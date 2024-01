Raclette, fondue & sajt minden mennyiségben: 6 hely Budapesten, amit kár kihagyni

Nincs is jobb télen egy gőzölgő sajtos melegszendónál, maximum egy krémes fondue mellett összegyűlni a barátokkal, vagy egy pohár bor mellett francia sajtokat kóstolni. Ha ti is imádjátok a sajtot minden megjelenési formájában, elkalauzolunk titeket Budapest legsajtosabb helyszíneire!

Bájos sajtbolt Óbudán: Bonjour Fromage

Francia sajtok, sajttálak és raclette vár a macskaköves óbudai utcán megbújó Bonjour Fromage apró üzletében. A barátságos családi vállalkozás alig két éve látja el a betérő vendégeket ínycsiklandó francia sajtkülönlegességekkel és egyéb finomságokkal, mégis azok, akik ellátogatnak hozzájuk, rendre elégedetten távoznak, alig várva az újabb „franciaországi” vizitet Óbudán.

1037 Budapest, Bokor utca 2-4. | Weboldal

Fondue-randi: 360 Bar

Sajtmámoros esték a város felett! Január 19-21. között a krémes sajt jóleső melegsége körül gyűlhettek össze barátokkal, családdal vagy csak romantikusan kettesben. Nézzetek fel a 360 Barba ezen a hétvégén, és élvezzétek a csodálatos kilátást a fűtött ingluk egyikében. Ha Fondue Date esemény időpontja épp nem alkalmas számotokra, térjetek be bármelyik másik nap a rooftop bárba, hiszen a téli specialitások között olyan finomságok várnak benneteket, mint a svájci sajt fondue, az érlelt, olvasztott szijács sajttál és a klasszikus mac & cheese.

1016 Budapest, Andrássy út 39. | Facebook

A legjobb rántott cheddar: Ropogó

A Múzeum körút közkedvelt helyén egymást érik a jobbnál jobb vegán, vegetáriánus és húsos ételek, melyeket speckó bundában rántanak ropogósra. A színes felhozatalt átböngészve fokhagymás sajtkrémlevesre és rántott cheddarra is bukkanhatunk, utóbbihoz izgalmas szószok és köretek közül válogathatunk. Próbáljátok ki!

1053 Budapest, Múzeum körút 41. | Facebook

Ellenállhatatlan sajtos szendvicsek: Tosti Budapest

A holland melegszendvics ötletét emeli éteri magasságokba a Tosti Budapest, ahol minden héten kipróbálhattok egy szezonális kedvencet, vagy választhattok a népszerű állandó szendvicskínálatból – egy biztos: lágyan olvadozó sajtból nem lesz hiány! Húsos és húsmentes toastokat is találtok náluk, sőt, még igazi holland waffelt is kóstolhattok.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. | Facebook

Óda a hermelinhez: Jaromír a Templomhoz

A csehek népszerű sörkorcsolyája, a hermelin sajt ihlette a Jaromír népszerű pácolt camembertjét, amely ellenállhatatlanul olvad szét az ember szájában. A tálalás nincs túlbonyolítva, de épp így tökéletes: a sajt savanyított hagymával és friss kenyérrel érkezik az asztalra. Válasszatok mellé egy jó pofa cseh sört, hogy teljes legyen az élmény!

1088 Budapest, Lőrinc pap tér | Facebook

Ha egy kiadós mac & cheese-re vágysz: Petrol Beer & Barbeque

A József körút újhullámos BBQ-szentélyét már biztosan sokan ismeritek, de azt tudtátok, hogy nem csak akkor érdemes betérni hozzájuk, ha jó sörökre és füstös húsételekre vágytok? A Petrol étlapján ugyanis sajtos finomságokat is találhattok, úgymint szarvasgombás rántott mac and cheese falatokat, marhahúsos és klasszikus mac and cheese-t, és a közkedvelt, extra sajtos sült krumplit.

1085 Budapest, József körút 35. | Facebook

(Nyitókép: 360 Bar Facebook)