendéglátóhelye is jóféle finomságokkal várja az érkezőket.

TAXITURI & Civil Market // KUBIK coworking

Szombaton Civil Market a KUBIKban, ahol 6 szervezet is képviselteti magát, így vásárlásoddal fontos ügyet is támogathatsz. Az Adománytaxi Alapítvány a tél legextrább TAXITURIjával érkezik; az Amnesty International Magyarország shopjában pólók, totebagek, uzsonnástáskánk várnak majd; a Bagázs Közhasznú Egyesület újrahasznosított textilekből készülő Shanco termékekkel érkezik; a rászoruló embereket segítő Budapest Bike Maffia menő mörcsökkel és egy nagyon izgalmas társasjátékkal is készül. A borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeket támogató InDaHouse Hungary is ott lesz az eseményen: ők is hoznak mörcsöket, és részt vehetsz érzékenyítő játékukon is, a fogyatékossággal élők számára munkahelyeket biztosító Lámpás 92′ Alapítvány csodás környezettudatos re-design termékekkel érkezik a vásárra.

Cserebere Társasjátékvásár // PLAY Station Budapest

Színes-izgalmas társasjáték-kavalkád ahol játékaitokat elcserélhetitek egymással vagy újakat is vehettek.

Farsangi mulatság a Budapest Gardenben

Február 10-én izgalmas programokkal és ajándékkal várják a jelmezbe öltözött gyerekeket a Budapest Gardenben. Lesz bábszínház, kézműves sarok, álarckészítés, arcfestés, sőt a tombolán még értékes ajándékokat is nyerhettek, miközben az animátorok vidám játékokkal szórakoztatják a kicsiket és nagyokat.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL

Rió, New Orleans, Velence – farsang, karnevál, maszkabál. A 360 Bar karneváli hangulattal vár február 10-én, szombaton, 17 órától a felhők felett. Erre a különleges alkalomra egy eget rengetően ütős koktéllal rukkoltak elő, melyet „Masquerade Mirage” névre kereszteltek el. A Don papa rum, amit a Fülöp-szigeteken 7 éven keresztül amerikai tölgyfahordókban érleltek édeskés, vaníliás ízvilágot ad ennek a special edition koktélnak. Kellemesen ellensúlyozza édességét az almalé savassága és a citrus keserű íze. A fergeteges koktélok mellett a budapesti éjszaka egyik legsokoldalúbb DJ-je, Ratkay adja majd a talpalávalót a karneváli hangulathoz ezen az estén.

Gerida Farsang // Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület rendezvényén ügyességi játékok, fejtörő feladatok, jelmezverseny, tombola és gyerekbuli várja a 3-14 éves gyerekeket és szüleiket délután 4 órától az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Ha szeretnétek kikapcsolódni, beszélgetni, finom borokat ízlelni, jó kávét inni, és mellette szuper ételeket kóstolni, akkor a Pincehegyen van a helyetek!

Henri Gonzo – A Singer-Songwriter’a Night // Gödör

Henri Gonzo a Béla bár dupla teltházas évnyitó szólóestjei után a megújuló Gödör megújult koncerttermében ad szerzői koncertet, ezúttal több nyelven, több hangszeren, és egy kis vizuál is lesz.

Oláh Krisztián European Quartet // Opus Jazz Club

Egyéni stílusok különleges találkozásának lehetünk tanúi február 10-én az Opus Jazz Clubban. Oláh Krisztián jazz-zongorajátékához ezúttal Alex Hitchcock csatlakozik szaxofonnal, míg Michelangelo Scandroglio nagybőgővel, Szabó Ferenc Dániel pedig dobbal egészíti ki ezt az izgalmas formációt.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. február 11.)

Szülinapi Makers’ Market – Felső Tízezer koncert // Marczibányi tér

Ünnepeljétek együtt a Makers’ Market második születésnapját február 11-én a Marczibányi Téren. A design vásár mellett kézműves workshopokon, vetítésen vehettek részt vasárnap délután, este 7 órai kezdettel pedig a Felső Tízezer akusztikus koncertjével ünnepelhettek tovább.

Túra a Csergezán Pál-kilátóhoz

Emlékeztek még Fekete István könyveire? És a könyvekben szereplő illusztrációkra? Ezen megismerhetitek annak a tájnak egy szeletét, ami a kiváló magyar festő, grafikus és illusztrátor, Csergezán Pál egyik legkedvesebb erdőterülete volt.

KISKERTPIAC – Zöld szerelem vasárnap // Madhouse

Az idei év első Kiskertpiacára nem kell sokat várni. Február 11-én ismét az Anker közbe költözik ugyanis a főváros szeretett növény- és természetközeli dizájnpiaca. A Valentin-napot megelőző alkalom igazán szerelmes hangulatban telik majd, tele virágokkal, növényekkel és gasztronómiai ínyencségekkel.

Farsangi fánk mulatság Nagykovácsiban

Február 11-én a farsang farkának első napján, farsangvasárnap délutánján egy ingyenes mulatságra várnak titeket a Tandem Könyvesbolt és kávézó és udvarán.

Kölyök Turbina: Csinnadratta

Február 11-én újból a kölyköké a főszerep a Turbinában, ahol többek közt gyerekjóga, interaktív mesekoncert, lézer akadálypálya és szkander bajnokság vár bennteket.

