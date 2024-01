Színház télre: 7 remek előadás Budapesten februárban és márciusban

Zseniális előadásoknak lehetünk tanúi a fővárosban februárban és márciusban, hiszen ismét a sokszínű budapesti repertoár legjobbjai közül válogathatunk. Bábszínház, családi musical, kortárs zenés dráma és lakásszínház is felsorakozik a kedvenceink között.

A Szél kapuja

„Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul és megújul. A ’Szél kapuja’ maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van. Hol keressük gondolatainkat, érzéseinket? Az agyban? A szívben? A sejtjeinkben? Egymásban? Kapcsolataink terében? Cselekedeteinkben? Az előadás mozgásvilágát a tai chi chuan, a shen dao kung fu és az ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.” (Goda Gábor)

Az Artus – Goda Gábor társulata előadása.

Nemzeti Táncszínház | 2024. február 4., 19:00 | Weboldal

Az ajtó

Szabó Magda jól ismert regénye, Az ajtó alapján rendezett előadást az Örkény Színházban Gáspár Ildikó, hagyományos adaptációra azonban nem érdemes számítani. Egy ennél sokkal izgalmasabb produkció születik meg a színpadon a fiatal írónő és házvezetőnőjének kapcsolatából, tele látványos jelmezekkel, az érzékekig ható zenével és egy Colosseum-szerű díszlettel, amely a villából átalakult társasház zárt ajtók mögötti világát tárja elénk. Ahogy az Örkénytől megszokhattuk, emlékezetes alakítások és kavargó érzelmek maradnak velünk jóval az előadás után is.

Örkény Színház | 2024. február 4., 15., március 14. | Weboldal

Vadak ura

Családi kikapcsolódást ígér a Vadak ura zenés musical, méghozzá nem is akármilyen helyszínen, hanem most először a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában. A két nap során összesen négyszer tűzi műsorára az állartkert ezt a fergeteges táncos-zenés showt, amely telis-tele fülbemászó dalokkal, bámulatos látványelemekkel és szívmelengető történettel kápráztatja el a közönséget. A nyolc klán által vezetett nagyerdő veszélyektől nem mentes élete bontakozik ki a szemünk előtt ezen az emlékezetes estén. Az előadást 6 éves kortól ajánljuk.

Fővárosi Állat- és Növénykert (Biodóm) | 2024. február 10., 11. | Weboldal

Bohóc kerestetik

A Bozsik Yvette Társulat felnőtteknek szóló darabja a Nemzeti Táncszínház felkérésére, a világhírű román-francia író, Matei Visniec groteszk drámája nyomán készült. A történet szerint két kiöregedett, régóta mellőzött bohóc egy állásinterjúra érkezik. Filippo a harsányabb karakter, Niccolo a szelíd bohóc. A sivár váróterem az érvényesülés igyekezetében előbb csatatérré, majd képzeletbeli poronddá, végül egy bűntény helyszínévé válik. A Bozsik Yvette Társulat mára ikonikussá vált stílusjegyeivel, egy prózai darabból kiindulva, táncszínházi formát öltve, új lendületet és energiákat ötvözve egy groteszk szomorúbohóc-játék előadásnak lehetnek tanúi a nézők. A végeredmény abszurd átmenet humor, dráma, színház, cirkusz és tánc között.

Nemzeti Táncszínház | 2024. február 18. | Weboldal

Isteni végjáték

Februárban kétszer láthatják a nézők az Átrium színházban a Kultúrbrigád 2020-ban bemutatott Isteni végjáték című előadását, amelyben Isten Alföldi Róbert személyében osztja meg gondolatait az elmúlt néhány tízezer év történéseiről és tapasztalatairól, válaszol az időközben felmerült kérdésekre, és bemutatja aktualizált Tízparancsolatát is. A hazánkban hatalmas sikerű David Javerbaum-darab a szerző által indított Twitter-csatorna ötletéből született.

Átrium | 2024. február 20., 28. | Weboldal

Anna Karenina

Ha testközelből szeretnétek megtapasztalni a színház élményét, a Trojka Színházi Társulás előadásait bátran ajánljuk. Az „Anna Karenina befejezetlen története – Love is the answer” című darab helyszíne a KuglerArt Szalon intim hangulatú lakásszínháza, ahol a közönség is az előadás részévé válhat. A világhírű orosz regény alapján készült darab úgy tud a mai kor emberéhez szólni, hogy közben tiszteletben tartja a nagy mű keretrendszerét. Zene, szerelem, szenvedés és humor – minden, ami egy tartalmas színházi estéhez kell. Címszerepben Gryllus Dorkával.

KuglerArt Szalon | 2024. február 26. | Facebook-esemény >>

Krabat a Fekete Malomban

Március 2-án mutatja be a Budapest Bábszínház a Krabat a Fekete Malomban című, 12 éven felülieknek szóló előadást. A történet szerint Krabat felvételt nyer a titokzatos Fekete Malomba, ahol a molnármesterségen túl a mágia világával is megismerkedik. Krabat rájön, hogy tanítójuk, a Mester nem az, akinek mondja magát, és a Malomban Feketeiskola működik. A tanítványok a munkájukért cserébe különleges képességeket kapnak, azonban ennek komoly ára van. A darabot Hegymegi Máté rendezi.

Budapest Bábszínház | 2024. március 2., 3., 19., 20. | Weboldal

